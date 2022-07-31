Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Твердо и всеми средствами: Путин обозначил границы интересов России в Мировом океане

15:50, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
Твердо и всеми средствами: Путин обозначил границы интересов России в Мировом океане
15:50, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
46
0
#Санкт-Петербург\n#ВМФ РФ\n#границы\n#влияние
Фото: vk.com/russian_fleet
46
0

Президент подписал новую морскую доктрину РФ.

Санкт-Петербург. Владимир Путин в День Военно-морского флота России утвердил новую морскую доктрину государства. Как пишут «Известия», об этом 31 июля президент страны сообщил на главном военно-морском параде, прошедшем в Кронштадте.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических», — подчеркнул президент

Важнейшими зонами влияния сил ВМФ он назвал воды Арктики, акватории Черного, Охотского и Берингова морей, проливы Балтики и Курильских островов. «Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», — сказал Путин.

При этом президент заострил внимание на сегодняшнем потенциале Военно-морского флота России.

«Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана», — отметил глава государства.

15:50, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
46
0
#Санкт-Петербург\n#ВМФ РФ\n#границы\n#влияние