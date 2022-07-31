Твердо и всеми средствами: Путин обозначил границы интересов России в Мировом океане

Санкт-Петербург. Владимир Путин в День Военно-морского флота России утвердил новую морскую доктрину государства. Как пишут «Известия», об этом 31 июля президент страны сообщил на главном военно-морском параде, прошедшем в Кронштадте.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических», — подчеркнул президент

Важнейшими зонами влияния сил ВМФ он назвал воды Арктики, акватории Черного, Охотского и Берингова морей, проливы Балтики и Курильских островов. «Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», — сказал Путин.

При этом президент заострил внимание на сегодняшнем потенциале Военно-морского флота России.

«Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана», — отметил глава государства.