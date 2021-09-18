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RT потребовал от Facebook снять блокировку с аккаунта журналиста Красовского

11:11, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
RT потребовал от Facebook снять блокировку с аккаунта журналиста Красовского
11:11, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
188
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#Россия\n#журналистика\n#Facebook
Фото: unsplash.com
188
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По мнению авторов обращения, должная проверка перед ограничением доступа не проводилась.

Москва. Россия. RT потребовал от американской соцсети Facebook снять блокировку с аккаунта журналиста Антона Красовского. Об этом сообщает сам телеканал. 

RT направили в компанию «Фейсбук» письмо, в котором потребовали восстановить доступ к аккаунту журналиста Антона Красовского. Как считают в телеканале, его заблокировали без оснований. В своём письме RT называет процедуры блокировки «абсолютно непрозрачными и неэтичными». По мнению авторов обращения, должная проверка перед блокировкой не проводилась, кроме того, Facebook не предоставляет никаких возможностей для диалога. 

Телеканал попросил «срочно разобраться» в вопросе блокировки и потребовал немедленной разблокировки аккаунта Красовского. RT надеется, что компания проведёт расследование в отношении тех сотрудников, что принимали решение об ограничении доступа. 

Ранее Красовский работал на телеканале НТВ, сотрудничал с «Коммерсантом» и «Независимой газетой». С 2019 года он вместе с RT создавал документальные фильмы «Эпидемия», первый сезон которого рассказывал о появлении ВИЧ в СССР и России.  

11:11, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
188
0
#Россия\n#журналистика\n#Facebook
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