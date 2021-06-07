Массовая гибель пчел отмечена в Башкирии

Межведомственная комиссия устанавливает причину бедствия.



Уфа. Башкортостан. Пчелы массово гибнут на юге Башкирии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя регионального объединения пчеловодов Ивана Вавилова.

Владельцы пасек считают наиболее вероятной причиной обработку лесов от непарного шелкопряда. По словам Ивана Вавилова, химикаты распыляют в основном с воздуха. При этом не соблюдаются технические регламенты. В частности, в Кугарчинском и Зианчуринском районах уничтожено около 6 тыс. пчелосемей.

В Минсельхозе Башкирии создана межведомственная группа для изучения причин гибели дающих мед насекомых. Ее представители сейчас проводят химический анализ. Если в образцах с мест найдут инсектициды, которыми травят шелкопряда, то пчеловоды смогут потребовать компенсацию через суд.

Право на это дает закон о защите пасек от отравления пчел химикатами. Он был принят в 2019 году после массовой гибели пчел в 30 регионах. Документ обязывает предупреждать пчеловодов об обработке посевов и лесов, чтобы они временно закрывали насекомых в ульях.