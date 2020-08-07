В Курске нашли старинный винный погреб

Предполагают, что до революции он принадлежал купцу Мальцеву.



Курск. Курская область. На старинный винный погреб наткнулись жители Курска, устроившие любительские раскопки в месте, где постоянно проседал грунт. Об этом сообщает Лента.ру.

По сводчатому потолку копатели предположили, что подземелье существует как минимум с XIX века. Не исключена и более ранняя датировка. На солидный возраст погреба указывают также размер кирпичей, цвет глины и штукатурки.

О том, что в помещении хранили вина, говорят обломки бутылок. По версии местных краеведов, погреб мог принадлежать купцу Мальцеву.

Власти города назначили экспертизу, которая определит историческую ценность находок. В дальнейшем в погребе могут открыть заведение общепита или магазин. Во всяком случае, такой вариант предлагают реализовать горожане, выкопавшие подземное хранилище.