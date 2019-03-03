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Сергей Лавров заявил об уничтожении запрещенной в России группировки ИГИЛ

14:40, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
14:40, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Москва\n#Сирия\n#Исламское государство\n#террористы
Фото: kremlin.ru
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По словам главы МИДа, ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась.

Москва. Ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась, а запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» уничтожена. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр также отметил, что говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы преждевременно.

«После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских воздушно-космических сил ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась. ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России – прим.ред.) как организация, претендующая на «квазигосударственность», уничтожена. Однако говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР преждевременно», — заявил Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству «Куна».

Он отметил, что ещё многое предстоит сделать для нейтрализации «спящих» ячеек радикальных бандформирований.

«В стране сохраняются отдельные очаги присутствия террористов. Прежде всего, речь идёт об Идлибской зоне деэскалации, большая часть территории которой находится под контролем боевиков из «Хейат Тахрир аш-Шам», осуществляющих провокационные вылазки против мирных жителей, российских и сирийских военных», — отметил Лавров.

По словам главы российского дипведомства, в этих условиях необходимо продолжать эффективно бороться с терроризмом.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

14:40, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Москва\n#Сирия\n#Исламское государство\n#террористы

 

 

 


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