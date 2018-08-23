Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

Ребенок все это время питался ягодами.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Девочку, которая заблудилась в тундре две недели назад, нашли живой. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ребенку всего 15 лет.

8 августа Светлана пошла в гости к брату, который живет в чуме в 6-7 километрах от стойбища девочки. Родители только на следующий день узнали, что дочь так и не дошла, и организовали самостоятельные поиски.

Светлану искали спасатели на вертолетах, родители и добровольцы

Несмотря на жесткие природные условия, при которых шансы на выживание человека минимальны, девочку обнаружили живой, но истощенной вечером 22 августа. По ее словам, все это время она пыталась найти дорогу в стойбище и питалась собранными ягодами. Ее на вертолете доставили в больницу.