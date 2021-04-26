В России увеличилось количество поддельных монет

Центробанк обнаружил несколько тысяч фальшивых 10-рублевок.

Москва. В Центробанке предупредили о появлении поддельных монет. Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества Банка России Татьяна Александрова заявила, что преступники неожиданно начали подделывать 10-рублевые монеты. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Первые подделки 10-рублевых монет были замечены в Волго-Вятском главном управлении Центробанка в феврале 2020 года. Тогда обнаружили 25 фальшивых монет.

К июлю ЦБ было уже известно о 3 813 таких подделках. В октябре при обработке дефектной монеты выявили 924 фальшивые 10-рублевки в банковской упаковке.

Ранее сообщалось, что поддельные купюры начали активнее продавать в интернете. За прошлый год было зарегистрировано 18 700 фактов подделки денежных знаков и их продажи.