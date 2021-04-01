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В машину Дмитрия Пескова врезалось такси

16:53, 01 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В машину Дмитрия Пескова врезалось такси
16:53, 01 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Москва\n#Администрация Президента РФ\n#ДТП\n#авария\n#Дмитрий Песков
Фото: twitter.com/tass_agency
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Повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.

Москва. ДТП с участием служебного автомобиля пресс-секретаря президента России произошло в Москве. В аварии участвовала также машина такси, пишет РБК.

Инцидент произошел 31 марта днем на Волгоградском проспекте. Машина Genesis ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия», закрепленная за Дмитрием Песковым, столкнулась с такси. Самого пресс-секретаря президента в машине не было. Эту информацию РБК подтвердил Дмитрий Песков.

По словам источника агентства, автомобиль Genesis выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом. За рулем правительственной машины находился водитель, которого недавно взяли на работу. В результате ДТП у автомобиля Пескова были повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

16:53, 01 апреля, 2021
Евгений Кандаков
290
0
#Москва\n#Администрация Президента РФ\n#ДТП\n#авария\n#Дмитрий Песков