Для борьбы с киберпреступностью в России создадут киберполицию

С начала года количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, выросло в стране более чем на 75%.

Москва. В России появится новая специализированная структура для борьбы с криминалом в интернете – киберполиция. Как пишут «Известия» , об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

По его словам, решение принято главой МВД Владимиром Колокольцевым.

«Это вопрос не одного дня, займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», - пояснил Зубов.

По его словам, на решение повлияло ухудшение криминогенной обстановки в сети на фоне общего снижения преступности в период пандемии COVID-19. С начала 2020 года количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, выросло в России более чем на 75%.

Киберпреступность выросла по целому ряду причин, отметил статс-секретарь.

«Это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом», - пояснил замглавы МВД.