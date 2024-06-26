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Популярный еще недавно мессенджер ICQ прекратил работу

11:57, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Популярный еще недавно мессенджер ICQ прекратил работу
11:57, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Hi-Tech\n#IT-технологии\n#компьютер\n#мессенджер
Фото: flickr.com
27
0

Наибольшую известность он получил в России, пользователи называли его «аська».

Москва. Пользователи легендарного мессенджера ICQ больше не смогут использовать его для переписки с друзьями, родственниками и коллегами по работе. С сегодняшнего дня, 26 июня, он прекращает работу, передает RT.

Мессенджер был создан в Израиле в 1996 году. Однако наибольшую популярность «аська» получила в РФ. В 2010-м ICQ приобрела российская инвестиционная компания DST, а затем —Mail.Ru Group, которую позже переименовали в VK.

Уже в 2005 году в мессенджере стало возможно передавать звук, видеозвонки появились лишь 9 лет спустя.

Вопреки распространенному мнению, ICQ — не аббревиатура. Это омофон английской фразы I seek you («Я ищу тебя»). 

11:57, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Hi-Tech\n#IT-технологии\n#компьютер\n#мессенджер