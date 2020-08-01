Глава Минздрава России: вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Начать её панируют в октябре 2020 года.

Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет бесплатной. Об этом передаёт RT со ссылкой на ТАСС.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сообщил Мурашко.

Он добавил, что «схема вакцинации всем известна, она будет плановой». Ранее министр заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре 2020 года. Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.