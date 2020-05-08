В Роспотребнадзоре заявили о потере коронавирусом активности при +30 градусах

Также он не может обитать в кондиционерах, заверили в ведомстве.



Москва. О безопасности COVID-19 при температуре +30 градусов по Цельсию сообщили в Роспотребнадзоре. Такое мнение содержится в ответах экспертов ведомства на сайте стопкоронавирус.рф.

В частности, там говорится, что возбудитель коронавирусной инфекции плохо переносит жару и становится практически неактивен при температуре воздуха +30 и выше. Также COVID-19 неустойчив к воздействию солнечных лучей и сухости. Полная гибель коронавируса происходит при температуре +70, уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве опровергли распространенную точку зрения о том, что COVID-19 может жить в системе вентиляции и кондиционерах.

Зато после смерти заразившегося человека коронавирус может длительное время сохраняться в тканях организма, поэтому касаться тела умершего не следует.

Добавим, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, количество новых заболевших в России на 8 мая приблизилось к 188 тыс. человек. Суточный прирост составил 10 699 пациентов, что существенно меньше показателя на 7 мая, ставшего рекордным (11 231 заболевший).