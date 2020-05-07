Москвичей заставят носить маски и перчатки в общественных местах

За отсутствие средств индивидуальной защиты от коронавируса будут штрафовать.



Москва. Жителям и гостям российской столицы придется надеть маски и перчатки. За появление в общественных местах без этих предметов установят штрафы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия24».

Глава города добавил, что масочно-перчаточный режим вводится с 12 мая. Собянин напомнил, что с этого дня возможно возобновление производства на ряде промышленных и строительных предприятий Москвы. На них занято порядка полумиллиона человек, так что снимать санитарные ограничения пока рано, отметил мэр.

Градоначальник также подчеркнул, что в первую очередь без масок и перчаток запрещается появляться в метро.

Как уточнил «Интерфаксу» начальник Главного контрольного управления Москвы Сергей Данчиков, штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественных местах составит 4 тыс. рублей. 5 тыс. рублей составит штраф за нахождение без маски в общественном транспорте.