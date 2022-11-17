В Минпросвещения заявили о необходимости введения школьной формы

Москва. Российских школьников могут обязать носить специальную форму. О таких планах заявил на Правительственном часе в Госдуме 16 ноября министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба образовательного ведомства.

По словам главы Минпросвещения, соответствующий законопроект уже подготовлен, внесен в Госдуму и поддержан всеми фракциями. Как должна выглядеть форма, в каждой школе решат самостоятельно. Также в документе говорится об обеспечении статуса русского языка в качестве государственного и передаче школ на региональный уровень. В настоящее время, напомним, средние учебные заведения находятся в ведении муниципалитетов.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон может быть принят до конца 2022 года.