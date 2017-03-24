  • $ 57.52 ↓
  • € 62.1 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Доступ к книгам Стругацких стал бесплатным в интернете

      17:15, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:15, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #интернет\n#книги\n#чтение\n#Борис Стругацкий
      Фото: vk.com
      92
      0

      Наследники известных писателей опубликовали в Сети все произведения.

      Москва. Андрей и Мария, дети Стругацких, выложили в свободный доступ все произведения фантастов. В Сеть попали даже ранее неопубликованные тексты, сообщает «НТВ».

      Свой поступок наследники объяснили тем, что устали бороться с пиратством.

      Произведениями Стругацких начали восхищаться еще в Советском Союзе.

      Часть произведений авторов экранизированы: «Сталкер» - по мотивам книги «Пикник на обочине», «Чародеи» - по мотивам повести-сказки «Понедельник начинается в субботу», а также «Отель у погибшего альпиниста», «Обитаемый остров», «Трудно быть богом».

      Согласно российскому законодательству, после смерти авторов право на произведения действует 70 лет, затем они становятся общественным достоянием.

      В 2014 году наследники Стругацких убрали тексты из свободного доступа. Решение было пересмотрено. Теперь с творчеством писателей может ознакомиться любой желающий и даже скачать любое лицензированное произведение, включая неопубликованное.

      17:15, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #интернет\n#книги\n#чтение\n#Борис Стругацкий
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа