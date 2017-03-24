Доступ к книгам Стругацких стал бесплатным в интернете

Наследники известных писателей опубликовали в Сети все произведения.

Москва. Андрей и Мария, дети Стругацких, выложили в свободный доступ все произведения фантастов. В Сеть попали даже ранее неопубликованные тексты, сообщает «НТВ».

Свой поступок наследники объяснили тем, что устали бороться с пиратством.

Произведениями Стругацких начали восхищаться еще в Советском Союзе.

Часть произведений авторов экранизированы: «Сталкер» - по мотивам книги «Пикник на обочине», «Чародеи» - по мотивам повести-сказки «Понедельник начинается в субботу», а также «Отель у погибшего альпиниста», «Обитаемый остров», «Трудно быть богом».

Согласно российскому законодательству, после смерти авторов право на произведения действует 70 лет, затем они становятся общественным достоянием.

В 2014 году наследники Стругацких убрали тексты из свободного доступа. Решение было пересмотрено. Теперь с творчеством писателей может ознакомиться любой желающий и даже скачать любое лицензированное произведение, включая неопубликованное.