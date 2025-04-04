Крупный бизнес выходит на классифайд-сервисы, увеличивая объемы продаж и пробуя новые рынки. Согласно исследованию аналитического агентства ORO, объем рынка онлайн-заказов услуг составляет 270 млн заказов на сумму 2,4 трлн рублей, при этом 64% интернет-пользователей хотя бы раз обращались к онлайн-услугам. А по данным Авито Услуг, посещаемость сервиса — около 30 млн человек ежемесячно, при этом наблюдается устойчивый рост доли заказов в сегменте «крупный бизнес». Всего в 2025 году сервис планирует увеличить присутствие крупного бизнеса на платформе на 40%.

«Потребительский спрос все больше уходит в онлайн — пользовательский опыт становится удобным и быстрым, поэтому заказчики выбирают онлайн-платформы для поиска исполнителей. Крупные компании также видят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Традиционно Авито Услуги воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Однако мы видим активный приток селлеров из крупного бизнеса, и они получают отличные результаты от работы на площадке», — рассказал руководитель департамента продаж Авито Услуг Олег Винжегин.

Сегодня классифайд-сервисы становятся для крупных компаний одним из удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса. Так, для быстрой и бесшовной коммуникации с заказчиками на Авито Услугах внедрены возможность онлайн-записи, чат- и колл-боты, которые используют сценарии текстовых и голосовых сообщений. А для удобного поиска исполнителя на платформе клиенты могут воспользоваться фильтрами по категориям, возможностью выбора “срочной услуги”, поиском перевозчиков по маршруту и другими функциями.

Кроме того, онлайн-платформы предоставляют возможности для дополнительного охвата аудитории: медийные и промо-форматы в рамках самой площадки. Так, по итогам 2024 года крупный бизнес, представленный на Авито Услугах, инвестировал в медийную рекламу на платформе в 3,6 раз больше, чем годом ранее.

Статистику продаж компании могут видеть в личном кабинете в режиме реального времени, а также отслеживать спрос на разные категории услуг, анализировать тренды в потребительском поведении и выстраивать наиболее эффективные коммуникации.

К марту 2025 года к Авито Услугам уже подключились такие крупные компании, как «Комус», РЕХАУ, «АКРОН», «Ингосстрах», Qlean (Клиан), «Газпромбанк», «Моё Дело» и Skyeng (Скайенг). В ближайших планах — подключение таких гигантов, как «Керхер», «Россети» и «Делимобиль».

Так, сервис «Моё Дело» предлагает через Авито Услуги все виды бухгалтерских услуг и работает во всех крупных регионах. «В месяц компания получает с Авито Услуг в среднем 170 звонков, а по итогам всего 2024 года площадка принесла сервису более 7000 целевых контактов. Поэтому для нас Авито Услуги — это эффективная и удобная платформа для привлечения новой аудитории», — комментирует руководитель группы роста и эффективности «Моё Дело» Ксения Курныш.

А крупнейший игрок в нише строительства — компания РЕХАУ — реализовала на Авито Услугах уже 159 сделок со средним чеком 600 тыс. рублей по итогам 2024 года. Платформа позволяет бренду работать только с целевыми клиентами: конверсия из просмотра в контакт составляет 16,4%, что является высоким показателем для этого сегмента бизнеса.

В большинстве категорий на Авито Услугах рост спроса превышает рост предложения. По итогам января 2025 года общий спрос на услуги вырос на 17%, в сравнении с январем 2024 года. Поэтому приход крупных компаний на площадку не ограничит возможности для среднего и малого бизнеса: клиентов хватит для всех исполнителей, отмечают в компании.