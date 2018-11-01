Имя Иосифа Кобзона станет брендом

«Культурный фонд Кобзона» подал заявку в Роспатент.

Москва. Имя Иосифа Кобзона зарегистрируют как бренд. Об этом пишут «Известия».

Заявка на регистрацию товарных знаков «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон» подана «Культурным фондом Кобзона» в Роспатент.

«Это сделано для защиты прав, чтобы эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, например в афишах, без разрешения» — рассказала гендиректор фонда Юлия Дорохова.

Пока никакой продукции фонд выпускать не планирует.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.