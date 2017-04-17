За месяц 18 компаний подняли цены на автомобили в России

Больше всего цена увеличилась на автомобиль Mitsubishi Pajero.

Москва. 18 компаний увеличили цены на автомобили в период с середины марта по середину апреля 2017 года. Об этом стало известно из исследования цен на новые легковые автомобили, которое провело аналитическое агентство «Автостат».

Немецкий автоконцерн «БМВ» поднял цены на модель X3, X4 и X6. Их стоимость повысилась на 0,4-4,7%. Японская компания Mitsubishi увеличила цену на внедорожник Pajero на 19,4%, а Suzuki - на внедорожник Jimny на 1,3-1,4%.

Американский автоконцерн «Форд» увеличил стоимость кроссовера Kuga на 1,3-2,0%, а китайский Haval поднял цену внедорожника Н6 на 4,1-7,9%.

«Отечественный УАЗ начал продажи внедорожника «Патриот» в новой комплектации «Классик» за 749000 рублей, вследствие чего минимальная цена модели снизилась на 8,3%», - говорится в сообщение аналитического агентства.