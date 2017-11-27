Жизнь после шоу
О том, как изменилась жизнь участников телевизионных шоу из Удмуртии
Диана Ворончихина
Журналист
Журналист
27 НОЯБРЯ 2017
Современное телевидение переполнено всевозможными реалити-шоу, где люди показывают свои вокальные, актерские, танцевальные таланты или невероятные возможности человеческого организма. Это отличный шанс проявить себя, изменить жизнь или даже стать звездой.
Свою удачу на проектах федеральных каналов не раз проверяли и жители Удмуртии. Они покоряли такие шоу как «Голос», «Танцы», «Минута славы», «Взвешенные люди» и другие. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» пообщалась с некоторыми участниками этих проектов и узнала, как изменилась их жизнь после шоу.
Свою удачу на проектах федеральных каналов не раз проверяли и жители Удмуртии. Они покоряли такие шоу как «Голос», «Танцы», «Минута славы», «Взвешенные люди» и другие. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» пообщалась с некоторыми участниками этих проектов и узнала, как изменилась их жизнь после шоу.
Шоу «Голос»
Удмуртия – регион музыкально одаренных людей. Подтверждением служит то, что жители и уроженцы нашей республики чаще всего принимали участие именно в вокальных телевизионных проектах. Самым популярным среди них оказалось шоу «Голос».
«Голос-2»
Первой вокалисткой из Ижевска, которая в 2013 году успешно прошла слепые прослушивания и стала участницей второго сезона «Голоса», была Алина Чувашова. На первом этапе конкурса к ней повернулась наставница проекта певица Пелагея.
Алина выбыла из шоу на третьем этапе – «нокауты». Однако «Голос» стал для певицы одной из самых ярких страниц в жизни. «После проекта жизнь, конечно же, изменилась», - рассказала Алина Чувашова. Она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, сейчас живет в Москве и занимается музыкой.
По словам Алины, после «Голоса» «популярность как быстро появилась, так быстро и пропала». Сегодня её узнают и уважают среди вокалистов во многом благодаря участию в шоу.
Отношения с участниками программы она поддерживает регулярно, так как многие из них – ее друзья или сокурсники.
Отношения с участниками программы она поддерживает регулярно, так как многие из них – ее друзья или сокурсники.
«Голос-4»
В четвертом сезоне шоу «Голос» Удмуртию представила уроженка Воткинска Екатерина Чистова. На слепых прослушиваниях она исполнила песню «Satisfy My Soul», и Полина Гагарина взяла ее в свою команду.
Однако уже на первом соревновательном этапе девушка выбыла из гонки. После выступления на «поединке» с Яной Башкиревой Гагарина сделала выбор не пользу Кати.
Но, несмотря на краткое пребывание в шоу, Екатерина успела запомниться зрителям. И даже спустя два года после окончания четвертого сезона «Голоса» ее по-прежнему узнают: «Я думаю, что мой эпатажный стиль на проекте очень помогает мне и сейчас, это моя «визитная карточка».
Вокалистка живет в Москве, и музыка занимает все ее свободное время.
Но, несмотря на краткое пребывание в шоу, Екатерина успела запомниться зрителям. И даже спустя два года после окончания четвертого сезона «Голоса» ее по-прежнему узнают: «Я думаю, что мой эпатажный стиль на проекте очень помогает мне и сейчас, это моя «визитная карточка».
Вокалистка живет в Москве, и музыка занимает все ее свободное время.
«Сразу же после телепроекта «Голос» я стала больше практиковаться в игре на укулеле. Это изюминка нашей с ребятами концертной программы. Часто я выступаю только с программой на укулеле (прим. ред. - гавайский четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент), где играю на этом инструменте и пою», - отметила Екатерина Чистова.
Кроме того, она создала свою группу «14 струн», с которой недавно выпустила клип, и придумала детский проект «14 струн Kids».
Кроме того, она создала свою группу «14 струн», с которой недавно выпустила клип, и придумала детский проект «14 струн Kids».
У Кати много творческих планов, среди которых создание YouTube-канала с кавер-версиями хитов на укулеле и запись суперхита.
«А еще хочется сделать что-то необычное, грандиозное, например, большой концерт в Доме музыки. Параллельно я уже задумалась над тем, чтобы прийти в гости к Ване Урганту на Первый в его шоу «Вечерний Ургант». И да, я искренне верю, что мечты сбываются! Стоит только захотеть!» - отметила певица.
Также ей хотелось бы попробовать свои силы в новом развлекательно-музыкальном шоу Первого канала «Победитель». Отметим, что в этом году Екатерина стала серебряным призером конкурса «Усадьба Джаз -2017» в Сочи. У нее появился авторский социально-благотворительный проект «Мы меняем мир», который направлен на работу с детьми с особенностями развития.
«Я сама мама особого ребенка и считаю, что помогать таким особенным деткам – очень важно и нужно», - добавила Катя.
«А еще хочется сделать что-то необычное, грандиозное, например, большой концерт в Доме музыки. Параллельно я уже задумалась над тем, чтобы прийти в гости к Ване Урганту на Первый в его шоу «Вечерний Ургант». И да, я искренне верю, что мечты сбываются! Стоит только захотеть!» - отметила певица.
Также ей хотелось бы попробовать свои силы в новом развлекательно-музыкальном шоу Первого канала «Победитель». Отметим, что в этом году Екатерина стала серебряным призером конкурса «Усадьба Джаз -2017» в Сочи. У нее появился авторский социально-благотворительный проект «Мы меняем мир», который направлен на работу с детьми с особенностями развития.
«Я сама мама особого ребенка и считаю, что помогать таким особенным деткам – очень важно и нужно», - добавила Катя.
«Голос-5»
Аурика Мгои на слепых прослушиваниях пятого сезона «Голоса» исполнила песню «Crazy» и «заставила» повернуться к себе Диму Билана.
Аурика не смогла выйти победителем из первого музыкального поединка на проекте. Билан решил оставить в шоу её партнера Олега Сидорова, вместе с которым они исполнили композицию «Something Got Me Started».
Корреспонденту информагентства «Сусанин» Аурика Мгои рассказала, что после «Голоса» появилось много важных и интересных связей, предложений и выступлений. «Вообще очень благодарна Первому каналу за такую красочную страницу в моей жизни!» - отметила певица.
Также Аурику начали узнавать в магазинах, в метро, на мероприятиях. «Многие узнают в родном городе, что очень приятно и радостно», - добавила артистка.
Сегодня она является солисткой оркестра МЧС России, преподает вокал, занимается сольной деятельностью: гастролирует и поет на частных мероприятиях.
Корреспонденту информагентства «Сусанин» Аурика Мгои рассказала, что после «Голоса» появилось много важных и интересных связей, предложений и выступлений. «Вообще очень благодарна Первому каналу за такую красочную страницу в моей жизни!» - отметила певица.
Также Аурику начали узнавать в магазинах, в метро, на мероприятиях. «Многие узнают в родном городе, что очень приятно и радостно», - добавила артистка.
Сегодня она является солисткой оркестра МЧС России, преподает вокал, занимается сольной деятельностью: гастролирует и поет на частных мероприятиях.
«С ребятами из «Голоса» очень сдружились, правда! Особенно команда Билана - мы прямо семья. У нас есть чат, где мы всегда делимся новостями, общаемся и радуемся за успехи друг друга. Даже вместе летаем на гастроли».
В планах у Аурики развиваться в сольном направлении и закончить работу над музыкальным альбомом.
В планах у Аурики развиваться в сольном направлении и закончить работу над музыкальным альбомом.
«Голос-5»
Дарья Мельникова на слепых прослушиваниях пятого сезона покорила наставников. Все четверо судей повернулись к ней, тем самым дав понять, что каждый из них хочет взять вокалистку из Ижевска в свою команду, и Даша сделала выбор в пользу Леонида Агутина.
Ижевчанка выбыла из конкурсной гонки на этапе «поединков». Однако и двух выступлений в эфире Первого канала было достаточно, чтобы ухватить свою звезду.
«Есть такое выражение: проснуться знаменитой и популярной – так произошло и со мной», - отметила Дарья Мельникова.
Певица была в шоке от огромного количества нахлынувших сообщений в соцсетях и до сих пор не может привыкнуть к тому, что люди просят у нее автограф и хотят сфотографироваться.
«Голос» принес Дарье Мельниковой не только популярность, но и стал для нее эмоциональной школой. И как призналась певица, она стала спокойнее и проще относиться ко многим вещам, потому что на шоу ей пришлось пережить много различных ситуаций: «Телевизионный проект – это очень тяжело». При этом Даше есть за что поблагодарить проект.
«Спасибо хочу сказать за то, что сбылась даже не моя мечта, а мечта моих родителей. Для меня это была высшая награда, что родители мной гордятся и всем рассказывают, что я их дочь», - добавила вокалистка.
После участия в проекте Дарья вернулась в Ижевск. В первый год она очень много работала. У нее было огромное количество выступлений на всевозможных мероприятиях. Жить в таком ритме было нелегко, и артистка решила взять таймаут и изменить направление своей деятельности. Сейчас Даша занимается организацией мероприятий и является арт-директором ресторана «неГорький сад».
«Есть такое выражение: проснуться знаменитой и популярной – так произошло и со мной», - отметила Дарья Мельникова.
Певица была в шоке от огромного количества нахлынувших сообщений в соцсетях и до сих пор не может привыкнуть к тому, что люди просят у нее автограф и хотят сфотографироваться.
«Голос» принес Дарье Мельниковой не только популярность, но и стал для нее эмоциональной школой. И как призналась певица, она стала спокойнее и проще относиться ко многим вещам, потому что на шоу ей пришлось пережить много различных ситуаций: «Телевизионный проект – это очень тяжело». При этом Даше есть за что поблагодарить проект.
«Спасибо хочу сказать за то, что сбылась даже не моя мечта, а мечта моих родителей. Для меня это была высшая награда, что родители мной гордятся и всем рассказывают, что я их дочь», - добавила вокалистка.
После участия в проекте Дарья вернулась в Ижевск. В первый год она очень много работала. У нее было огромное количество выступлений на всевозможных мероприятиях. Жить в таком ритме было нелегко, и артистка решила взять таймаут и изменить направление своей деятельности. Сейчас Даша занимается организацией мероприятий и является арт-директором ресторана «неГорький сад».
«Мне безумно нравится то, чем я сегодня занимаюсь. А если говорить о вокале, сейчас я пою для себя. Раньше я никогда не ходила в караоке, а сейчас это чуть ли не мое любимое занятие. Очень-очень редко соглашаюсь работать на каких-то мероприятиях. Больше стараюсь себя реализовывать как организатор, как арт-директор», - рассказала Даша.
Она не собирается расставаться с музыкой, параллельно работает над записью новых песен и созданием альбома. Также недавно проходила кастинг на проект «Песни» на канале ТНТ.
По словам Даши, ее жизнь непредсказуема и каждый день ей преподносит какие-то сюрпризы, поэтому очень сложно строить какие-то долгосрочные планы. Но на сегодняшний день она поставила перед собой несколько основных задач: работать, подтянуть знания в английском языке, найти время для занятий спортом и заниматься музыкой.
Она не собирается расставаться с музыкой, параллельно работает над записью новых песен и созданием альбома. Также недавно проходила кастинг на проект «Песни» на канале ТНТ.
По словам Даши, ее жизнь непредсказуема и каждый день ей преподносит какие-то сюрпризы, поэтому очень сложно строить какие-то долгосрочные планы. Но на сегодняшний день она поставила перед собой несколько основных задач: работать, подтянуть знания в английском языке, найти время для занятий спортом и заниматься музыкой.
«Голос Казахстана»
Александра Муканова для того, чтобы покорить «Голос», отправилась в Казахстан. На слепых прослушиваниях она исполнила песню Константина Меладзе «Шагай» и попала в команду казахской певицы Евы Бехер.
На втором этапе конкурса Александра уступила своей напарнице по выступлению Лиле.
По мнению ижевской исполнительницы, проекты – это не панацея чтобы стать знаменитым, а возможность показать себя на более масштабной сцене и приобрести профессиональные знакомства.
«Благодаря проекту я смогла записать мой новый совместный хит с уже состоявшимися артистами, и наш трек прозвучал на Blackstar radio в прайм-тайм и еще более чем на 100 радиостанциях. <…> Благодаря этому хиту многие продюсеры услышали обо мне, и в Москве уже узнавали меня. И я подозреваю, что плоды проекта будут расти дальше с прогрессией», - рассказывает Александра Муканова.
Также после проекта у Саши изменилось представление о современной музыке – теперь она знает, как сделать песню популярной и в каком стиле ей хочется двигаться в своем творчестве. Отметим, что недавно она также приняла участие в международном проекте KFC Battle, где дошла до суперфинала.
«Главный итог – благодаря проектам я расту и нахожу себя как артист, а не исполнитель ТВ-шоу», - сказала певица.
По мнению ижевской исполнительницы, проекты – это не панацея чтобы стать знаменитым, а возможность показать себя на более масштабной сцене и приобрести профессиональные знакомства.
«Благодаря проекту я смогла записать мой новый совместный хит с уже состоявшимися артистами, и наш трек прозвучал на Blackstar radio в прайм-тайм и еще более чем на 100 радиостанциях. <…> Благодаря этому хиту многие продюсеры услышали обо мне, и в Москве уже узнавали меня. И я подозреваю, что плоды проекта будут расти дальше с прогрессией», - рассказывает Александра Муканова.
Также после проекта у Саши изменилось представление о современной музыке – теперь она знает, как сделать песню популярной и в каком стиле ей хочется двигаться в своем творчестве. Отметим, что недавно она также приняла участие в международном проекте KFC Battle, где дошла до суперфинала.
«Главный итог – благодаря проектам я расту и нахожу себя как артист, а не исполнитель ТВ-шоу», - сказала певица.
Саша отметила, что плотный рабочий график у нее был и до участия в «Голосе Казахстана»: «Благодаря постоянным выступлениям в Удмуртии меня даже в соседнем магазине или просто на светофоре очень часто узнают, «бибикают»: «А мы вас знаем!», — это приятно, и я всегда стараюсь отвечать взаимностью».
«В самом же Казахстане и соседних странах, на которые вещает Первый канал «Евразия», узнаваемость очень высокая. Я думаю, выше, чем если бы я выступила на русском «Голосе», поскольку в Казахстане он проходил в международном формате всего один раз. Его сильно пиарили и ждали зрители, и я сильно выделялась своей внешностью и знаменитой там казахской фамилией», - рассказала Александра Муканова.
Сейчас Саша живет в Ижевске, поет и занимается студийной работой. В планах у певицы развиваться дальше и стать известной не только в Удмуртии, но и в России.
«На сегодняшний день одного таланта мало, поэтому я всецело развиваюсь, и уже начала создавать бизнес, связанный с музыкой. Надеюсь, что это принесет только хорошее людям вокруг, ну и будет доход, позволяющий независимому артисту быть услышанным и увиденным».
«В самом же Казахстане и соседних странах, на которые вещает Первый канал «Евразия», узнаваемость очень высокая. Я думаю, выше, чем если бы я выступила на русском «Голосе», поскольку в Казахстане он проходил в международном формате всего один раз. Его сильно пиарили и ждали зрители, и я сильно выделялась своей внешностью и знаменитой там казахской фамилией», - рассказала Александра Муканова.
Сейчас Саша живет в Ижевске, поет и занимается студийной работой. В планах у певицы развиваться дальше и стать известной не только в Удмуртии, но и в России.
«На сегодняшний день одного таланта мало, поэтому я всецело развиваюсь, и уже начала создавать бизнес, связанный с музыкой. Надеюсь, что это принесет только хорошее людям вокруг, ну и будет доход, позволяющий независимому артисту быть услышанным и увиденным».
«Танцы»
В этом году на канале ТНТ стартовал уже четвертый сезон популярного шоу «Танцы». К сожалению, в этот раз зрители не увидят артистов из Ижевска. А вот в прошлом году Станиславу Пономареву удалось пройти все этапы отбора и попасть в команду Мигеля.
По результатам зрительского голосования Станислав оказался среди номинантов на выбывание и ему пришлось покинуть шоу практически в самом начали противостояния.
После «Танцев» Стаса стали узнавать, просить автограф.
«Несколько раз в кафе дарили чашечку кофе с рисунком из пенки ТНТ. Появились люди, которые регулярно интересуются творчеством и новыми проектами, да и просто спрашивают в социальных сетях, как дела», - рассказал Стас.
Также у танцора появилось больше предложений для участия в конкурсах, спектаклях, мастер-классах. Но изменения, которые произошли со Стасом на шоу и после него, в большей степени связаны с его внутренним миром.
«В организации дня и деятельности жизнь не сильно изменилась. Изменения больше внутренние, связанные с творчеством, с ощущением себя на сцене, с пониманием того, какой образ я несу, изменения в концентрации энергии в зале», - отметил Станислав Пономарев.
Танцор продолжает поддерживать отношения с Мигелем, который помогает ему развиваться и остается наставником даже после проекта.
После «Танцев» Стаса стали узнавать, просить автограф.
«Несколько раз в кафе дарили чашечку кофе с рисунком из пенки ТНТ. Появились люди, которые регулярно интересуются творчеством и новыми проектами, да и просто спрашивают в социальных сетях, как дела», - рассказал Стас.
Также у танцора появилось больше предложений для участия в конкурсах, спектаклях, мастер-классах. Но изменения, которые произошли со Стасом на шоу и после него, в большей степени связаны с его внутренним миром.
«В организации дня и деятельности жизнь не сильно изменилась. Изменения больше внутренние, связанные с творчеством, с ощущением себя на сцене, с пониманием того, какой образ я несу, изменения в концентрации энергии в зале», - отметил Станислав Пономарев.
Танцор продолжает поддерживать отношения с Мигелем, который помогает ему развиваться и остается наставником даже после проекта.
Стас живет в Санкт-Петербурге, работает в сфере торговли, а после репетирует спектакли и ходит на танцевальные классы. 2017 год для него складывается удачно и уже принес много результатов.
«В апреле удалось занять первое место с дуэтной постановкой в Латвии на фестивале Rigas Pavasaris. Потом в июне на международном фестивале в Италии Danza in Arte a Pietrasanta взяли второе место с трио. В июле участвовали в международном фестивале Open look, после которого наш спектакль «Коллекционер» номинировали на «Золотую маску»».
Сейчас Станислав Пономарев участвует в подготовке трех спектаклей, показы которых будут в декабре.
«С танцами не расстанусь, поэтому много времени посвящаю им», - подчеркнул танцор.
«В апреле удалось занять первое место с дуэтной постановкой в Латвии на фестивале Rigas Pavasaris. Потом в июне на международном фестивале в Италии Danza in Arte a Pietrasanta взяли второе место с трио. В июле участвовали в международном фестивале Open look, после которого наш спектакль «Коллекционер» номинировали на «Золотую маску»».
Сейчас Станислав Пономарев участвует в подготовке трех спектаклей, показы которых будут в декабре.
«С танцами не расстанусь, поэтому много времени посвящаю им», - подчеркнул танцор.
«Взвешенные люди»
Проект «Взвешенные люди» на канале СТС кардинально изменил жизнь Якова Поваренкина и «подсадил» его на спорт. Ижевчанин пришел на второй сезон шоу, чтобы сбросить лишние килограммы и сохранить здоровье. Тогда, в 2016 году, мужчина весил 168 кг. На проекте Яков продержался шесть выпусков и за это время успел избавиться более чем от 25 кг.
На финал «Взвешенных людей» Яков Поваренкин пришел уже с новой цифрой на весах и выиграл второй приз 500 тыс. рублей, так как похудел больше всех выбывших участников. Сегодня его вес составляет 90-95 кг в зависимости от тренировок.
«Раньше я плыл по течению, сейчас я, по крайней мере, не барахтаюсь, а гребу в нужном мне направлении так, как я вижу свою жизнь, я делаю ее сам», - рассказал участник шоу.
«Раньше я плыл по течению, сейчас я, по крайней мере, не барахтаюсь, а гребу в нужном мне направлении так, как я вижу свою жизнь, я делаю ее сам», - рассказал участник шоу.
После проекта Яков на некоторое время вернулся на старую работу водителем-дальнобойщиком и параллельно начал учиться на спортивного инструктора. И к моменту, когда программу полностью показали в телевизионном эфире, он уже начал работать тренером в спортивном клубе. А недавно стал директором спортивного клуба «Восход» в Ижевске, на развитие которого потратил свой выигрыш в конкурсе.
На вопрос о том, хотелось ли бы ему поучаствовать еще в каком-то шоу, Яков ответил, что не отказался бы проверить себя в каких-нибудь спортивных проектах.
«Причем цель у меня сейчас не как-то измениться самому, а сподвигнуть к этому других людей. Я свою цель вижу именно в том, чтобы помогать людям и менять их жизнь к лучшему», - отметил Яков.
На вопрос о том, хотелось ли бы ему поучаствовать еще в каком-то шоу, Яков ответил, что не отказался бы проверить себя в каких-нибудь спортивных проектах.
«Причем цель у меня сейчас не как-то измениться самому, а сподвигнуть к этому других людей. Я свою цель вижу именно в том, чтобы помогать людям и менять их жизнь к лучшему», - отметил Яков.
«Минута славы»
Человек без костей – именно таким запомнился зрителям Первого канала Егор Куприянов из Ижевска. Он пришел покорять шоу «Минута славы» в 2007 году, когда ему было всего 16 лет, и оказался в числе финалистов.
По словам Егора, проект помог ему понять то, чем он хочет заниматься в жизни. «Я заболел сценой. Это был мой первый большой выход на зрителя, после которого я сказал: «Хочу еще!» - рассказал Куприянов.
После «Минуты славы» Егор получил образование драматического актера. Сейчас он живет в Ижевске и работает над съемками своего художественного фильма в качестве кинорежиссера. Также преподает актерское мастерство и вокал.
«Когда меня объявляют на каком-либо мероприятии, то всегда объявляют, как участника шоу «Минута славы». Это все-таки придает мне какой-то вес», - отметил Егор.
«Когда меня объявляют на каком-либо мероприятии, то всегда объявляют, как участника шоу «Минута славы». Это все-таки придает мне какой-то вес», - отметил Егор.
Сегодня у Егора Куприянова есть мысли принять участие в одном из популярных шоу, но пока он не уточняет в каком именно. Также «человек без костей», как и любой актер, хочет получить большие роли в отечественном или зарубежном кино. Кроме того, он планирует написать книгу по актерскому мастерству и, конечно же, мечтает о семье.
Шоу изменило жизни всех его участников. Одни получили свою минуту славы, популярность, полезные знакомства, а другие полностью изменили свою жизнь и нашли свое призвание.