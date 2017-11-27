Жизнь после шоу

Ижевчанка выбыла из конкурсной гонки на этапе «поединков». Однако и двух выступлений в эфире Первого канала было достаточно, чтобы ухватить свою звезду.



«Есть такое выражение: проснуться знаменитой и популярной – так произошло и со мной», - отметила Дарья Мельникова.



Певица была в шоке от огромного количества нахлынувших сообщений в соцсетях и до сих пор не может привыкнуть к тому, что люди просят у нее автограф и хотят сфотографироваться.



«Голос» принес Дарье Мельниковой не только популярность, но и стал для нее эмоциональной школой. И как призналась певица, она стала спокойнее и проще относиться ко многим вещам, потому что на шоу ей пришлось пережить много различных ситуаций: «Телевизионный проект – это очень тяжело». При этом Даше есть за что поблагодарить проект.



«Спасибо хочу сказать за то, что сбылась даже не моя мечта, а мечта моих родителей. Для меня это была высшая награда, что родители мной гордятся и всем рассказывают, что я их дочь», - добавила вокалистка.



После участия в проекте Дарья вернулась в Ижевск. В первый год она очень много работала. У нее было огромное количество выступлений на всевозможных мероприятиях. Жить в таком ритме было нелегко, и артистка решила взять таймаут и изменить направление своей деятельности. Сейчас Даша занимается организацией мероприятий и является арт-директором ресторана «неГорький сад».

