Волонтёром может стать каждый



Общественно полезные дела волонтёров иногда могут казаться не такими уж и важными, например: показывать дорогу, выдавать флаеры или устраивать небольшие концерты. Но все эти действия, которые большинство людей просто не замечают, приносят огромную пользу обществу.



Ольга Тронина поделилась, что не любит мероприятия, на которых набирают настолько много добровольцев, что некоторым вообще не остается дел. Сама она любит быть занятой, а значит, и полезной. Женщина призналась, что больше всего в своей деятельности ей нравится общаться с людьми и понимать, что она чем-то помогла.



«Ты смотришь на людей и видишь, что им приятно, и сама испытываешь такое удовольствие. Я знаю, что сегодня конкретно я помогла», — заявляет волонтёр.



Эмоции людей — одна из главных наград для добровольцев. Ольгу Тронину несколько раз встречали дети-инвалиды, с которыми она уже виделась ранее, и, узнав её, ребята были очень счастливы.



«Радость в глазах у людей видишь, и тебе радостно. Было приятно на душе, что они меня помнят, значит, это все не зря», — рассказала Ольга Тронина.



Во время разных мероприятий волонтёры успевают посетить новые места, попробовать что-то новое и получить множество впечатлений. Ольга Тронина однажды случайно застала роды козы. Она заявила, что если бы не волонтёрство, то никогда бы в жизни не смогла увидеть такое чудо.



