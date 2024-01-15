Волонтёром может стать каждый

Источник: elements.envato.com (DragonImages)
На первый взгляд волонтёры незаметны, но они делают множество полезных дел — работают на мероприятиях, участвуют в благотворительных акциях и просто помогают тем, кто в этом нуждается. Все это они делают безвозмездно, потому что знают, что в силах помочь.
Жительница Ижевска Ольга Тронина является добровольцем уже 4,5 года, и в эту деятельность её привлекла подруга. Первый опыт в роли волонтёра женщина получила в зоопарке Удмуртии, когда показывала ребятам из детских домов зоосад и рассказывала о животных. Постепенно она стала все чаще присоединяться к добровольческим мероприятиям, а после выхода на пенсию вступила в корпус серебряных волонтёров «Молоды душой».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сейчас Ольга Тронина участвует в разных волонтерских мероприятиях, где считает, что может быть полезной. Она вяжет носки для участников СВО и варежки для малоимущих и детей из детского дома, собирает вещи для нуждающихся, а также участвует в концертах для людей из домов престарелых. Вместе со своими единомышленниками женщина помогает на спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.
Но волонтеры не только участвуют в мероприятиях, но и реализуют свои проекты. Члены корпуса «Серебряных волонтеров», куда входит Ольга Ивановна, просвещали посетителей зоопарка Ижевска, что не стоит подкармливать животных в открытых вольерах, устраивали досуг для перенесших инсульт пациентов Социально-реабилитационного центра в Ижевске, а также угощали врачей домашним вареньем в период пандемии.
Сейчас члены корпуса «Серебряных волонтеров» поддерживают участников СВО. Они вяжут носки, варежки и шарфы, а также плетут сети. Руководитель Добро.Центра «Молоды душой» в Удмуртии Салия Закирова рассказала, что жители Увинского района даже сами делают пряжу из остатков шерсти от стрижки баранов.
Понимая, как тяжело бойцам приходится вдали от родного дома и семьи, волонтёры решили сделать «согревающий» подарок и придумали акцию «Турын чай» (с удм. — травяной чай). Они собрали засушенные летом травы, расфасовали по сшитым мешочкам и отправили их бойцам спецоперации, чтобы напомнить о тех, кто их ждёт.
«Чай очень хороший получился, там были разные травы. Мы даже получили обратную реакцию, что это было так здорово, что люди даже тепло из дома почувствовали», — поделилась Салия Закирова.
Жизнь волонтеров удивительна и интересна, они не сидят на месте и постоянно находятся в движении. Помимо городских мероприятий, они выезжают помогать в разные районы Удмуртии и даже за пределы региона. Например, в 2023 году Ольга Тронина высаживала ёлки в Малопургинском районе и помогала на экологической экспедиции в деревне Усть-Бельск в Каракулинском районе; работала в Москве на праздновании Дня города и посетила форум волонтёров в Ростове-на-Дону. На этом мероприятии Ольга Тронина даже провела мастер-класс по танцам и участвовала в дефиле в удмуртском костюме.
Благодаря добровольчеству женщина знакомится со множеством людей, и, конечно, с такими же волонтёрами. С некоторыми она списывается каждый день. Ольга Ивановна отмечает, что они все как одна большая семья, объединенная общим благим делом.
Она отметила, что как только начинаешь заниматься добровольчеством, то потом сложно остановиться. Также считает и Ольга Тронина — с рождением внука она пыталась меньше участвовать в волонтёрских мероприятиях, но стало слишком скучно.
«У меня каждый день всё было занято, ничего не успевала, но всё равно чего-то не хватало. Рука тянется зарегистрироваться и пойти куда-то. Это, наверное, уже привычка такая и внутреннее желание», — заявила Ольга Тронина.
ДЛЯ ЧЕГО ВСЁ ЭТО?
Общественно полезные дела волонтёров иногда могут казаться не такими уж и важными, например: показывать дорогу, выдавать флаеры или устраивать небольшие концерты. Но все эти действия, которые большинство людей просто не замечают, приносят огромную пользу обществу.
Ольга Тронина поделилась, что не любит мероприятия, на которых набирают настолько много добровольцев, что некоторым вообще не остается дел. Сама она любит быть занятой, а значит, и полезной. Женщина призналась, что больше всего в своей деятельности ей нравится общаться с людьми и понимать, что она чем-то помогла.
«Ты смотришь на людей и видишь, что им приятно, и сама испытываешь такое удовольствие. Я знаю, что сегодня конкретно я помогла», — заявляет волонтёр.
Эмоции людей — одна из главных наград для добровольцев. Ольгу Тронину несколько раз встречали дети-инвалиды, с которыми она уже виделась ранее, и, узнав её, ребята были очень счастливы.
«Радость в глазах у людей видишь, и тебе радостно. Было приятно на душе, что они меня помнят, значит, это все не зря», — рассказала Ольга Тронина.
Во время разных мероприятий волонтёры успевают посетить новые места, попробовать что-то новое и получить множество впечатлений. Ольга Тронина однажды случайно застала роды козы. Она заявила, что если бы не волонтёрство, то никогда бы в жизни не смогла увидеть такое чудо.
Источник: Ольга Тронина
НОВЫЕ НАВЫКИ
Во время добровольческой деятельности люди приобретают много новых навыков. Они учатся как в процессе мероприятий, так и проходят определенные курсы. Так, специальные знания нужны, если человек собирается ухаживать за инвалидом. Волонтёр Ольга Тронина поделилась, что научилась спрашивать у людей, нужна ли им помощь, вместо того, чтобы сразу навязывать её.
После выхода на пенсию она стала заниматься танцами. На одном концерте она взглянула на танцовщиц и решила, что хочет двигаться также. Теперь женщина участвует в концертах, которые проходят в домах престарелых, реабилитационных центрах и санаториях.
«Идя на мероприятие, я ставлю себе какие-то цели, которые, как мне кажется, я должна сделать. Иначе просто скучно, ведь нужно чего-то добиться, чего-то узнать, кому-то что-то рассказать. Если бы не эти мероприятия, я многого бы не знала», — поделилась Ольга Тронина.
Волонтер отметила, что раньше работала в школе логопедом и общалась с детьми один на один. Отработанные навыки помогают ей и сейчас, но благодаря добровольческой деятельности она стала более общительной и научилась быстрее находить подход к людям. Ольга Ивановна признается, что изменился и взгляд на некоторые вещи.
СЕМЬЯ
Волонтёрство объединяет не только совершенно незнакомых людей, но и укрепляет связи между родственниками.
У Ольги Трониной есть 14-летняя внучка Лиза, которая по примеру бабушки тоже стала добровольцем. В 12 лет девочка просто ходила с Ольгой Ивановной за компанию на разные мероприятия, потом стала помогать, а теперь и сама вступила в волонтёрское движение.
«Внучке всё нравится, и у нее есть желание что-то делать, быть вместе со мной, кому-то помочь и что-то новое для себя узнавать. Мы с ней родственные души. Мне это приятно, что она адекватно ко всему относится и готова везде участвовать», — прокомментировала Ольга Тронина.
Несмотря на свои заботы, девочка часто занимается волонтерством вместе с бабушкой, старается ей помогать и набираться опыта. На своем примере Ольга Тронина считает, что детям следует прививать такие качества, как бескорыстие, сочувствие и взаимопомощь. Именно добровольчество раскрывает все лучшее, что есть в человеке, а окружающие единомышленники помогают не свернуть с выбранного пути и добиваться целей.
Даже сестра Ольги Ивановны вдохновилась таким примером и теперь вместе с подругой вяжет носки для участников спецоперации.
Даже сестра Ольги Ивановны вдохновилась таким примером и теперь вместе с подругой вяжет носки для участников спецоперации.
Единственный человек, который был против волонтерства, — это дочь Ольги Трониной. Ей было непонятно, зачем пенсионеру нужно постоянно что-то делать, да еще и бесплатно. «Вначале дочь была против, что я хожу и бесплатно помогаю, она ничего не понимала. И только в прошлом году она сказала: «Я счастлива, что ты счастлива», — поделилась Ольга Тронина.
Теперь её поддерживает вся семья, родственники интересуются её деятельностью и помогают, чем могут. Женщина не планирует прекращать заниматься волонтёрством и хочет, чтобы ее внуки тоже приобщились к этой деятельности, когда подрастут.
Особенно поддержка близких будет важна в Год семьи, каким стал 2024 год по указу президента России Владимира Путина. Александр Бречалов отметил, что семья является главной ценностью, поэтому текущий год в Удмуртии также будет посвящен ей. Волонтёры часто приводят в свою деятельность самых близких — сестер, братьев, детей, внуков и друзей. А также сами добровольцы становятся одной большой сплоченной семьей. Множество людей объединяет желание помочь, их сострадание, доброжелательность, неуёмная энергия и любовь к другим людям.
ПОДДЕРЖКА
Волонтёры занимаются своей деятельностью безвозмездно и не ждут каких-либо наград, но они все равно становятся приятным сюрпризом.
В 2021 году члены корпуса «Серебряных волонтеров» Удмуртии получили премию главы Удмуртии «Признание».
«Мы вроде никто, не юрлицо, но нас увидели, нас заметили, о нас знает Александр Владимирович. Мы получили премию в размере около 300 тысяч рублей и на эти деньги сшили себе форму и купили фотоаппарат. Это разве не поддержка? Очень хорошая поддержка», — заявила руководитель Добро.Центра «Молоды душой» в Удмуртии Салия Закирова.
Помимо этого, специально для них в Ижевске создали Добро.Центр «Молоды душой».
«Открытие Добро.Центра на базе молодежного центра — лучшей помощи не дождаться. Мы создали корпус, но у нас не было своего помещения. Конечно, когда нам нужно было собраться, то нам предоставляли место, но это все равно нужно было договариваться», — рассказала Салия Закирова.
В результате Молодежный центр, который является оператором всех волонтеров в регионе, пообещал «Серебряным волонтерам» свое место и сдержал слово.
Источник: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, всего за годы работы активисты этого корпуса приняли участие в организации более 500 мероприятий. В октябре 2023 года с пенсионерами-добровольцами встретился руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. Узнав об участи волонтёров в крупных мероприятиях и результатах деятельности, он поблагодарил их за работу.
«Вы бескорыстно, по зову сердца заботитесь о малообеспеченных семьях, пациентах реабилитационных центров, помогаете на массовых мероприятиях. Активно участвуете в грантовых конкурсах — привлекаете средства на свои проекты. Это дает большие возможности для развития движения, всего волонтерства и региона. <...> Глава Александр Владимирович Бречалов доложил лидеру государства о поддержке передовой, которую оказывают такие неравнодушные люди. Благодарю каждого за работу. Вы уже объединили вокруг себя большое количество энергичных, отзывчивых людей, и предлагаю не останавливаться на достигнутом», — заявил Александр Журавлев.
Также в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №558 («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В рамках документа, который начал действовать с 1 января 2024 года, за добровольческую деятельность волонтеров будут поощрять нагрудным знаком. Помимо этого, им будут компенсировать расходы на медуслуги и обучение, если это необходимо для выполнения определенных видов их деятельности.
А для повышения качества жизни людей старшего поколения, многие из которых являются волонтерами, и поддержки семей в стране реализуется национальный проект «Демография».