Вдоль по Красной
В Ижевске построят собственную «Красную площадь»
В столице Удмуртии подвели итоги конкурса на лучший проект по застройке пространства в исторической части города. Сейчас этот квадрат, ограниченный улицами К. Маркса, Горького, Советская и Красногеройская, имеет полузаброшенный вид. Находившееся здесь когда-то деревянные дома давно расселили, и в самом центре города образовался пустырь. Проходящий тут участок улицы Красной превратился в стихийную парковку для машин.
Проектом планировки здесь предусмотрен торговый центр, но застройщик решил рассмотреть и другие варианты, в том числе возможность создания на данной территории принципиально нового для Ижевска современного жилого пространство комфорт-класса. В честь исторической улицы Красной проект получил условное название «Красная площадь».
Проектом планировки здесь предусмотрен торговый центр, но застройщик решил рассмотреть и другие варианты, в том числе возможность создания на данной территории принципиально нового для Ижевска современного жилого пространство комфорт-класса. В честь исторической улицы Красной проект получил условное название «Красная площадь».
Это ценное и исторически важное место для Ижевска. Мы подумали, что нужно создать какую-то новую городскую среду, которая будет выглядеть свежо и современно, и в то же время сочетаться с исторической застройкой. Хотелось увидеть эту территорию свежим, «незамыленным» взглядом, поэтому мы и решили провести конкурс.
За проведение конкурса взялся Союз архитекторов. На его подготовку и проведение понадобилось почти 9 месяцев. Конкурс привлек внимание проектировщиков и авторских коллективов не только из России, но и зарубежных стран. Всего организаторам поступило более 50 заявок на участие, но в результате в отборочный тур попало 29 проектов, в том числе два - из Германии и Голландии.
В состав жюри вошли глава Ижевска Юрий Тюрин, председатель удмуртского отделения «Союза архитекторов России» Александр Зорин, и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб, главный архитектор города Владимир Некрасов, руководители проектных организаций и члены «Союза архитекторов России».
В состав жюри вошли глава Ижевска Юрий Тюрин, председатель удмуртского отделения «Союза архитекторов России» Александр Зорин, и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб, главный архитектор города Владимир Некрасов, руководители проектных организаций и члены «Союза архитекторов России».
Представленные проекты оказались очень разными - кто-то из участников предлагал построить здесь авангардистские высотки в стиле 30-х годов прошлого века, кто-то - дома, похожие на индустриальные лофты. Кстати, члены жюри не знали, за кого именно они голосуют - на стадии обсуждения проекты представлялись анонимно. При этом даже сами организаторы были удивлены высочайшим уровнем работ участников.
Нас удивил и порадовал, например, проект коллег из Германии. Он простой, но в нем продумана каждая мелочь, новая застройка органично вписана в уже существующую.
После долгих обсуждений жюри особо выделило четыре проекта - авторских коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска. Победителем была признана команда архитекторов из Санкт-Петербурга, которая предложила необычный и современный вариант объединения жилого и общественного пространства. «Серебро» получил коллектив из Ижевска, а третье место разделили сразу два проекта - московский и ижевский.
Парковки, 15 градусов и перевернутый слон
Главная задача, которая стояла перед участниками конкурса, - «вписать» новую территорию в существующую застройку и сделать так, чтобы это пространство стало новой точкой притяжения в центре Ижевска. Во многих проектах есть идеи по организации среди жилой застройки пешеходной улицы, аллеи или небольшого сквера. При этом не должны были пострадать и интересы будущих жителей новых домов.
Особенностью этой площадки является серьезный перепад рельефа - около 9 метров, который логично было использовать для устройства подземных паркингов. Так как это самый центр города, здесь днем бывает большой приток сотрудников соседних офисов, магазинов, кафе - для них необходимо было предусмотреть гостевые парковки. Также к этому земельному участку прилегают исторические здания со стороны улицы Горького, конечно, в проектах это тоже должно было быть учтено.
Авторы проекта-победителя, который получил условное название «15 градусов», учли все эти пожелания. Их идея - построить четыре небольших, украшенных ажурными стальными панелями жилых комплекса, внутри каждого из которых предусмотрен двор для жителей. Объединяет все четыре ЖК небольшая площадь - общественное пространство для жителей и гостей. Из-за сложного рельефа участка части квартала вынесены на разные отметки. Объединяющими элементами между уровнями служит продуманная система пандусов и лестниц. Кроме того, части квартала немного сдвинуты относительно строгих перпендикуляров соседних магистралей.
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«Проект отражает желание авторов трансформировать привычную среду обитания, - говорится в описании проекта. - Появление изменений в идеальной и логично выстроенной системе координат призвано взбудоражить и возбудить неоднозначную реакцию удивления. Проект показывает, что добиться эффекта перемены окружающей действительности можно очень простым архитектурным приемом поворота. Основное действие происходит не на периферии квартала, примыкающей к оживленным улицам города, как это обычно бывает. Идя вдоль строгих фасадов по улице Карла Маркса, вряд ли можно заподозрить, что за углом вас будет ожидать что-то необычное» ( из описания проекта ).
Изюминкой проекта авторы предложили сделать перевернутую фигуру слона на центральной площади квартала - объект, который будет привлекать к себе заинтересованные взгляды горожан.
В проекте-победителе предусмотрена средняя плотность застройки - 30-35 тыс квадратных метров жилых площадей. Это позволит больше внимания уделить благоустройству и озеленению пространства.
«В данном проекте очень грамотно прописаны схема функционального зонирования и масштабы. Это такая европейская архитектура, которая не будет раздражать горожан, - поделился своими впечатлениями Александр Зорин - Дома не замкнуты, имеют прострелы, которые приглашают попасть внутрь квартала, пройти от собора Александра Невского к Свято-Михайловскому собору, с улицы Горького на улицу К. Маркса. Схема транспортного проезда тоже четкая и понятная».
Жюри не оставило без внимания и идеи, предложенные авторами других проектов. Например, снести длинный гараж, который сейчас находится во дворах, и облегчить подход к старинным купеческим домам на улице Горького. Таким образом здесь может появиться еще одно общественное пространство, интересное для бизнеса и горожан.
Когда начнется строительство?
Сейчас застройщику предстоит урегулировать градостроительные вопросы. По словам Александра Баушева, на это уйдет примерно год. Зато в 2019-2020 годах планируется уже начать строительство.
Возможно, в итоге проект будет немного изменен, но основные идеи застройщики планируют оставить. Особое внимание планируется уделить транспортным развязкам и парковкам, чтобы разгрузить центральную часть города от машин. Строители и архитекторы надеются, что реконструкция этого пространства станет тем толчком, который поможет организовать центр Ижевска и сделать его единым и привлекательным для горожан.