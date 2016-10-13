Вдоль по Красной

«Проект отражает желание авторов трансформировать привычную среду обитания, - говорится в описании проекта. - Появление изменений в идеальной и логично выстроенной системе координат призвано взбудоражить и возбудить неоднозначную реакцию удивления. Проект показывает, что добиться эффекта перемены окружающей действительности можно очень простым архитектурным приемом поворота. Основное действие происходит не на периферии квартала, примыкающей к оживленным улицам города, как это обычно бывает. Идя вдоль строгих фасадов по улице Карла Маркса, вряд ли можно заподозрить, что за углом вас будет ожидать что-то необычное» ( из описания проекта ).



Изюминкой проекта авторы предложили сделать перевернутую фигуру слона на центральной площади квартала - объект, который будет привлекать к себе заинтересованные взгляды горожан.



В проекте-победителе предусмотрена средняя плотность застройки - 30-35 тыс квадратных метров жилых площадей. Это позволит больше внимания уделить благоустройству и озеленению пространства.



«В данном проекте очень грамотно прописаны схема функционального зонирования и масштабы. Это такая европейская архитектура, которая не будет раздражать горожан, - поделился своими впечатлениями Александр Зорин - Дома не замкнуты, имеют прострелы, которые приглашают попасть внутрь квартала, пройти от собора Александра Невского к Свято-Михайловскому собору, с улицы Горького на улицу К. Маркса. Схема транспортного проезда тоже четкая и понятная».

