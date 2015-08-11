В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. Только за первое полугодие 2017 года Удмуртским отделением Сбербанка выдано жилищных кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Жителями Удмуртии приобретено более 2,8 тыс. квартир – это в общей сложности около 143 тысячи квадратных метров. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в России. Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жильё на выгодных условиях.