Удобно и доступно
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке, и теперь жители Удмуртии могут приобрести жилье на выгодных условиях.
Сбербанк с 10 августа 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Также уменьшился размер минимального первоначального взноса. Таким образом банк преодолел психологически важную отметку в 10%. По словам заместителя управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Германа Бадягина, такое решение является революционным.
«Это уникальное предложение, которое поможет многим семьям решить жилищный вопрос», - отметил Бадягин.
«Это уникальное предложение, которое поможет многим семьям решить жилищный вопрос», - отметил Бадягин.
Диапазон изменения составит 0,6-2 процентных пункта. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на приобретение готового жилья теперь составляет 15%.
Снижение произошло по четырем основным сегментам:
Снижение произошло по четырем основным сегментам:
1
Акция для застройщиков - ставки по кредиту от 9,4% (минус 0,6%);
2
Специальные ставки у застройщиков - участников программы субсидирования - от 7,4% (минус 0,6%);
3
Приобретение готового жилья: первоначальный взнос составляет 15% (минус 5%);
4
Загородная недвижимость, строительство жилого дома - ставки от 9,5-10,5% (минус 2%).
По словам Германа Бадягина, тенденция рынка недвижимости сейчас такова, что кредитные продукты становятся для клиентов доступными.
В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. Только за первое полугодие 2017 года Удмуртским отделением Сбербанка выдано жилищных кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Жителями Удмуртии приобретено более 2,8 тыс. квартир – это в общей сложности около 143 тысячи квадратных метров. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в России. Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жильё на выгодных условиях.
Сегодня Сбербанк является бизнес-партнером большинства застройщиков Удмуртии, среди которых «Комос-Строй». После снижения ипотечных ставок компания сможет предложить своим клиентам жилье на существенно более выгодных условиях, так как доля Сбербанка в объеме сделок с привлечением ипотечных средств, заключаемых компанией «Комос-Строй», составляет порядка 70-80%.
Эта ставка на сегодняшний день самая низкая и выгодная для наших клиентов. И мы этому рады. Сбербанк еще раз подтвердил свои лидерские позиции. Будем надеяться, что все остальные банки последуют их примеру.
Кроме того, для клиентов Сбербанка и компаний, которые с ним сотрудничают, функционирует сервис электронной регистрации сделок (СЭР). Он позволяет покупателям квартир зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ. Подать документы на регистрацию можно за 15 минут прямо в офисах партнеров-застройщиков. Уже через 5-7 дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на электронную почту. По стандартной схеме такая процедура занимает до 30 дней. Более того, данный сервис дает покупателю дополнительную скидку.
Мы одни из первых, кто поддержал программу СЭР Сбербанка. Это удобно как для клиентов, так и для компании. И сейчас, действительно, у нас значительное количество сделок происходит с применением электронной регистрации.
Внедрение новых программ и сервисов способствует комфортному и быстрому прохождению процедуры оформления всех необходимых документов, и это важно такому крупному застройщику, как «Комос-Строй». По словам Кузнецова, клиент сегодня тратит больше времени на выбор квартиры, потому что у компании широкая линейка предложений. Так, на сегодняшний день компания строит 20 домов.
У нас одновременно в стройке более 200 тысяч квадратных метров. В ближайшие три года мы планируем сдавать по 100 тысяч квадратных метров в год. Это достаточно большой объем. Соответственно, нашим клиентам есть из чего выбрать. К тому же наши объекты представлены практически во всех районах города.
Компания строит объекты всех сегментов: от эконом класса до премиума, к которому, например, относится жилой комплекс «Колизей»*. «Комос-Строй» стремится к доступности и старается создавать жилье для массового потребителя.
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Нам нужно делать жилье максимально доступным, и мы стремимся к этому, и достигаем этого. И это является еще одним нашим конкурентным преимуществом.
За время своего существования «Комос-Строй» показал себя надежным, добросовестным застройщиком. Сегодня клиенты компании могут выбрать квартиру практически в любом районе Ижевска. Для этого достаточно заглянуть в офис продаж или подобрать квартиру на сайте компании. В офисе «Комос-Строй» присутствуют специалисты практически всех крупнейших банков, и одновременно с выбором квартиры можно получить их консультацию. Более того, после выбора квартиры и ипотечной программы клиенту будут рады предоставить все услуги, связанные с государственной регистрацией.
Людям не нужно никуда ездить - все происходит в нашем офисе, мы постарались сделать процесс максимально удобным. При желании процесс покупки квартиры без ипотеки занимает один день, в случае с участием банков - до трех дней.
ПАО Сбербанк, лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
Кредиты предоставляются в рублях РФ. Подробно с условиями жилищного кредитования и специальными предложениями можно ознакомиться на сайте банка.
Кредиты предоставляются в рублях РФ. Подробно с условиями жилищного кредитования и специальными предложениями можно ознакомиться на сайте банка.
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*проектную декларацию ЖК «Колизей» смотрите на сайте застройщика ООО «СтройИнвестГрупп».