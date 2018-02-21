Удмурт.net вань или нет?

«Когда я впервые вышел в интернет, мне было очень интересно, есть ли там удмурты и создавал ли кто-нибудь когда-нибудь удмуртский сайт. Нашел я только сайты братьев Петровых, писал им и даже получил ответ. Очень вдохновился. Стоит заметить, что тогда я учился в ИжГТУ и мне очень не хватало удмуртов вокруг себя. Тогда меня увлекла идея создания сайтов. Сайт о себе – это первое, что можно сделать, пока ты еще ничего не умеешь