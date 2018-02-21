ИА СУСАНИН
Удмурт.net вань или нет?
Про удмуртский язык и Интернет
Диана Ворончихина
Журналист
Журналист
21 февраля 2018
В середине января 2018 года удмуртских юзеров социальной сети «ВКонтакте» всколыхнуло отключение удмуртского языка в интерфейсе пользователей. Причиной тому стала низкая доля перевода паблика на национальный язык республики – всего 39%. Однако усилиями активистов уже через несколько дней его удалось вернуть в строй.
Сейчас группа активистов начала заниматься переводом «ВКонтакте» на удмуртский язык. Такая инициатива вполне оправдана хотя бы тем, что, согласно недавним исследованиям «Языки России в интернете» Высшей школы экономики, удмуртский оказался одним из самых популярных в «ВК». Специалисты нашли 1 630 сообществ, в которых есть хотя бы один текст на малом языке народов России. Среди них около 300 удмуртскоязычных, вторым по количеству групп оказался башкирский язык и третьим – якутский. Также было найдено 379 сайтов на национальных языках.
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Диана Ворончихина решила узнать, когда удмуртский язык попал во всемирную паутину, как развивался и какие у него перспективы.
Сейчас группа активистов начала заниматься переводом «ВКонтакте» на удмуртский язык. Такая инициатива вполне оправдана хотя бы тем, что, согласно недавним исследованиям «Языки России в интернете» Высшей школы экономики, удмуртский оказался одним из самых популярных в «ВК». Специалисты нашли 1 630 сообществ, в которых есть хотя бы один текст на малом языке народов России. Среди них около 300 удмуртскоязычных, вторым по количеству групп оказался башкирский язык и третьим – якутский. Также было найдено 379 сайтов на национальных языках.
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Диана Ворончихина решила узнать, когда удмуртский язык попал во всемирную паутину, как развивался и какие у него перспективы.
Как всё начиналось?
Первый удмуртский сайт в 2001 году создали братья Виктор и Алексей Петровы из деревни Курчум-Норья Малопургинского района. Однако есть мнение, что еще раньше была сделана электронная версия газеты «Удмурт дунне». В 2002 году появился научно-культурный информационный портал «Удмуртология», автором которого стал ученый Денис Сахаров. Также в начале 2000-х открылся первый проудмуртский форум и удмуртскоязычный раздел свободной энциклопедии Википедия. В это же время начинает развиваться блогосфера.
Среди передовиков удмуртского национального интернета оказался и Роман Романов. В далеком 2006 году, будучи студентом, он создал свой сайт «KAZAKofSKY», который в последствии трансформировался в блог «Азинлык».
«Когда я впервые вышел в интернет, мне было очень интересно, есть ли там удмурты и создавал ли кто-нибудь когда-нибудь удмуртский сайт. Нашел я только сайты братьев Петровых, писал им и даже получил ответ. Очень вдохновился. Стоит заметить, что тогда я учился в ИжГТУ и мне очень не хватало удмуртов вокруг себя. Тогда меня увлекла идея создания сайтов. Сайт о себе – это первое, что можно сделать, пока ты еще ничего не умеешь
Роман Романов
удмуртский блогер
В блоге Роман делился своими мыслями и стихами. Но основной причиной, по которой он начал вести личную страницу на родном языке, стала потребность в общении и новых знакомствах с удмуртами.
«Я был очень удовлетворен новыми знакомствами через интернет с интересными удмуртами. И вот-вот собирался сделать вывод, что можно собрать всех удмуртов планеты в одной точке, где будет всем комфортно общаться, но об этом я не успел подумать, появился «ВКонтакте» и все сделал за нас», - говорит Романов
Сегодня Роман Романов занимается контекстной рекламой, поисковым продвижением сайтов и изредка публикует что-то в своем блоге.
Блогосфера
Расцветом удмуртской блогосферы считается период с 2009 по 2015 год. Именно в это время активно появляются и ведутся удмуртские блоги: «Юмшан57» Павла Поздеева, блоги Дарали Лели, «Удмурт блог» Алексея Шкляева, блоги на «Уралистике» и другие. Тогда же свою страницу «Марайко. Марьялэн зарезез» («Марайко. Море Марьи») создает студентка первого курса факультета журналистики УдГУ Мария Векшина.
«Я открыла свою страницу на платформе «Гугл блогспот» в 2011 году. В то время в среде удмуртской молодёжи были популярны блоги Дарали Лели, Ирины Зангарик, Натальи Романовой, Ксении Чимали. Сейчас пишу редко – потребность в письме и высказывании по тому или иному поводу удовлетворяет журналистика
Мария Векшина
удмуртский блогер
Сегодня Мария является редактором удмуртского молодежного приложения «Дарт» газеты «Удмурт дунне» и редактором сайта издания. В своем блоге она чаще всего пишет о литературе, журналистике и удмуртском языке.
«Пост в блоге – это всплеск эмоций. Поэтому я пишу в основном после какого-нибудь мероприятия, появления продукта культуры, актуальной проблемы в удмуртском мире, например, проблема языка. Также основные темы – это литература, журналистика, мировые процессы, ну и удмуртская жизнь в общем», – рассказала Мария.
Движение удмуртских блогеров активно поддерживал продюсер Павел Поздеев. Он организовывал премии «Зарни вотэс» («Золотая паутина»), битву между удмуртскими блогинями и выпускал календари.
«К сожалению, сейчас в «письменной» блогосфере – период декаданса. Есть пара страниц, например, я люблю захаживать к Анастасии Шумиловой, читать её стихи, переводы, жизненные истории, филологические искания. Алина Крестьянинова продолжает писать в ФБ. Конечно, удмуртское проявление культуры развивается вместе с мировой. Сейчас модно вести видеоблоги – мне кажется, что будущее удмуртской блогосферы в этом», – отметила Мария Векшина.
Вероятно, упадок в удмуртской блогосфере можно объяснить с появлением в нашей жизни социальных сетей, в которых люди проводят огромное количество времени. Именно туда перекочевали все блогеры.
Соцсети и сайты
Основной точкой притяжения пользователей удмуртнета сегодня, безусловно, являются социальные сети. Как рассказал удмуртский активист Артем Малых, массовыми и популярными группами в соцсетях являются паблики, которые содержат разнообразный контент. Так, например, «ВКонтакте» такой средой является сообщество «Удмуртлык» - всеудмуртская общественная площадка, где «формируется актуальная повестка современного удмуртского общества». Также популярны юмористические страницы, группы с удмуртскими словами и выражениями, сообщества о ремёслах, национальной поэзии и современной культуре.
«Отдельного упоминания заслуживают романтические паблики для тинейджеров. У самой молодой публики актуальны группы с лиричными статусами и картинками. Пионером жанра «девичьего дневника» был паблик «Мылкыд-йӧлпыд». Он дал свободу самовыражения тысячам удмуртских девочек, которым хотелось читать и высказываться о своих чувствах на родном языке. Позднее к нему добавились «Мон Удмурт» и «Удмурт чуръёс»
Артем Малых
удмуртский активист
К сожалению, с удмуртскоязычными сайтами дела обстоят не так радужно.
«Целый ряд ярких независимых инициатив канул в лету. Так, например, произошло с удмуртской «Афишей» - сайтом «Ваньмон дыр», а это очень важный сегмент и важный жанр. Существование такого издания положительно сказывалось на престиже удмуртского языка и позволяло привлечь к удмуртскому чтению большее число пользователей. Научно-образовательные или общественно-политические порталы в целом отсутствуют», – отмечает Артём Малых.
По мнению Артема, важным упущением здесь является то, что развитием удмуртнета занимаются только активисты и сами авторы сайтов. Государственной поддержки для распространения удмуртского контента в Интернете нет. Никто не заботится о переводе в цифровую форму удмуртского культурного наследия.
«Такая работа ведется только Национальной библиотекой, и то возникает вопрос – разумно ли ограничивать возможность скачивания электронных версий книг по удмуртской тематике, изданных в прошлом веке. У нас нет удмуртских электронных книг в специальных форматах для чтения, которые можно скачать или приобрести на специальном сайте. Что и говорить о каком-то современном образовательном портале, например, аналоге «Постнауки» или Arzamas», – сокрушается активист.
Также Артем Малых обратил внимание на то, что даже сайты государственных органов Удмуртской Республики не переведены на удмуртский язык.
«На наши обращения нам отвечали, что на перевод не заложены средства. Это некорректное отношение к удмуртскому языку. Единственное позитивное исключение на этом фоне – появление удмуртской версии и удмуртской редакции сайта ИА «Удмуртия», – говорит Артём Малых.
В министерстве национальной политике республики, в свою очередь, не отрицают наличие проблемы с развитием удмуртского языка в виртуальном пространстве. Однако говорить о том, что для его продвижения региональные власти ничего не делают, нельзя. Так, например, три года назад запущен научно-методический проект «Билингва. Удмуртский центр билингвизма», действующий как в онлайн, так и в оффлайн режимах. В 2016 году был проведен конкурс ИТ-проектов, результатом которого стало появление двух приложений для изучения удмуртского языка: «Кылдысин» и «Разговорник».
«Безусловно, этих двух проектов недостаточно, их должно быть больше. Задача государства как раз и состоит в том, чтобы стимулировать такие проекты. Я думаю, что подобные конкурсы мы будем проводить и дальше»
Павел Орлов
первый заместитель министра нацполитики Удмуртии
Существуют инициативы запустить онлайн-изучение удмуртского языка, в том числе на базе Удмуртского государственного университета. Кроме того, сейчас республиканский Миннац готовит поправки в закон «О государственных языках Удмуртской Республики», которые будут касаться перевода на удмуртский язык социальной рекламы и сайтов органов государственной власти.
«Предполагаем введение нормы, обязывающей органы власти вести свои сайты на двух государственных языках, русском и удмуртском. Но здесь еще необходимо понять технологию реализации, так как не в каждом ведомстве есть люди, обладающие соответствующими языковыми компетенциями», – рассказывает Павел Орлов.
Выйти с данным предложение Миннац планирует в ноябре 2018 года, когда пройдут все публичные слушания и процедуры согласования.
Здесь возникает вопрос целесообразности: будут ли читать на удмуртском то, что можно прочитать на русском? Очевидно, что это сделают лишь единицы.
Здесь возникает вопрос целесообразности: будут ли читать на удмуртском то, что можно прочитать на русском? Очевидно, что это сделают лишь единицы.
«Правило создания любого сайта говорит о том, что он должен быть уникален. В случае с удмуртским языком, нужно делать сайты так, чтобы они раскрывались только под призмой владения удмуртским языком или побуждали к его изучению»
Роман Романов
удмуртский блогер
Удмуртский в телефоне
Отличной инициативой для развития языков малых народов и пробуждения интереса к их изучению являются приложения. Сегодня они существуют и для удмуртского языка, их разработал Григорий Григорьев.
«Для изучения удмуртского языка было создано 2 приложения: «Кылдысин: учим удмуртский» и «Разговорник». Первое приложение предназначено для изучения слов и фраз с помощью различных тренажеров, причем слова озвучиваются носителем языка, что очень важно. Также в приложении есть теоретический материал в форме кратких лекций, внутренний чат, где пользователи могут общаться между собой, а также рейтинг наиболее активных пользователей. В будущем хотим добавить в приложение новые слова и темы»
Григорий Григорьев
разработчик приложений для смартфонов
Второе приложение называется «Разговорник». Он, в первую очередь, предназначен для туристов, чтобы быстро познакомиться с часто употребляемыми словами и выражениями. Например, в нем есть такие темы, как «Знакомство», «Дорога», «Поздравления», «Погода. Природа».
«В приложении все фразы так же озвучиваются носителем языка и оба приложения умеют работать в оффлайне», - отметил Григорий.
На сегодняшний день «Кылдысин» скачали уже более 2 900 раз, а «Разговорник» - более 500.
Такой способ актуализации языка очень современен и удобен. Человек может изучать язык где угодно, просто вытащив телефон из кармана.
Такой способ актуализации языка очень современен и удобен. Человек может изучать язык где угодно, просто вытащив телефон из кармана.
Прогнозы и перспективы
Так есть ли у удмуртнета перспективы для развития? Удмуртские активисты и все неравнодушные уверены, что есть: будут появляться новые технологические решения, осваиваться новые каналы и среды, появятся тематические порталы и страницы по разным направлениям.
По мнению Романа Романова, следующим этапом в эволюции виртуального удмуртского станет появление телеграм-каналов.
«История циклична: ушли от мессенджеров и обратно к ним вернулись. «Все, кто нужен, давно в мессенджерах», - Павел Дуров. Я с ним согласен»
Роман Романов
удмуртский блогер
За время существования удмуртского языка на просторах всемирной сети сделано немало интересных и полезных проектов как силами активистов, так и при поддержке государства. Помимо всего вышеперечисленного, удмуртский появился в «Яндекс. Переводчике», а для удобства пользователей ПК создана удмуртская раскладка для клавиатуры. Для того, чтобы в дальнейшем двигаться в этом направлении, сделать работу более эффективной, необходимо объединить силы.
Другие материалы автора
Популярное
12:23, 18 сентября, 2017