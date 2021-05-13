Красное лицо, сведенные брови, бегающий взгляд, напряженный вид – вот что видит ребенок, когда впервые спрашивает родителей, откуда он взялся. Казалось бы, невинный вопрос, заданный с искренним любопытством, вызывает такую странную реакцию.

В нашей стране отсутствует культура полового воспитания. В СССР так долго не было секса, что до сих пор мало кто решается о нем говорить. Многие взрослые теряются, пугаются и не знают что сказать, когда у ребенка появляются вопросы на интимные темы.

Некоторые родители считают, что чем раньше начать сексуальное просвещение детей, тем раньше они начнут вести половую жизнь. Но это не так, и родителям стоит понять, что рассказывать о сексе не значит учить им заниматься. Их задача намного глубже — научить ребенка понимать и принимать свое тело и сексуальность.

Разобраться в теме полового воспитания «Сусанину» помогли психологи из центра психологической помощи «Психолог-плюс» Елена Крючкова, штаба профилактики «Подросток» Ольга Тверская и психолог общественной правозащитной приемной службы

Детское право

Елена Куприянова.