Половое воспитание:
Как поговорить «Об ЭТОМ»
с ребенком?
Как? Когда? И вообще о чем стоит рассказать ребенку?
Екатерина Сентемова
журналист
13 мая 2021
13 мая 2021
Мало кто из родителей хочет говорить с детьми о сексе. Мало кто из детей хочет говорить о сексе с мамами и папами. Но этот замкнутый круг начинает разрываться: взрослые все больше просвещаются на тему полового воспитания и приучают детей к мысли, что разговаривать о сексе нормально. Понять, являетесь ли вы прогрессивными родителями, которые разбираются в теме полового воспитания и не боятся говорить на интимные темы с детьми, поможет наш тест.
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Стоит ли родителям разговаривать с детьми об их взрослении и сексе?
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С какого возраста стоит начинать половое воспитание?
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Если говорить с ребенком о сексе, то подтолкнет ли это его к раннему началу половой жизни?
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Стоит ли маленькому ребенку рассказывать сказки об аисте и капусте?
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Как нужно называть половые органы во время разговоров о сексе с детьми?
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Как поступить, если застал ребенка за мастурбацией?
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Почему дети могут рано начать вести половую жизнь?
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Что делать, если ребенок не хочет обсуждать тему полового созревания?
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0 - 3 правильных ответов
Вероятно, на вас сильно повлияли общественные устои, где тема секса и полового воспитания очень табуирована. Но мир вместе с мышлением людей меняется, и мы можем предложить вам нашу статью, чтобы перестать стесняться разговоров о сексе и наконец начать общаться с ребенком на интимные темы.
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4 - 6 правильных ответов
Вы вполне разбираетесь в теме полового воспитания, но все же некоторые пробелы в знаниях лучше заполнить, а в этом вам поможет наша статья.
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6 - 8 правильных ответов
Вы ответили правильно на большинство вопросов, похоже вы современный родитель, который серьезно относится к воспитанию ребенка и постоянно развивается в этой теме. Но даже в таком случае вы найдете в нашей статье массу полезного.
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Красное лицо, сведенные брови, бегающий взгляд, напряженный вид – вот что видит ребенок, когда впервые спрашивает родителей, откуда он взялся. Казалось бы, невинный вопрос, заданный с искренним любопытством, вызывает такую странную реакцию.
В нашей стране отсутствует культура полового воспитания. В СССР так долго не было секса, что до сих пор мало кто решается о нем говорить. Многие взрослые теряются, пугаются и не знают что сказать, когда у ребенка появляются вопросы на интимные темы.
Некоторые родители считают, что чем раньше начать сексуальное просвещение детей, тем раньше они начнут вести половую жизнь. Но это не так, и родителям стоит понять, что рассказывать о сексе не значит учить им заниматься. Их задача намного глубже — научить ребенка понимать и принимать свое тело и сексуальность.
Разобраться в теме полового воспитания «Сусанину» помогли психологи из центра психологической помощи «Психолог-плюс» Елена Крючкова, штаба профилактики «Подросток» Ольга Тверская и психолог общественной правозащитной приемной службы «Детское право» Елена Куприянова.
В нашей стране отсутствует культура полового воспитания. В СССР так долго не было секса, что до сих пор мало кто решается о нем говорить. Многие взрослые теряются, пугаются и не знают что сказать, когда у ребенка появляются вопросы на интимные темы.
Некоторые родители считают, что чем раньше начать сексуальное просвещение детей, тем раньше они начнут вести половую жизнь. Но это не так, и родителям стоит понять, что рассказывать о сексе не значит учить им заниматься. Их задача намного глубже — научить ребенка понимать и принимать свое тело и сексуальность.
Разобраться в теме полового воспитания «Сусанину» помогли психологи из центра психологической помощи «Психолог-плюс» Елена Крючкова, штаба профилактики «Подросток» Ольга Тверская и психолог общественной правозащитной приемной службы «Детское право» Елена Куприянова.
С какого возраста стоит начинать половое воспитание?
Некоторые считают, что поговорить с ребенком о половом воспитании нужно только при достижении им переходного возраста, но это совершенно неправильный подход. Эта тема больше про отношения, понимание границ и интимности, а не про секс, соответственно, она не имеет возрастных рамок.
С самого рождения эмоциональное, интеллектуальное и сексуальное развития человека должны проходить одновременно, поэтому психологи советуют начинать сексуальное просвещение с малых лет. Как только ребенок начинает говорить, уже можно постепенно объяснять простые и примитивные вещи, которые он сможет понять. Главное — говорить конкретно и по мере взросления выдавать новую информацию.
С самого рождения эмоциональное, интеллектуальное и сексуальное развития человека должны проходить одновременно, поэтому психологи советуют начинать сексуальное просвещение с малых лет. Как только ребенок начинает говорить, уже можно постепенно объяснять простые и примитивные вещи, которые он сможет понять. Главное — говорить конкретно и по мере взросления выдавать новую информацию.
Как перестать стесняться разговоров?
Как правило, родители бывают не готовы разговаривать с ребенком на тему сексуального развития. Они боятся, потому что сами толком не знают, о чем нужно рассказать, ведь в их жизни не было подобного опыта. В таком случае следует подготовиться заранее. На просторах интернета полно информации: книг, статей, подкастов и лекций психологов, которые подтолкнут в нужном направлении, иначе можно наговорить лишнего и неверно донести информацию.
Родители могут вспомнить, как они узнали, что такое секс, подумать, как они услышали или хотели бы услышать информацию о нем от родителей. Психологи предлагают посоветоваться с друзьями, которые также имеют детей, и узнать их опыт.
В таком случае взрослые станут более уверены в себе и смогут транслировать спокойствие и уверенность и ребенку, который поймет, что это обычная тема и её не стоит стесняться.
Если родители совсем не могут взять себя в руки, теряются, смущаются, и у них не получается правильно высказать свои мысли, то в таком случае можно записаться к психологу.
Родители могут вспомнить, как они узнали, что такое секс, подумать, как они услышали или хотели бы услышать информацию о нем от родителей. Психологи предлагают посоветоваться с друзьями, которые также имеют детей, и узнать их опыт.
В таком случае взрослые станут более уверены в себе и смогут транслировать спокойствие и уверенность и ребенку, который поймет, что это обычная тема и её не стоит стесняться.
Если родители совсем не могут взять себя в руки, теряются, смущаются, и у них не получается правильно высказать свои мысли, то в таком случае можно записаться к психологу.
Кто с кем будет разговаривать?
Тема физического и полового развития очень деликатна, и если в раннем возрасте говорить с ребенком о половом воспитании могут оба родителя, то ближе к переходному периоду мамам лучше разговаривать с дочками, а отцам с сыновьями. В таком случае детям будет проще и комфортнее воспринимать информацию, да и не все взрослые смогут объяснить некоторые интимные подробности про противоположный пол.
Конечно, бывают неполные семьи, где мать воспитывает сына или отец дочку. В таком случае лучше привлечь взрослого человека одного пола с ребенком, который имеет для него авторитет. Это могут быть дедушки, бабушки, тети, дяди или друзья семьи.
Конечно, бывают неполные семьи, где мать воспитывает сына или отец дочку. В таком случае лучше привлечь взрослого человека одного пола с ребенком, который имеет для него авторитет. Это могут быть дедушки, бабушки, тети, дяди или друзья семьи.
Что и в каком возрасте должен знать ребенок?
Сексуальное развитие и воспитание неотделимо от простого развития и воспитания. Не существует точного плана, подходящего каждому ребенку, в котором указано, когда и что ему нужно рассказать. Есть только рекомендации психологов, чтобы родители могли сориентироваться, примерно в каком возрасте о чем будет интересно узнать ребенку. В любом случае все эти цифры очень обобщены, и в такой деликатной теме всегда нужно ориентироваться на чувства и потребности детей, ведь все они разные и развиваются в своем темпе, и если ребенок заинтересовался чем-то раньше или позже, это абсолютно нормально.
Первый год в жизни малыша очень важен телесный контакт. С его помощью формируется эмоциональное отношение ребенка к окружающим людям. В это время мама должна удовлетворять его потребности в любви, прикосновениях, но без излишнего рвения.
Первый год в жизни малыша очень важен телесный контакт. С его помощью формируется эмоциональное отношение ребенка к окружающим людям. В это время мама должна удовлетворять его потребности в любви, прикосновениях, но без излишнего рвения.
В 2-3 года ребенок немного определяется с полом, понимает, кто он, и задается вопросом, откуда взялся. Выдумки про аиста и капусту лучше забыть, такая ложь, даже если она во благо, потом раскроется и понизит авторитет родителей в глазах ребенка. Лучше сказать, что он родился из животика, и далее сам ребенок будет придумывать более сложные вопросы в процессе взросления.
С помощью картинок или рисунков можно начать изучать тело, пояснять, как называется определенная часть, и объяснять, для чего она нужна. Мальчики и девочки должны не только знать про пенис, яички, вульву, влагалище и другие половые органы, но и понимать, для чего они нужны. Главное называть вещи своими именами и объяснять простыми словами без лишних подробностей, если ребенок их не просит.
С помощью картинок или рисунков можно начать изучать тело, пояснять, как называется определенная часть, и объяснять, для чего она нужна. Мальчики и девочки должны не только знать про пенис, яички, вульву, влагалище и другие половые органы, но и понимать, для чего они нужны. Главное называть вещи своими именами и объяснять простыми словами без лишних подробностей, если ребенок их не просит.
В возрасте от 3 до 6 лет детям становятся интересны различия между полами. Они интересуются, чем девочки отличаются от мальчиков, как устроено тело, женская и мужская половые системы.
В это время очень важно обозначить, к каким частям тела могут прикасаться другие люди, а к каким нет, показывая границу, которую люди не могут нарушать, если человек этого не хочет.
В это время очень важно обозначить, к каким частям тела могут прикасаться другие люди, а к каким нет, показывая границу, которую люди не могут нарушать, если человек этого не хочет.
Ближе к 7 годам дети начинают отыгрывать ролевые модели, играть в семью, и у них снова возникают вопросы о своем появлении на свет. Тогда можно объяснить процесс зачатия чуть подробнее, сказать, что папа отдает клеточку маме, эта клеточка попадает маме в животик, и там начинается развитие ребенка.
В начальной школе дети уже примерно представляют, откуда они берутся, у них полно фантазий и догадок, составленных из услышанной обрывочной информации, которую они почерпнули из окружающего мира. Иногда эти догадки могут быть пугающи или неприятны ребенку.
В начальной школе дети уже примерно представляют, откуда они берутся, у них полно фантазий и догадок, составленных из услышанной обрывочной информации, которую они почерпнули из окружающего мира. Иногда эти догадки могут быть пугающи или неприятны ребенку.
В этом возрасте некоторые дети могут заявить родителям, что секс — это мерзко, и они никогда не будут им заниматься. В таком случае взрослым нужно посмотреть, какое отношение к сексу транслируют они сами. Возможно, такая позиция ребенка связана с грубым отношением родителей к вопросам интимного характера и запретом обсуждения этой темы в семье, поэтому ребенок может подумать, что секс является чем-то стыдным и плохим.
Даже если со стороны родителей все в порядке, то следует спросить ребенка, почему он так решил и что натолкнуло его на подобные мысли. Нужно вместе разобраться и объяснить, что ничего плохого и неприятного в сексе нет.
Даже если со стороны родителей все в порядке, то следует спросить ребенка, почему он так решил и что натолкнуло его на подобные мысли. Нужно вместе разобраться и объяснить, что ничего плохого и неприятного в сексе нет.
Поэтому до 10-11 лет лучше развеять догадки детей и рассказать о существовании любви и секса между мужчиной и женщиной, но конечно, нужно сделать акцент, что это происходит только во взрослом возрасте.
Также до 12 лет дети должны узнать о менструациях у девочек и поллюции у мальчиков, что с наступлением переходного периода их тело начнет перестраиваться, и это естественно. В ином случае ребенок может испугаться, когда изменения начнутся, а он не будет знать, что с ним происходит.
Также до 12 лет дети должны узнать о менструациях у девочек и поллюции у мальчиков, что с наступлением переходного периода их тело начнет перестраиваться, и это естественно. В ином случае ребенок может испугаться, когда изменения начнутся, а он не будет знать, что с ним происходит.
Какие еще темы стоит затронуть до начала переходного возраста?
Пубертатная гиперсексуальность
Гиперсексуальность — это временное явление, выраженное в повышенной половой возбудимости, которую практически ничем не возможно удовлетворить. При этом влечение к определенному человеку отсутствует. Основной причиной гиперсексуальности подростка является резкое изменение гормонального фона, поэтому возбуждение никак не связано с влюбленностью, привязанностью или нежными чувствами.
Временная повышенная подростковая сексуальность может принести ребенку массу неудобств и волнений, поэтому родителям лучше объяснить происходящие с ним метаморфозы и быть готовыми отвечать на самые деликатные и нескромные вопросы.
Временная повышенная подростковая сексуальность может принести ребенку массу неудобств и волнений, поэтому родителям лучше объяснить происходящие с ним метаморфозы и быть готовыми отвечать на самые деликатные и нескромные вопросы.
Мастурбация
Еще в раннем возрасте дети начинают интересоваться своим телом, в том числе и половыми органами. Многие родители пугаются, когда видят, что дети трогают себя в интимных местах, и считают это недопустимым. Но психологи уверяют, что изучать свое тело абсолютно нормально, просто нужно рассказать, что этот процесс не нуждается в свидетелях.
Если же родители застали подростка за мастурбацией, то лучше эту ситуацию просто проигнорировать. Не стоит его ругать и укорять, потому что это естественно, и мастурбация не является чем-то постыдным.
Если же родители застали подростка за мастурбацией, то лучше эту ситуацию просто проигнорировать. Не стоит его ругать и укорять, потому что это естественно, и мастурбация не является чем-то постыдным.
Контрацепция
О предохранении стоит поговорить, когда виден явный интерес ребенка к противоположному полу. Прежде чем начинать жить половой жизнью, подростки должны знать о том, как избежать незапланированной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.
В наше время раннее начало половой жизни уже не выглядит катастрофой и позором на всю семью и семь будущих поколений. Современные дети катастрофически быстро развиваются. Бунтарский дух подросткового возраста заставляет делать все назло и наоборот, поэтому чем больше прессинга и запретов со стороны родителей, тем чаще дети идут наперекор. Почти все, что запрещено и раскритиковано взрослыми, вызывает их повышенный интерес. Поэтому если родители узнали, что их несовершеннолетний ребенок уже занимается сексом, не следует сразу ругаться, а нужно понять, почему он это делает.
В наше время раннее начало половой жизни уже не выглядит катастрофой и позором на всю семью и семь будущих поколений. Современные дети катастрофически быстро развиваются. Бунтарский дух подросткового возраста заставляет делать все назло и наоборот, поэтому чем больше прессинга и запретов со стороны родителей, тем чаще дети идут наперекор. Почти все, что запрещено и раскритиковано взрослыми, вызывает их повышенный интерес. Поэтому если родители узнали, что их несовершеннолетний ребенок уже занимается сексом, не следует сразу ругаться, а нужно понять, почему он это делает.
Психологи установили, что обычно дети начинают рано вести половую жизнь, когда не получают достаточное количество любви в семье. Бывает, что девочки уходят в проституцию, потому что получали мало внимания и тактильных ощущений от родителей.
Поэтому, чтобы не потерять связь и не разрушить взаимоотношения, нужно довериться ребенку. Родителям стоит сказать, что они в любом случае любят ребенка, понимают, что у него сейчас скачок уровня гормонов и ему интересно, но нужно быть аккуратным, чтобы избежать нежелательных последствий.
Также, когда подросток уже достаточно долго состоит в паре и родители понимают, что у него возможны отношения в интимном плане, они могут ненавязчиво напомнить о предохранении.
Доверие и авторитет — это то, что укрепляет отношения между ребенком и взрослым. А когда присутствует взаимопонимание и открытый диалог, тогда всех негативных последствий в любых отношениях можно избежать.
Поэтому, чтобы не потерять связь и не разрушить взаимоотношения, нужно довериться ребенку. Родителям стоит сказать, что они в любом случае любят ребенка, понимают, что у него сейчас скачок уровня гормонов и ему интересно, но нужно быть аккуратным, чтобы избежать нежелательных последствий.
Также, когда подросток уже достаточно долго состоит в паре и родители понимают, что у него возможны отношения в интимном плане, они могут ненавязчиво напомнить о предохранении.
Доверие и авторитет — это то, что укрепляет отношения между ребенком и взрослым. А когда присутствует взаимопонимание и открытый диалог, тогда всех негативных последствий в любых отношениях можно избежать.
Личные границы
Иногда под давлением сверстников дети могут совершать опрометчивые поступки, особенно это касается первого секса. Услышав разговоры друзей или уговоры своего партнера, подросток может поддаться общественному мнению и сделать то, что не хочет.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию, родителям нужно заранее объяснить, что если мальчик или девочка не готовы начать половую жизнь, то они и не должны этого делать. Или если их партнер пока не хочет переходить на новый уровень в отношениях, то не нужно настаивать, лучше принять и поддержать его.
Но ни в коем случае нельзя терпеть нарушение своих личных границ кем бы то ни было. Если неприятны прикосновения человека, его слова, действия, это всегда следует прекращать, и об этом нужно говорить с детства.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию, родителям нужно заранее объяснить, что если мальчик или девочка не готовы начать половую жизнь, то они и не должны этого делать. Или если их партнер пока не хочет переходить на новый уровень в отношениях, то не нужно настаивать, лучше принять и поддержать его.
Но ни в коем случае нельзя терпеть нарушение своих личных границ кем бы то ни было. Если неприятны прикосновения человека, его слова, действия, это всегда следует прекращать, и об этом нужно говорить с детства.
Домогательства и насилие
Люди не любят разговаривать на эту тему, но она заслуживает внимания. Столкнуться с насилием может каждый и в любом возрасте. Никто от этого не застрахован.
Поэтому до ребенка следует донести, что если с ним случится подобное, то он ни в чем не будет виноват и смело может рассказать о случившемся семье.
В детстве нужно предупреждать о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами и идти с ними куда-то. Также дети должны различать недопустимые прикосновения, и если такие произойдут, знать, кому можно об этом сказать.
Нет смысла говорить о насилии с маленькими детьми. Но если у ребенка возникнет вопрос, то нужно быть честным и не скрывать информацию, а просто без лишних подробностей объяснить, что есть разные люди, которые могут навредить.
Поэтому до ребенка следует донести, что если с ним случится подобное, то он ни в чем не будет виноват и смело может рассказать о случившемся семье.
В детстве нужно предупреждать о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами и идти с ними куда-то. Также дети должны различать недопустимые прикосновения, и если такие произойдут, знать, кому можно об этом сказать.
Нет смысла говорить о насилии с маленькими детьми. Но если у ребенка возникнет вопрос, то нужно быть честным и не скрывать информацию, а просто без лишних подробностей объяснить, что есть разные люди, которые могут навредить.
Опыт
При разговорах с ребенком о половом созревании и сексе родители могут опираться на свой опыт. Так они больше откроются детям, расскажут, что и сами были в таком же возрасте, их также интересовал секс, и они прекрасно помнят все сложности, сопутствующие подростковому периоду. Это поможет сближению между взрослым и ребенком, но следует уточнять, что это не единственный правильный вариант, и у него все может быть по-другому. Главное, чтобы опыт родителей не противоречил тому, чему они учат ребенка.
Чего родителям точно не надо делать
Иногда в таком личном разговоре родители могут увлечься и начать рассказывать подробности своей личной жизни, что в корне неправильно.
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Все, что касается ребенка, мы с ним обсуждаем. Все, что касается нас самих и не касается ребенка — оставляем при себе.
Также не нужно расстраиваться и укорять подростка, если он не захочет что-то обсуждать или чем-то делиться. Это абсолютно нормально, потому что ряд тем комфортнее обсуждать со сверстниками.
Некоторые родители уверены, что говорить о половом воспитании с ребенком нужно только в подростковом возрасте, и когда наступает столь ответственный момент, очень удивляются, получая закрытую перед их носом дверь и бубнеж, что ребенок уже вырос и все знает и без них. В таком случае не стоит настаивать и насильно втягивать его в диалог.
В любом случае в жизни любого ребенка появится или уже появился тот источник информации, который донесет до него знания о половом воспитании. Просто не всегда это будут его родители.