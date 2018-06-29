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Старый конь борозды не испортит
Диана Ворончихина
Журналист
29 июня 2018
Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в России стал не только чемпионат мира по футболу, но и пенсионная реформа. 16 июня 2018 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста: с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Запустить реформационный процесс планируют уже с 1 января 2019 года, а завершить в 2034 году.
Федеральные власти говорят, что без повышения пенсионного возраста не обойтись – пенсионеров стало слишком много, а бюджет не резиновый. И если не принимать никаких мер, то в дальнейшем будет только хуже.
Если параметры нынешней пенсионной системы сохранятся, пенсия начнет быстро уменьшаться. К 2026 году ее покупательная способность сократится на треть. Пенсия станет плоской – для всех одинаковой, потому что индексации будут мизерные. И в этой ситуации те, кто проработал 40 лет, и кто всего три дня, будут получать примерно одинаково.
Андрей Исаев
первый заместитель главы фракции «Единая Россия», депутат Госдумы от Удмуртии
Россия не может стоять на месте. В странах мира повышение пенсионного возраста пришлось еще на 80-е годы 20 столетия, а у нас он не менялся уже 60 лет, а с тех пор в стране многое изменилось, в том числе трудоспособность. К тому же изменения приведут к повышению пенсионных выплат, утверждают власти. В интервью «Известиям» министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин пояснил, что в 2019 году, если закон будет принят, прибавка к пенсии неработающего пенсионера в среднем составит 1 тысячу рублей. И пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше.
У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей.
Максим Топилин
министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Однако многих, особенно людей предпенсионного возраста, не радует перспектива работать на 8 и 5 лет дольше. Бурную реакцию грядущие реформы вызвали и у жителей Удмуртии.
Увеличение пенсионного возраста не коснется:
1
Граждан, имеющих право на назначение досрочных пенсий, – занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые «малые списки»), в связи с радиационным воздействием;
2
Граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (женщины, родившие 5 и более детей, женщины, родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, инвалиды по зрению с 1 группой, лилипуты (карлики);
3
Военных, приравненные к ним категории;
4
Граждан, имеющих большой стаж работы.
Я работаю с 10 лет, во время каникул мы трудились в совхозе. Мой трудовой стаж – 26 лет, 8 из них я работаю в жилищно-коммунальном хозяйстве. И разве я не имею право на отдых? Мы же в деревне ничего кроме работы и дома не видим. Даже отпуск берем для того, чтобы поработать в огороде, потому что времени больше нет. А когда выходишь на заслуженный отдых в 60 лет, то у тебя еще есть силы и желание поездить и посмотреть мир.

Нужно понимать, что жизнь на селе другая по сравнению с городами и особенно со столицей нашей страны. Москва – это другой мир. В деревне многие мужчины и до 60 лет не доживают, потому что каждый день выполняют тяжелую физическую работу, и к этому возрасту у них уже есть серьезные проблемы со здоровьем. Поле пахать – это не на кнопочки нажимать.

А кто с внуками будет водиться? Сегодня в детских садах не хватает мест, родители по несколько лет жду своей очереди. И кому как не дедушкам и бабушкам сидеть с внуками? Не все могут позволить себе отдать ребенка в частный детский сад или оставить с няней. Если пенсионный возраст увеличат до 65 и 63 лет, то мы просто не сможем помогать нашим детям.

А если вдруг остаться без работы после 50 лет? Нас же никто больше на работу не возьмет. Ни одному работодателю не нужен сотрудник в преклонном возрасте. К тому же мы будем занимать места, на которых могли бы работать молодые специалисты, а сегодня молодежи и так сложно устроиться на работу.

На мой взгляд, увеличение пенсионного возраста – это приговор. Он обрекает нас работать до самой смерти.
Владимир Алексеев, 51 года, работник сферы ЖКХ
В Удмуртии средняя продолжительность жизни сельского населения, по данным за 2017 год, составляет 69,3 года: 63,7 у мужчин и 75,8 у женщин. Удмуртстат
Ровно половину своей жизни я каждый день вставал в 6 утра и ехал на работу, пока однажды мне стало некуда ехать.

Последние несколько лет я работал в частной фирме. Работы было много, но мне нравилось. Однако мне все чаще начали задерживать зарплату, и прошлой зимой я решил уволиться. Не работать же бесплатно? Со мной, кстати, до сих пор до конца не рассчитались.

Я встал на биржу труда и начал искать новое место, но всё ещё никуда не устроился. Конечно, за это время мне предлагали работу – лампочки вкручивать, в основном, но это мне неинтересно, к тому же платят гроши. В других местах говорят, что я им по возрасту не подхожу, староват…

Тяжело без работы – денег нет, семью кормить не на что, а тут еще и пенсионный возраст решили увеличить. Вот как я до пенсии доживу, если даже на работу устроиться не могу? Нет работы – нет денег, а если нет денег… Если даже на еду денег нет, то как жить вообще?
Сергей Семенов, 52 года, электрик
В деревне люди после 50 лет мечтают о том, чтобы выйти на пенсию. А как иначе? Работа здесь тяжелая, рабочий день ненормированный. Особенно летом, когда с утра до ночи в поле пашешь.

Я вот радовался, что через два года уже буду отдыхать, а тут как снег на голову – повышение пенсионного возраста. Теперь мне не два, а еще четыре года придется вкалывать, а желания и сил, честно скажу, уже нет. К тому же со здоровьем проблемы – гипертония, только на таблетках и живу. У нас тут все так. А если трактор бросить, куда идти? Разнорабочим? Там работа тоже нелегкая.

На селе вообще всем тяжело, и мужчинам, и женщинам. Техника почти не обновляется, работаем по старинке. Молодых ребят у нас мало, не хочет молодежь в колхозе оставаться, в деревне развлечений мало, только работы много. Еще и за собственным хозяйством надо следить успевать.

Ничего хорошего из повышения пенсионного возраста не выйдет. Даже если от этого пенсия увеличится, боюсь, большинство из наших до этого не доживут.
Василий Яковлев, 58 лет, тракторист
Я негативно отношусь к изменению пенсионного возраста. Проработав 33 года, я надеялась, что через три пойду на пенсию, а если новый закон будет принят, то мне до неё ещё 6 лет.

Если честно, я планировала, что и после 55 лет буду продолжать работать. Тут хотя бы пенсия была, ты бы понимал, что есть какая-то финансовая база, и ты не останешься без гроша в кармане в случае чего.

Кроме того, у меня есть внучка, и иногда с ней нужно сидеть. Но на сегодняшний день это проблематично, потому что если я, например, возьму отпуск за свой счет, то практически останусь без зарплаты, а пенсия обеспечила бы хоть какой-то тыл.

Возможно, сегодня страна и нуждается в повышении пенсионного возраста, но не так резко. У нас в республике люди еще столько не живут, на сколько повышают пенсионный возраст. Особенно для женщин – 8 лет – это неприлично. Что ни говори, а всё держится на женщинах: дети, семья хозяйство.
Елена Рябова, 52 года, фармацевт
Категорически не согласны
Среди тех, кто против принятия закона о повышении пенсионного возраста, оказалась также Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Свое «категорическое несогласие» с предложенной реформой выразила и Федерация профсоюзов Удмуртии, которая считает, что нововведения требуют серьезной проработки, а пока ее необходимо снять с рассмотрения Государственной думой.
Постановление и заявление президиума организации опубликовано на официальном сайте. В представленных документах говорится следующее: «Предлагаемые Правительством РФ инициативы вступают в противоречие с задачами, поставленными Президентом России В.В. Путиным в «майском» Указе № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по которому повышение продолжительности жизни планируется обеспечить к 2024 году, поэтому преждевременно инициировать вопрос изменения условий выхода на пенсию с 2019 года».

Федерация профсоюзов республики отмечает, что сегодня в стране продолжают остро стоять проблемы в области охраны труда, доступной медицины и ее качества. И прежде, чем повышать пенсионный возраст, нужно заняться улучшением качества жизни.

«В сегодняшней ситуации действия Правительства РФ должны быть, прежде всего, направлены на прорывной рост экономики, вывод ее из «тени», легализацию трудовых отношений, улучшение качества жизни населения и увеличение ее продуктивной и здоровой продолжительности», - говорится в заявлении.

Профсоюзы убеждены, что сегодня есть резервы для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан: увеличение заработной платы работников, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, легализация «серого» сегмента рынка труда, отмена дополнительных преференций при назначении пенсий для государственных служащих, национализация топливно-энергетического сектора экономики России, введение государственной монополии на производство алкоголя.
Всё, что ни делается, к лучшему
Вразрез с негативными мнениями о повышении возраста выхода на пенсию есть и положительные отзывы. Председатель Союза пенсионеров России в Удмуртии Любовь Шамшурина уверена, что сегодня в республике живет «новое поколение пенсионеров», которые после 55 и 60 лет полны сил, чтобы продолжать работать.
Потому что даже после достижения пенсионного возраста многие не уходят на пенсию, а продолжают трудиться. Она считает, что отрицательное отношение к реформе связано лишь с тем, что российское общество всегда болезненно воспринимает изменения, особенно такие масштабные.

«Вспомните 1985 год, когда Горбачев объявил перестройку. Сознание у людей было сжато, и мы не понимали, что происходит, что такое перестройка. И только сегодня уже понимаешь для чего это было нужно, и хорошо, что это случилось», - добавила Шамшурина.
Любови Васильевне в декабре исполнится 60 лет. На пенсию она вышла в 44 года по состоянию здоровья, врачи ей дали первую группу инвалидности, но на этом жизнь не остановилась. Она активно занимается общественной деятельностью, реализует различные проекты, один из которых – Международный фестиваль скандинавской ходьбы, получил президентский грант в 2 млн 200 тыс. рублей. Также организация активно занимается обучением пожилых людей компьютерной грамотности: им рассказывают, как пользоваться интернетом, смартфонами и планшетами. По мнению Любови Шамшуриной, интернет – это отличная площадка, где каждый может реализовать себя. И не нужно бояться того, что если человек по каким-то причинам останется после 50 лет без работы, он не сможет зарабатывать.
Вот у меня есть член союза пенсионеров, которой 82 года, недавно прошла курс «Инстаграм». После этого она завела там страничку и уже выставляет фотографии, видеоролики своих творческих работ. У нас много пенсионеров, которые занимаются рукоделием: делают кукол, вышивают, картины делают из ленточек. Чаще всего они это просто раздают как подарки, а это же можно продавать, и интернет дает эту возможность, мы хотим это продвигать <…>. То, что государство кому-то что-то обязано, должно уйти из сознания людей. Государство никому ничего не должно, мы сами должны позаботиться о своем будущем, о своей старости.
Любовь Шамшурина
председатель Союза пенсионеров России в Удмуртии
О том, что даже после выхода на пенсию люди остаются заинтересованными в трудоустройстве, говорят данные Минсоцполитики и труда республики. Так, в 2017 году в органы службы занятости обратилось 1006 жителей Удмуртии пенсионного возраста: 55-59 лет (женщины) – 392 человек, 60-69 лет – 598 человек, 70 лет и старше – 16 человек. За год удалось найти работу для 199 пенсионеров.

Кроме того, есть такие пенсионеры, которые умудряются получить новую профессию, чтобы устроиться на работу. В прошлом году в Удмуртии профессиональное обучение прошли 133 пенсионера, а за 5 месяцев 2018 года – 53 человека.

Что заставляет пенсионеров продолжать работать: желание или нужда? Это уже другой вопрос.
Цифры нас рассудят
Демографическая ситуация в стране налаживается, и правительство считает, что это еще одна из причин для начала пенсионной реформы. К тому же переход к новому пенсионному возрасту будет происходить плавно, совпадая с траекторией повышения средней продолжительности жизни.
По данным Росстата, с 2000 по 2017 год продолжительность жизни в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года).
Пресс-служба Пенсионного фонда России
К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.
Если говорить конкретно об Удмуртии, то здесь цифры немного другие. Согласно данным Удмуртстата, ожидаемая продолжительность жизни в 2017 году в республике – 72,3 года: 65,3 года у мужчин, 77,2 у женщин. Если заглянуть в будущее, то по прогнозам к 2028 году продолжительность жизни сильной половины жителей «родникового края» составит 69,1 лет. У женщин в 2034 году продолжительность жизни будет 79,7 лет.
Вместе с повышением продолжительности жизни в Удмуртии наблюдаются и другие тенденции – снижение рождаемости. Это прогнозируемая ситуация, потому что сейчас мамами и папами становятся люди, рожденные в 90-е годы, когда в стране был демографический кризис. Из этого следует, что пенсионеров становится больше, а число трудоспособного населения не увеличивается.
В последние годы существенно изменяется возрастной состав населения республики, формируется устойчивый тренд на старение населения.
Татьяна Чуракова
министр социальной политики и труда Удмуртии
Так, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России, на 20 июня 2018 года в Удмуртии проживает 456 тысяч пенсионеров, работающего населения насчитывается 765 тысяч человек. Следовательно, в республике на одного пенсионера приходится 1,64 работающих. Однако есть и другие статистические данные. Удмуртстат в апреле 2018 года насчитал в республике 489 325 работников различных организаций. И если эту цифру поделить на количество пенсионеров, то получается, что на одного неработающего в Удмуртии приходится всего один работник, а это совсем не радужная цифра. Потому что, как все мы знаем, пенсионный фонд формируется за счет ежемесячных отчислений из заработной платы, а если работать будет некому, то и пенсия будет снижаться. При этом в Удмуртской Республике, по данным, опубликованным в заявлении профсоюзов, страховые взносы от зарплат 145 220 занятых (19%) не перечисляются в Пенсионный фонд.

То, что новая реформа вызовет много противоречий и дискуссий, отмечает и министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова. Однако, по ее мнению, это нововведение преследует благородную цель.
Уже сейчас это вопрос обсуждается на различных площадках. Но главное – нам необходимо понимать, что данные меры направлены на повышение благосостояния пенсионеров.
Татьяна Чуракова
министр социальной политики и труда Удмуртии
Реформа по повышению пенсионного возраста вызывает противоречивую реакцию: одни выступают «за», вторые настроены «против», третьи говорят о необходимости смягчить законопроект – изменить возраст и сделать переход еще более плавным. На обсуждения и споры время еще есть, окончательную редакцию законопроекта Государственная Дума России примет осенью 2018 года.

Автор материала: Диана Ворончихина

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