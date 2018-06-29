Старый конь борозды не испортит

Постановление и заявление президиума организации
опубликовано на официальном сайте. В представленных документах говорится следующее: «Предлагаемые Правительством РФ инициативы вступают в противоречие с задачами, поставленными Президентом России В.В. Путиным в «майском» Указе № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по которому повышение продолжительности жизни планируется обеспечить к 2024 году, поэтому преждевременно инициировать вопрос изменения условий выхода на пенсию с 2019 года».
Федерация профсоюзов республики отмечает, что сегодня в стране продолжают остро стоять проблемы в области охраны труда, доступной медицины и ее качества. И прежде, чем повышать пенсионный возраст, нужно заняться улучшением качества жизни.
«В сегодняшней ситуации действия Правительства РФ должны быть, прежде всего, направлены на прорывной рост экономики, вывод ее из «тени», легализацию трудовых отношений, улучшение качества жизни населения и увеличение ее продуктивной и здоровой продолжительности», - говорится в заявлении.
Профсоюзы убеждены, что сегодня есть резервы для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан: увеличение заработной платы работников, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, легализация «серого» сегмента рынка труда, отмена дополнительных преференций при назначении пенсий для государственных служащих, национализация топливно-энергетического сектора экономики России, введение государственной монополии на производство алкоголя.