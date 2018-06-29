Старый конь борозды не испортит

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Я работаю с 10 лет, во время каникул мы трудились в совхозе. Мой трудовой стаж – 26 лет, 8 из них я работаю в жилищно-коммунальном хозяйстве. И разве я не имею право на отдых? Мы же в деревне ничего кроме работы и дома не видим. Даже отпуск берем для того, чтобы поработать в огороде, потому что времени больше нет. А когда выходишь на заслуженный отдых в 60 лет, то у тебя еще есть силы и желание поездить и посмотреть мир.



Нужно понимать, что жизнь на селе другая по сравнению с городами и особенно со столицей нашей страны. Москва – это другой мир. В деревне многие мужчины и до 60 лет не доживают, потому что каждый день выполняют тяжелую физическую работу, и к этому возрасту у них уже есть серьезные проблемы со здоровьем. Поле пахать – это не на кнопочки нажимать.



А кто с внуками будет водиться? Сегодня в детских садах не хватает мест, родители по несколько лет жду своей очереди. И кому как не дедушкам и бабушкам сидеть с внуками? Не все могут позволить себе отдать ребенка в частный детский сад или оставить с няней. Если пенсионный возраст увеличат до 65 и 63 лет, то мы просто не сможем помогать нашим детям.



А если вдруг остаться без работы после 50 лет? Нас же никто больше на работу не возьмет. Ни одному работодателю не нужен сотрудник в преклонном возрасте. К тому же мы будем занимать места, на которых могли бы работать молодые специалисты, а сегодня молодежи и так сложно устроиться на работу.



На мой взгляд, увеличение пенсионного возраста – это приговор. Он обрекает нас работать до самой смерти.