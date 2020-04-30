Промышленные отходы Удмуртии под контролем

Глобальные экологические проблемы неразрывно связаны с деятельностью человека и его влиянием на окружающую среду. Уже давно наступило время направить эту деятельность на их решение, и очень ценно, что здесь мы увидели системный подход в этом вопросе. Специалисты УдмФИЦ УрО РАН, обладающие уникальными компетенциями в данной сфере, связанными с обезвреживанием опасных отходов и токсичных веществ, которые обеспечили внедрение ряда научно-технических разработок на промышленных предприятиях Удмуртии, а также при уничтожении химического оружия, готовы работать над задачами обезвреживания промышленных отходов, созданием систем экологической безопасности, на новых производственно-технологических комплексах, создающихся на перепрофилированных объектах по уничтожению химического оружия. УдмФИЦ УрО РАН также готов участвовать в подготовке научных кадров по проблемам, связанным с обезвреживанием отходов. Уверен, что благодаря совместным усилиям удастся выполнить важнейшую государственную задачу экологического оздоровления России.