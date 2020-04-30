Промышленные отходы Удмуртии под контролем

Для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот предполагается физико-химическая обработка и утилизация отходов.
На выходе получатся: гидроксиды металлов, соли натрия и калия, медь металлическая, хлорид аммония, сульфат аммония.
Для ртутьсодержащих отходов предполагается демеркуризация.
На выходе получатся: ртуть металлическая, стекло, сталь, алюминий, грунт, водонерастворимые соли.
Для сточных вод промышленных предприятий, органических отходов, смешанных и комбинированных, органических и неорганических отходов предполагается высокотемпературное обезвреживание.
На выходе получатся: пересыпной материал для полигонов ТКО, соли кальция и натрия.