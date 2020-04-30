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Промышленные отходы Удмуртии под контролем

ИА «Сусанин»
30 апреля 2020
В России полным ходом идет реформа обращения с промышленными отходами. Для того, чтобы взять отходы под государственный контроль, в рамках нацпроекта «Экология» создается федеральная система обращения с отходами I и II классов. Удмуртия - один из первых регионов России, участвующих в создании этой системы.
Согласно официальной статистике Росприроднадзора, лишь 1,5% из ежегодно образующегося объема отходов I и II классов (порядка 400 тыс. тонн) отправляется на переработку. Остальное превращается со временем в то, что принято называть «объекты накопленного вреда окружающей среде». В нацпроекте «Экология» предусмотрен отдельный федеральный проект для решения этой острой проблемы - «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов».
Какие отходы относятся к I и II классам?

В основном это отходы, которые образует промышленность.

Отходы таких классов остаются и от продуктов, которые мы используем каждый день?

В целом можно выделить:
- свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);
- ртутьсодержащие отходы (различные виды люминесцентных ламп, приборы, шламы, шлаки, катализаторы, содержащие ртуть);
- отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);
- органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);
- водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы).

Радиоактивные отходы к таким отходам не относятся.
Исполнителем федпроекта назначена Госкопорация «Росатом». За практическое создание безопасной системы управления всем жизненным циклом отхода I или II класса - от его образования до переработки во вторичную продукцию - отвечает ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в контур Госкорпорации «Росатом», прежнее название ФГУП «РосРАО»).

Что сделано на сегодняшний день?

На состоявшемся 21 апреля заседании комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» уже подвели промежуточные итоги реализации федпроекта.
В 2019 году была утверждена необходимая нормативно-правовая база реализации федерального проекта.

Комплексная система обращения с отходами I и II классов включает в себя создание государственной информационной системы учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов, федеральную схему обращения с отходами I и II классов, а также создание производственно-логистической инфраструктуры для переработки этих отходов.

Федеральным оператором начата работа по созданию государственной информационной системы учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС).
В настоящее время частично уже создан функционал ГИС, идет разработка программного обеспечения, проводится его опытная эксплуатация.

Поставщиками информации для ГИС станут образователи отходов I и II классов, операторы по обращению с данными отходами и региональные операторы ТКО, которые принимают отходы I и II классов от населения.

Образователи отходов размещают в ГИС сведения об образовании отходов, их видах, местах накопления, нормативах образования и лимитах на размещение.

Операторы будут предоставлять данные об обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов, об объемах такой работы, об оборудовании, на котором осуществляются данная деятельность.
ГИС представляет собой электронную платформу, которая позволит в режиме реального времени контролировать, вести учет передвижения отходов, выстраивать логистику, вести договорную работу.
Образователи отходов I-II классов и действующие операторы по обращению с отходами I-II классов, имеющие соответствующую лицензию, будут заключать договоры на передачу и переработку отходов с федеральным оператором.

Типовая форма договора, который будет заключаться между федеральным оператором и образователем отходов, разработана и утверждена постановлением правительства Российской Федерации.

Важно, что с началом работы новой системы обращения с отходами I и II классов в 2022 году все договоры с федеральным оператором будут заключаться только на платформе ГИС.
Предприятиям необходимо адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов, подготовить соответствующих специалистов и производственные мощности. Такую возможность они получают с пилотным подключением к ГИС.
Максим Корольков
первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор»
В 2019 году Федеральный оператор начал работу по разработке федеральной схемы обращения с отходами I и II классов - многостраничный документ, в котором будут отражены все сведения об участниках рынка обращения с промышленными отходами. Источниками информации для федеральной схемы являются ГИС и территориальные схемы. Федеральная схема должна быть разработана и утверждена правительством Российской Федерации 31 декабря 2020 года.
Одновременно Федеральный оператор начинает создание инфраструктуры для переработки отходов I-II классов - сети экотехнопарков, которые обеспечат вовлечение их полезных компонентов в хозяйственный оборот. Планируемое в Камбарке предприятие станет частью данной инфраструктуры.
В условиях развитого промышленного производства, наша задача сохранять природные ресурсы, благодаря вовлечению в использование полезных компонентов промышленных отходов, создавая и применяя современные технологии переработки. Решать эту задачу нужно уже сейчас, поэтому нацпроектом «Экология» предусмотрено создание в стране инфраструктуры по безопасному обезвреживанию и утилизации отходов I и II класса.
Сергей Пермяков
член Общественной палаты Удмуртии
Основная задача – безопасно переработать промышленные отходы и вернуть максимум полезных компонентов в повторное использование.

Что будет в Камбарке

Из 444 видов отходов, которые сегодня входят в федеральный классификационный каталог отходов, в Камбарке планируется перерабатывать порядка 350 видов.

Данные отходы можно разделить на три группы:
1
Отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей - это водные растворы, содержащие различные соли, шлаки, тяжелые металлы.
2
Бытовые отходы - ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть.
3
Отходы, образующиеся от переработки первых двух групп.
Для переработки каждой группы отходов предусмотрено своя технология: физико-химическая обработка, высокотемпературное обезвреживание, а также решения для ртутьсодержащих отходов.
Для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот предполагается физико-химическая обработка и утилизация отходов.
На выходе получатся: гидроксиды металлов, соли натрия и калия, медь металлическая, хлорид аммония, сульфат аммония.

Для ртутьсодержащих отходов предполагается демеркуризация.
На выходе получатся: ртуть металлическая, стекло, сталь, алюминий, грунт, водонерастворимые соли.

Для сточных вод промышленных предприятий, органических отходов, смешанных и комбинированных, органических и неорганических отходов предполагается высокотемпературное обезвреживание.
На выходе получатся: пересыпной материал для полигонов ТКО, соли кальция и натрия.
Важно, что технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий будут являться сырьем для других. В Камбарке будет использоваться современное российское, шведское и немецкое оборудование, позволяющее максимально обезопасить весь процесс.
Инфраструктура экотехнопарка Камбарка будет замкнутой, чтобы исключить попадание вредных веществ в воздух, воду и почву.

Контроль состояния окружающей среды в ходе работы заводов будет идти по 149 показателям. Вокруг объектов осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений.

В Камбарку повезут отходы промышленных предприятий Удмуртии и близких регионов. Никаких зарубежных отходов здесь не будет - со своими бы справиться.

Создаваемый экотехнопарк «Камбарка» не только обеспечит переработку образующихся в республике промышленных отходов, но и существенно улучшит экологическую ситуацию в регионе.

Кроме того, экотехнопарк станет площадкой для развития научного и промышленного потенциала Удмуртии, обеспечит рост малого и среднего бизнеса региона.
Удмуртская Республика – первый регион, промышленные предприятия которого примут участие в создании экотехнопарков в составе национального проекта «Экология». Это очень важная производственная задача, требующая внимания специалистов по проектированию и конструированию. Предприятия республики смогут применить свой производственный и научно-технический потенциал по всей стране.
Максим Корольков
первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор»
Появятся новые высокооплачиваемые места, жители Камбарки смогут работать у себя в городе.

Конечно, такое крупное предприятие обеспечит существенные налоговые отчисления в региональный и муниципальный бюджеты.

В 2020 году будет разработана проектная документация на создание экотехнопарков, пройдет общественное обсуждение проекта, будут получены заключения по результатам государственных экспертиз.

Общественный контроль

В январе 2020 началась процедура общественных обсуждений создаваемого в Камбарке экотехнопарка. Первый этап - обсуждение технического задания на оценку воздействия на окружающую среду создаваемого предприятия - уже завершен. Публичные слушания состоялись 27 февраля в селе Камском Камбарского района.
В слушаниях приняли участие более 200 человек - представителей государственных и независимых экологических организаций, правительства Удмуртии, Общественной палаты Удмуртии, ФГУП «Федеральный экологический оператор», администрации района и поселений, здравоохранения и общественных организаций, а также жителей Камбарского района, на территории которого планируется создание экотехнопарка.
Наука и подготовка кадров
Очевидно, новая отрасль будет остро нуждаться в высококвалифицированных инженерах, технологах, химиках, экологах, которых нужно готовить уже сейчас.
Очевидно, новая отрасль будет остро нуждаться в высококвалифицированных инженерах, технологах, химиках, экологах, которых нужно готовить уже сейчас. Удмуртские вузы включились в эту работу. В апреле 2020 года Федеральный экологический оператор подписал соглашения о сотрудничестве с Удмуртским государственным университетом и Удмуртским федеральным исследовательским центром Уральского отделения РАН.

Сотрудничество предполагает разработку программ подготовки и переподготовки специалистов промышленных предприятий, кадров высшей квалификации, научно-педагогических кадров в области обращения с промышленными отходами, подготовку научных материалов по профильной тематике.
Важно отметить, что в основе успешного решения задач новой отрасли обращения с промышленными отходами лежит системный и междисциплинарный подход, требующий подготовки специалистов, обладающих широкими профессиональными компетенциями. Удмуртский государственный университет в течение многих лет ведет большую работу в сфере экологии и обращения отходов, в том числе реализуя крупные экологические проекты. Соглашение с ФЭО позволит придать новый импульс научно-образовательной деятельности университета в этой области.
Галина Мерзлякова
ректор Удмуртского государственного университета
Директор Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Альес отметил важность и своевременность создания данного научно-образовательного кластера в Удмуртии.
Глобальные экологические проблемы неразрывно связаны с деятельностью человека и его влиянием на окружающую среду. Уже давно наступило время направить эту деятельность на их решение, и очень ценно, что здесь мы увидели системный подход в этом вопросе. Специалисты УдмФИЦ УрО РАН, обладающие уникальными компетенциями в данной сфере, связанными с обезвреживанием опасных отходов и токсичных веществ, которые обеспечили внедрение ряда научно-технических разработок на промышленных предприятиях Удмуртии, а также при уничтожении химического оружия, готовы работать над задачами обезвреживания промышленных отходов, созданием систем экологической безопасности, на новых производственно-технологических комплексах, создающихся на перепрофилированных объектах по уничтожению химического оружия. УдмФИЦ УрО РАН также готов участвовать в подготовке научных кадров по проблемам, связанным с обезвреживанием отходов. Уверен, что благодаря совместным усилиям удастся выполнить важнейшую государственную задачу экологического оздоровления России.
Михаил Альес
директор Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, доктор физико-математических наук, профессор
Федеральный экологический оператор и Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева выступили с инициативой по созданию федерального научно-образовательного консорциума «Передовые Эко-технологии» для реализации национального проекта «Экология», приглашение войти в состав которого получили и удмуртские научные и исследовательские организации.
Необходима синергия для решения экологических, инженерных и технологических задач. Нужна научная основа для создания современной системы переработки промышленных отходов в России. Мы благодарны руководству наших ведущих научно-образовательных центров за готовность участвовать в этой работе.
Максим Корольков
первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор»
«Миссией консорциума должна стать трансформация технологического облика промышленности и общественной философии России для формирования экономики замкнутого цикла и использования передовых экологических технологий посредством объединения научных и экспертных компетенций», - отметил ректор РХТУ Александр Мажуга в своем докладе.
Получить информацию о будущем экотехнопарке «Камбарка» можно в общественной приемной Федерального экологического оператора в Камбарке или позвонив на горячую телефонную линию федпроекта 8 800 200 80 81.

Кроме того, работает официальная группа экотехнопарка в социальной сети «ВКонтакте».

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