Особенности национальной погоды
Как наблюдают за погодой и чего жителям Удмуртии ждать от августа
Диана Ворончихина
Журналист
Журналист
25 июля 2017
Каждое утро мы начинаем с просмотра прогноза погоды на день, чтобы решить - надеть туфли или резиновые сапоги, укутаться в шарф или рискнуть выйти из дома без шапки в июле. Но мало кто знает, как этот прогноз составляется.
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» побывала на метеорологической станции «Ижевск», где руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина рассказала о том, как заглянуть в будущее и что нам ожидать от последнего месяца лета.
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» побывала на метеорологической станции «Ижевск», где руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина рассказала о том, как заглянуть в будущее и что нам ожидать от последнего месяца лета.
Предсказатели
Всё начинается на метеостанции «Ижевск», где наблюдение за природными явлениями ведется круглосуточно. Здесь специалисты измеряют основные метеорологические характеристики каждые 3 часа 8 раз в сутки с помощью специальных приборов.
Почти в центре метеорологической площадки расположена психрометрическая будка. В ней находятся четыре термометра, два из которых измеряют срочную температуру, а также максимальную и минимальную температуры. Все измерения температуры воздуха, согласно правилам, происходят на высоте 2 метра. Отсюда идут различия в показателях, когда человек начинает сверять температуру за своим окном с данными прогноза.
Небольшая переливающаяся на солнце сфера, похожая на магический шар гадалки, оказался гелиографом, который действительно может кое-что рассказать. По нему наблюдатели-метеорологи определяют продолжительность солнечной безоблачной погоды.
Самым высоким объектом на станции является Доплеровский метеорологический локатор, который передает данные об облаках.
Также на метеоплощадке есть термометры, которые измеряют температуру почвы, прибор для измерения загрязнений воздуха, осадкомер Третьякова, который используется для фиксации количества жидких и твердых осадков.
В Удмуртии всего 8 таких метеостанций. Данные, которые на них получают, регулярно отправляются в Гидрометцентр в Москву, где формируются карты погоды. И уже с этим материалом начинают работать синоптики, которые при помощи прогностических моделей должны предсказать поведение природы.
В Удмуртии всего 8 таких метеостанций. Данные, которые на них получают, регулярно отправляются в Гидрометцентр в Москву, где формируются карты погоды. И уже с этим материалом начинают работать синоптики, которые при помощи прогностических моделей должны предсказать поведение природы.
Известное-неизвестное
В любой профессии есть своя терминология, и синоптики не стали исключением. Каждый день в прогнозах погоды мы видим такие выражения, как «переменная облачность», «временами дожди», «штормовое предупреждение» и другое. Понятные на первый взгляд слова иногда имеют другое или более широкое значение. Поэтому мы решили разъяснить некоторые распространенные профессионализмы синоптиков.
Этим летом мы часто слышим такое сочетание слов, как штормовое предупреждение. По словам Аллы Шумихиной, этот термин не значит, что обязательно будет ураган.
«Штормовое предупреждение – это просто предупреждение о том, что будет ухудшение погодных условий. Это может быть и сильная жара, и сильные осадки – ливни, сильный снег, метель. Летом это очень часто бывают грозы с усилением ветра, с ливнями, с градом», – пояснила синоптик.
Не раз мы откладывали дела и оставались дома после того, как получали подобные предупреждения. Но иногда случалось так, что никаких ухудшений погоды не происходило.
Этим летом мы часто слышим такое сочетание слов, как штормовое предупреждение. По словам Аллы Шумихиной, этот термин не значит, что обязательно будет ураган.
«Штормовое предупреждение – это просто предупреждение о том, что будет ухудшение погодных условий. Это может быть и сильная жара, и сильные осадки – ливни, сильный снег, метель. Летом это очень часто бывают грозы с усилением ветра, с ливнями, с градом», – пояснила синоптик.
Не раз мы откладывали дела и оставались дома после того, как получали подобные предупреждения. Но иногда случалось так, что никаких ухудшений погоды не происходило.
Дело в том, что такие явления как град, шквалистый ветер, ливни носят очень локальный характер. То есть они наблюдаются на очень небольших пространствах, скажем, всего 10-20 км. Гораздо реже они наблюдаются повсеместно. Поэтому если мы видим, что есть угроза таких явлений, то мы должны передать это предупреждение. Но по факту может получиться так, что очень мало людей увидят эту грозу или град, потому что явления будут наблюдаться лишь в отдельных местах.
Следующие термины, которые всегда на слуху, – это циклон и антициклон. Циклон – это область пониженного давления, когда наблюдается преимущественно пасмурная погода с осадками. Антициклон – область повышенного атмосферного давления, когда погода ясная и без осадков.
«Однако в реальности это очень искусственные определения. В жизни часто и во время циклона может наблюдаться ясная погода, а в антициклонах может быть облачная погода с осадками», – прокомментировала специалист.
В прогнозах Гидрометцентра применяются также такие термины, как дождь «временами» и «местами».
«Однако в реальности это очень искусственные определения. В жизни часто и во время циклона может наблюдаться ясная погода, а в антициклонах может быть облачная погода с осадками», – прокомментировала специалист.
В прогнозах Гидрометцентра применяются также такие термины, как дождь «временами» и «местами».
Эти термины нужны для того, чтобы разделять осадки разного рода. То есть если осадки фронтальные, и они продвигаются какой-то одной зоной и покрывают всю территорию республики, мы прогнозируем повсеместные осадки, которые будут временами. Местами осадки наблюдаются, как правило, летом, когда дождевые процессы развиваются, связанные с кучевыми облаками, они находятся очень локально, и угадать, где будет дождь, в таком случае практически невозможно.
Лето звездное, будь со мной
В этом году лето преподнесло жителям Удмуртии неприятный сюрприз: практически весь июнь шли дожди и было прохладно.
Такая погода наблюдалась не только в Удмуртии, но и во многих регионах европейской части России, в том числе в Москве и Питере. Она была связана с блокирующим процессом, с высотной ложбиной. Так скажем, высотная область холода, которая, грубо говоря, зависла над большой территорией и наблюдалась практически с апреля.
Как оказалось, источником плохой погоды и нашего нелетнего настроения стала злосчастная ложбина холода, которая, по словам синоптика, нас покинула. Но долго ли мы будем наслаждаться теплом?
Синоптики могут составлять прогноз лишь на неделю, поэтому говорить определённо, что будет дальше, мне сложно. Но судя по процессам, которые происходят сейчас, ложбина эта уже разрушилась, и сейчас процессы в целом оптимистичные, и мне кажется, что еще лето должно быть.
Нам остается ждать и надеяться на то, что лето еще подарит нам лучи жгучего солнца и возможность полежать на пляже.