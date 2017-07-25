В любой профессии есть своя терминология, и синоптики не стали исключением. Каждый день в прогнозах погоды мы видим такие выражения, как «переменная облачность», «временами дожди», «штормовое предупреждение» и другое. Понятные на первый взгляд слова иногда имеют другое или более широкое значение. Поэтому мы решили разъяснить некоторые распространенные профессионализмы синоптиков.



Этим летом мы часто слышим такое сочетание слов, как штормовое предупреждение. По словам Аллы Шумихиной, этот термин не значит, что обязательно будет ураган.



«Штормовое предупреждение – это просто предупреждение о том, что будет ухудшение погодных условий. Это может быть и сильная жара, и сильные осадки – ливни, сильный снег, метель. Летом это очень часто бывают грозы с усилением ветра, с ливнями, с градом», – пояснила синоптик.



Не раз мы откладывали дела и оставались дома после того, как получали подобные предупреждения. Но иногда случалось так, что никаких ухудшений погоды не происходило.

