Один за всех: для чего нужна самозанятость?

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Пока у меня дело с небольшим оборотом, не миллионы рублей. Конечно, это не тянет на ИП. Но для многих заказчиков, с которыми мы работаем, нужны чеки. Обычное физлицо их выдавать не может. Статус самозанятого позволяет это делать. Ну и ставка по налогу не 20%, как у ИП, а всего до 6%.