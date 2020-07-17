Один за всех: для чего нужна самозанятость?

Максимальный порог дохода в год — 2,4 млн рублей. В случае его превышения регистрация прекращается и всё, что сверх лимита, будет облагаться налогом по ставке 13%.
Налоговая автоматически с 9 по 12 число месяца формирует квитанцию и присылает в приложение.
Собранные платежи направляются в Фонд обязательного медицинского страхования и в бюджет региона, где ведётся деятельность. Сам доход освобождается от страховых взносов. Это приводит к тому, что деятельность самозанятого не учитывается как трудовой стаж и не влияет на будущую пенсию.
При этом трудиться «на дядю» никто не запрещает. То, что самозанятый заработает на основной работе или получит в качестве подарка/возврата долга/займа, не учитывается при расчете платежей.