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Один за всех: для чего нужна самозанятость?

Деньги из «тени»
Юрий Абашев
журналист
17 июля 2020
С 1 июля жители Удмуртии, имеющие своё небольшое дело, начали регистрироваться как самозанятые. За первые две недели свой профессиональный доход легализовали почти тысяча человек, и их количество продолжает расти. Чем привлекателен новый налоговый режим и какая выгода в «выходе из тени»? Разобраться в вопросе поможет Датабанк, чьим клиентом стал первый самозанятый в Удмуртии.

Очередной налог или подспорье?

Это не дополнительный налог, а новый специальный режим, переход на который происходит добровольно. Самозанятым может стать как физическое лицо, так и ИП. Они будут платить налог на доход с дела, которое ведут сами, без работодателя и найма сотрудников.
Самозанятый не составляет отчётов и деклараций для налоговой. Все финансовые потоки фиксируются в приложении «Мой налог». Процесс полностью автоматизирован. От налогоплательщика требуется лишь формировать чек при оплате его работы клиентом. Отправить его можно в электронном виде, что снимает обязанность покупать кассовый аппарат.
Эти чеки будут браться за основу при начислении налога. За операции с физическими лицами ставка будет 4%, с юридическими — 6%. При работе с организациями не нужно создавать отдельный счёт.
Датабанк
Максимальный порог дохода в год — 2,4 млн рублей. В случае его превышения регистрация прекращается и всё, что сверх лимита, будет облагаться налогом по ставке 13%.

Налоговая автоматически с 9 по 12 число месяца формирует квитанцию и присылает в приложение.

Собранные платежи направляются в Фонд обязательного медицинского страхования и в бюджет региона, где ведётся деятельность. Сам доход освобождается от страховых взносов. Это приводит к тому, что деятельность самозанятого не учитывается как трудовой стаж и не влияет на будущую пенсию.
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При этом трудиться «на дядю» никто не запрещает. То, что самозанятый заработает на основной работе или получит в качестве подарка/возврата долга/займа, не учитывается при расчете платежей.
Спектр занятий, которые могут попасть под новый налоговый режим, достаточно широкий. В него входят, например:
Продажа изделий собственного производства: одежда, игрушки, украшения, мебель
Бьюти-услуги на дому: маникюр, массаж, стрижка, макияж.
Кондитерская деятельность на заказ
Удалённый труд на сайтах: копирайтер, блогер, программист, веб-дизайн
Фото- видеосъёмка
Ведение свадеб, дней рождений, концертов, экскурсий
Аренда жилья
Услуги по ремонту одежды, электроники, сантехники, компьютерной техники
Репетиторство
Строительство и отделочные работы
Обобщая, самозанятый — это тот, кто оказывает лично свои услуги, продаёт то, что сам произвёл и не использовал для этого чужой наёмный труд.

Как легализовать свой труд?

Оформить специальный режим налогообложения можно тремя способами: регистрация через мобильное приложение «Мой налог», через портал Госуслуги, через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
Самый простой способ — воспользоваться приложением. Скачать его можно в сервисе Google Play и App Store и далее следовать всплывающим инструкциям.
Для регистрации в сервисе «Мой налог» нужно указать свои банковские реквизиты. Получив дополнительную карту, появится возможность разделить финансовые потоки. К тому же её предоставляют у нас бесплатно и без взносов за дальнейшее обслуживание.
Датабанк
На сегодняшний день Датабанк предлагает на выбор самозанятым карты «Мир» и VISA, с которых можно снять до 50 тыс. рублей в месяц наличными без комиссии в банкомате любого банка по всей России. На остаток по карте начисляется 3% годовых. Также, при условии подключения смс-уведомлений, начисляется кэшбэк 1%, а у партнёров банка — 13% от суммы оплаты.
Самозанятый №1
Регистрация самозанятых в Удмуртии набирает обороты. Первым в республике такой статус получил Сергей Любимов.
У него своё digital-агентство, которое занимается продвижением личных и коммерческих брендов. Для Сергея это первый опыт предпринимательства.
Пока у меня дело с небольшим оборотом, не миллионы рублей. Конечно, это не тянет на ИП. Но для многих заказчиков, с которыми мы работаем, нужны чеки. Обычное физлицо их выдавать не может. Статус самозанятого позволяет это делать. Ну и ставка по налогу не 20%, как у ИП, а всего до 6%.
Сергей Любимов, директор digital-агентства
По его словам, регистрация прошла быстро, без лишней волокиты с налоговой и другими инстанциями.
Пришёл в банк, сказал, что хочу зарегистрировать свой профдоход, там все обрадовались. Я оказался первый такой в Удмуртии, сделали мне небольшой подарок. Заполнил бланк и в этот же день получил карту. Собственно, Датабанк выбрал, потому что он базируется в Ижевске и за долгие годы работы доказал свою надёжность.
Сергей Любимов, директор digital-агентства

Будущее самозанятости

Регистрация самозанятых в Удмуртии стартовала с 1 июля 2020 года.
Специальный налоговый режим будет действовать до 2028 года включительно. Разумеется, пока информации о продлении нет, поскольку это новинка для России и у неё есть ещё 8 лет, чтобы показать свои преимущества и недостатки.

﻿Со временем правила и нюансы могут поменяться. Однако факт принятия правительством закона о самозанятых даёт гарантии, что цели намечены и с них ближайшие несколько лет сходить точно не будут.
Одно можно сказать точно, самозанятость — это снижение налоговой нагрузки и легализация доходов граждан.

АО «Датабанк». Ижевск, улица Ленина, 30.
Лицензия ЦБ РФ №646
www.databank.ru, 8 800-301-91-91

Автор материала: Юрий Абашев

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