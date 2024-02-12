СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО



Ранее поля вокруг Мувыра обрабатывал дед Александра Геннадьевича, потом здесь трудился его отец. Теперь вместе с Александром Корепановым деревню возрождают две его дочери — Нина и Мария.



Прежде Нина Шкляева работала учительницей, а сейчас вместе с семьей живет в Мувыре и руководит молочной фермой и отделом по переработке молока.



Младшая дочь Мария Прокофьева перебралась в деревню только в начале 2021 года, перед началом пандемии. Девушка призналась, что инициатором переезда из Москвы в Удмуртию был её муж. Мария долго сомневалась, но решила помочь семье продолжать дело отца и не пожалела.



«Это наша земля, наша территория, где мы можем работать, творить, придумывать всевозможные интересные штуки, которые привлекают других людей», — прокомментировала Мария Прокофьева.



Тогда в деревне не было человека, кто всерьез бы занимался туризмом, эту отрасль и взяла на себя девушка.



«Вроде потенциал есть, но Александр Геннадьевич физически не успевал всё делать, и тут приехала я, мы купили лодки, и с этих лодок все и началось», — поделилась Мария.



Она отметила, что иногда они устраивают семейные советы, на которых придумывают идеи по развитию деревни. Благодаря таким мозговым штурмам уже получилось создать множество развлечений.



