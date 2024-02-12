Источник: «Открываем Мувыр»
12 февраля 2024
Мувыр основали в Игринском районе в 1837 году, а в начале 1980-х годов «неперспективное» поселение исчезло — его лишили статуса населённого пункта. Жители переехали в другие сёла, а их дома оказались снесены бульдозером. Деревня перестала существовать на картах.
20-летний местный житель Александр Корепанов тогда не понимал, зачем всё это было нужно, и пообещал себе когда-нибудь возродить малую родину. После армии он 10 лет жил в соседней деревне Зуре, помогал родителям по хозяйству, учился заочно в сельхозинституте, но не оставил свою цель.
В 1992 году Александр Корепанов начал строить дом на месте умершей деревни и через год перевёз в него жену и двоих дочерей. Спустя несколько лет у Корепановых появился сосед, а 16 декабря 2008 Мувыр официально восстановили в качестве деревни.
С возрождения Мувыра в деревню начали переезжать люди, чьи родственники ранее жили на этой земле. На месте проложили дорогу, провели электричество и водоснабжение. В настоящий момент на улице Светлой стоят 12 домов и строятся еще три. Население деревни насчитывает 39 человек, из них 9 детей.
Александр Корепанов основал крестьянско-фермерское хозяйство, на котором и работают люди. Общее количество скота составляет 350 животных, 150 из которых — дойные коровы.
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Ранее поля вокруг Мувыра обрабатывал дед Александра Геннадьевича, потом здесь трудился его отец. Теперь вместе с Александром Корепановым деревню возрождают две его дочери — Нина и Мария.
Прежде Нина Шкляева работала учительницей, а сейчас вместе с семьей живет в Мувыре и руководит молочной фермой и отделом по переработке молока.
Младшая дочь Мария Прокофьева перебралась в деревню только в начале 2021 года, перед началом пандемии. Девушка призналась, что инициатором переезда из Москвы в Удмуртию был её муж. Мария долго сомневалась, но решила помочь семье продолжать дело отца и не пожалела.
«Это наша земля, наша территория, где мы можем работать, творить, придумывать всевозможные интересные штуки, которые привлекают других людей», — прокомментировала Мария Прокофьева.
Тогда в деревне не было человека, кто всерьез бы занимался туризмом, эту отрасль и взяла на себя девушка.
«Вроде потенциал есть, но Александр Геннадьевич физически не успевал всё делать, и тут приехала я, мы купили лодки, и с этих лодок все и началось», — поделилась Мария.
Она отметила, что иногда они устраивают семейные советы, на которых придумывают идеи по развитию деревни. Благодаря таким мозговым штурмам уже получилось создать множество развлечений.
ТУРИЗМ
Для привлечения туристов в Мувыре построили подвесной мост через реку Лоза, лестничный спуск к реке, который проходит по обрыву, смотровую площадку, хоккейную коробку, веревочный парк и детскую площадку. Также в деревне можно покататься на велосипеде, надувных или настоящих деревянных санях, квадроциклах, тракторе, лошадях или пони; порыбачить, поплавать на лодке или сапборде, попрыгать на батуте и сходить в баню.
Любителям истории приглянется местный музей, где собрана деревенская утварь, которой раньше пользовались местные жители. Сюда мувырцы привозят разные старинные вещи, фотографии и грамоты.
Некоторые путешественники приезжают в деревню, чтобы попробовать удмуртское блюдо табани. В кафе построена русская печь, и, чтобы приготовить эти лепёшки, её разжигают только сухими березовыми дровами.
«Они когда горят — стреляют, искры попадают на табань, и получаются уголечки, которые потом хрустят. Поэтому дрова для табаней должны быть только березовыми. Большинство туристов едут к нам именно за табани и перепечами», — рассказала Мария Александровна.
Она отметила, что все продукты в кафе готовятся без посторонних добавок. Они используют свои продукты и даже свою муку.
Для путешественников, которые захотят остановиться в деревне на пару дней, построены три домика. А в 2023 году Александр Корепанов получил от Главы республики премию «Признание». На сертификат премии предприниматель решил построить беседку. Сейчас в деревне их уже две — у пруда, которая вмещает в себя до 30 человек, и на воде — дo 100 человек.
Большинство путешественников приезжают в Мувыр летом, во время отпусков. Люди хотят побыть наедине с природой, оказаться в тишине или посетить разные фестивали. К примеру, в деревне в 2023 году уже проводился фестиваль «Деревня — душа России» (0+), который посетили около 7 тыс. человек.
Также здесь отмечают цветение краснокнижного растения — венериного башмачка. Он необычен тем, что цветы появляются только спустя 15 лет после попадания семечка в землю. А в 2024 году в Мувыре планируют впервые отпраздновать масленицу.
«С каждым годом у нас будет появляться больше мероприятий. Мы понимаем, что мало кто приедет сюда просто так, всем хочется получить интересную программу, чем-то заняться, развлечь себя. Поэтому нужно проводить какие-то развлекательные мероприятия, которые будут делать нашу деревню еще интереснее», — заявила Мария Прокофьева.
Она отметила, что с появлением горок, квадроциклов и кафе текущей зимой увеличилось количество туристов. В морозные выходные в деревню приезжают около 50 человек, а в хорошую погоду — около 100.
РАЗВИТИЕ
Мария Александровна призналась, что обычно путешественники приезжают в Мувыр на одну ночь, так как дальше не знают, чем себя занять. Чтобы решить проблему с досугом туристов, семья хочет разработать развлекательную программу, рассчитанную на несколько дней.
«Нам надо предложить программу, чем они будут заниматься в первый день, второй, третий и четвертый, и тогда, думаю, они будут целенаправленно приезжать и отдыхать. Можно придумать вообще все что угодно, у нас столько возможностей! К примеру, можно возить туристов на рыбалку, проводить мастер-классы или образовательные программы, ходить с ними за грибами или сплавляться на байдарках», — поделилась Мария Прокофьева.
Так как в Мувыре есть молокозавод, здесь продают молочную продукцию собственного производства — молоко, сметану, творог, кефир, мягкий сыр и йогурты. Но, помимо этого, в хозяйстве решили начать изготавливать полуфабрикаты — пельмени, вареники, чебуреки, котлеты и многое другое. Всё это можно купить как в самой деревне, так и заказать доставку.
«Мы стараемся производить более современную продукцию в вакуумной упаковке с красивой этикеткой, но при этом она сохраняет свои натуральные свойства без всяких химикатов и добавок», — заявила Мария Александровна.
Ещё в планах Александра Корепанова восстановить гидроэлектростанцию. Ранее она уже была в Мувыре, но со временем разрушилась.
«Если посмотреть по фотографиям, то раньше здесь была большая запруда, очень много рыбы и красивые места. Александр Геннадьевич говорит, что если у нас будет плотина, то мы станем не только центром Игринского района, но и вообще Удмуртии», — отметила Мария Прокофьева.
Но пока строительство плотины на Лозе им не по силам, поэтому семья ищет инвесторов.
ПОДДЕРЖКА
Для развития Мувыра Александр Геннадьевич получает субсидии и гранты в различных проектах и быстро их реализовывает. Так в деревне появилась ферма, мини-завод по производству молочной продукции, детская спортивная площадка, хоккейная коробка, зона отдыха на берегу реки Лоза, веревочный парк и висячий мост.
В начале 2023 года проект «Открываем Мувыр» выиграл грант от министерства сельского хозяйства и получил 3 млн рублей. На эти деньги были куплены квадроцикл, снегоход, трактор, мебель для гостевых домиков, кафе и беседок и многое другое.
«Очень чувствуется поддержка правительства, к нам привозят блогеров, а министерство сельского хозяйства — это самое родное для нас министерство, которое всегда с нами», — заявила Мария Прокофьева.
Она отметила, что после постов главы Удмуртии, когда он бывает Мувыре, у них в соцсетях растет количество подписчиков. Это значит, что всё больше людей узнают об этом прекрасном месте.
Помимо этого, поддержка развития агротуризма идет и от правительства России. В 2021 году президент России подписал федеральный закон №318, в результате которого сельский туризм стал одним из приоритетных направлений развития туризма в стране.
ЛЮДИ
Мария Александровна рассказала, что популярность Мувыру пришла только 2-3 года назад, когда место уже было благоустроено и она начала развивать агротуризм. С тех пор увеличилось не только количество путешественников, но и людей, которые желают переехать в этот населённый пункт. Сюда уже перебрались жители Глазова и Воткинска, и даже о покупке земли узнавала семья из Москвы.
«Покупкой интересуются молодые люди, которые дистанционно работают. Они приехали из Москвы и хотят жить в такой деревне, где всё развито», — заявила Мария Прокофьева.
Но площади Мувыра не безграничны, раньше в деревне было 25 домов, а сейчас с крестьянско-фермерским хозяйством и туристической зоной мест и так немного. Но людей всё равно влечёт это место.
«В деревне другие ценности, нежели в Москве. Там духовность и нравственность совсем другие, а с переездом в деревню меняется образ жизни, отношение к миру, природе и к людям. Здесь всё больше ценишь человечность, а там гонятся за деньгами и прибылью», — отметила Мария Прокофьева.
Семья Александра Корепанова пока не планирует сильно расширять деревню. Сейчас они вкладывают силы, чтобы сделать Мувыр небольшим туристическим объектом, где всё по-домашнему и по-семейному.
«К нам приезжают, чтобы вдохновиться уникальной историей. Люди говорят нам, что после поездки тоже захотели сделать что-то такое, чтобы весь мир удивился. Туристы приезжают, наполняются силами и уезжают воодушевленными. Они хотят побыть наедине с природой, посмотреть, какие у нас в Удмуртии красивые места, и поесть натуральные продукты», — заявила Мария Прокофьева.