Мусорная реформа: новая экология Удмуртии
ИА «Сусанин»
9 июля 2021
С 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». Несмотря на неприглядность неофициального названия этого проекта, оно точно отражает суть и масштаб той проблемы, которая назревала в стране долгие годы. Все регионы России начали переход на абсолютно новую систему обращения с отходами. Ключевыми в ней являются принципы сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.
Чтобы запустить этот процесс, в России создали институт региональных операторов. В Удмуртии этот статус на 10 лет получило предприятие «Спецавтохозяйство». Задача была собрать в одну цепочку всех причастных к теме мусора.
Чтобы запустить этот процесс, в России создали институт региональных операторов. В Удмуртии этот статус на 10 лет получило предприятие «Спецавтохозяйство». Задача была собрать в одну цепочку всех причастных к теме мусора.
Процесс пошел
Первое, что сделали в Удмуртии (да и во всей стране) в рамках реформы — запретили вывозить мусор на свалки, их закрыли. Отходы поехали на официальные полигоны, всего в республике 5 таких инженерных объектов, снижающих нагрузку на окружающую среду.
Второе, благодаря чему проблема отходов получила кардинальное решение — был налажен сбор отходов со всей территории Удмуртии. До реформы системного вывоза отходов не было в 75 % населённых пунктов республики.
Так как вывоза не было, не существовала и инфраструктура по сбору отходов. Поэтому следующим шагом стало оборудование контейнерных площадок. В 2019 и 2020 году в городах и районах построили 2,7 тыс. таких площадок, установили 30 тыс. контейнеров. Столько за такой короткий период не появлялась никогда. Безусловно, их пока не хватает, особенно в частном секторе и во время субботников, когда выносится все подряд. Чтобы полностью закрыть вопрос со сбором мусора, в муниципалитетах нужно оборудовать еще почти 4 тыс. площадок под ТКО. Но факт в том, что процесс пошел.
За 2 с половиной года реформы объемы собираемых отходов в республике выросли почти вдвое. В 2018 году они составили 180 тыс. тонн, в 2019 — уже 322 тыс., в 2020 — 337 тыс. тонн.
За 2 с половиной года реформы объемы собираемых отходов в республике выросли почти вдвое. В 2018 году они составили 180 тыс. тонн, в 2019 — уже 322 тыс., в 2020 — 337 тыс. тонн.
«Сигналка» не сработала
Обеспечить сбор мусора на всей территории республики, собрать и привезти на сортировку, отобрать полезные фракции и захоронить то, что переработать нельзя — все эти этапы вошли в стоимость услуги «Обращение с ТКО». Тариф оператора — это общая сумма расходов на оплату перевозки и сортировки мусора, а также работу полигонов и закупку новых контейнеров. А для жителей новая услуга стала возможностью нормально избавиться от мусора.
“
Судить о качестве вывоза мусора можно было только по центральным улицам города Ижевска. Да, там было все благоустроено, все хорошо, но дальше города система практически не работала.
Иван Маринин
руководитель регоператора по обращению с отходами ООО «Спецавтохозяйство»
В Можге не было ни одной контейнерной площадки. В Воткинске на 100 тысяч жителей стояло всего 14. В частном секторе Ижевска — в Ленинском, Индустриальном и Первомайском районах — ни одной. В селах также по нулям. По данным Росприроднадзора, три четверти населенных пунктов республики не имели системы вывоза отходов. В деревни, где меньше 150 жителей, мусоровоз не приезжал никогда. Соответственно, отсюда и дефицит площадок и баков. Зачем это все строить и покупать, если ничего не работает?
До реформы большую часть мусора в республике вывозили по так называемой «сигнальной» схеме. Техника приезжала по расписанию, чаще всего раз в день. Сознательные граждане, кто не успевал к машине, оставляли мусор на балконах. У тех, кто сильно занят на работе, мешки лежали и копились иногда неделями. Хорошо, если зимой: отходы замерзали. Летом мухи и запах тлена заставляли закрывать окна. Ужас? Да, ужас. Просто про него уже забыли.
До реформы большую часть мусора в республике вывозили по так называемой «сигнальной» схеме. Техника приезжала по расписанию, чаще всего раз в день. Сознательные граждане, кто не успевал к машине, оставляли мусор на балконах. У тех, кто сильно занят на работе, мешки лежали и копились иногда неделями. Хорошо, если зимой: отходы замерзали. Летом мухи и запах тлена заставляли закрывать окна. Ужас? Да, ужас. Просто про него уже забыли.
Откуда и куда:
теперь про мусор знают всё
Большая проблема, с которой столкнулся регоператор, и одна из главных причин, по которой образовывались несанкционированные свалки, это так называемые «черные перевозчики». Раньше мусор можно было возить без лицензии, никакого контроля за передвижением отходов не было. С кем заключен договор на вывоз, доехал ли мусор до свалки или водитель свалил его в ближайший овраг, было совершенно неясно. Сколько отходов собирается, в каком объеме, какие они — и на этот вопрос дать четкого ответа не мог никто.
Регоператором была запущена система мониторинга передвижения мусоровозов, каждая машина подключена к спутниковой сети ГЛОНАСС. Отходы в лес уже не выбросить, это стало просто невыгодным. Реформа замотивировала перевозчиков доставлять отходы на полигоны — предприятия получают деньги только за официально привезенный мусор. Каждая машина взвешивается до и после разгрузки, разница в весе оплачивается.
Такая схема позволила вести учет отходов, появилось понимание, где и в каких объемах они образуются. Произошла, если можно так выразиться, легализация мусора, который раньше невозможно было собрать в единые потоки и оценить его объемы.
Такая схема позволила вести учет отходов, появилось понимание, где и в каких объемах они образуются. Произошла, если можно так выразиться, легализация мусора, который раньше невозможно было собрать в единые потоки и оценить его объемы.
По лесам, по оврагам
То, что осталось в результате десятилетий отсутствия нормальной системы сбора и бездумного складирования отходов, уже убирается. Только за 2 сезона «Спецавтохозяйство» при поддержке правительства республики и муниципальных властей ликвидировало больше 200 свалок.
Согласно данным регионального оператора Удмуртской Республики, в регионе насчитывается более 480 несанкционированных свалок, они занимают 391 гектар, вмещая в себя 1,4 млн тонн накопленного мусора.
По плану 457 свалок будут ликвидированы в течение 10 лет. 24 бывшие муниципальные свалки, площадь которых превышает 3 гектара, подлежат рекультивации.
По плану 457 свалок будут ликвидированы в течение 10 лет. 24 бывшие муниципальные свалки, площадь которых превышает 3 гектара, подлежат рекультивации.
Пример Камбарки
Собранный камбарский мусор везут не как раньше, на свалку, а через мост на полигон в Нылге, своего в Камбарке нет. Транспортное плечо составляет 250 километров в оба конца.
Вообще, это особенность Удмуртии – все 5 полигонов сосредоточены в центре региона. Например, из северных районов отходы везут в Якшур-Бодью, пробег у мусоровозов еще больше — около 300 километров. Однако на тарифе для граждан это никак не отражается.
“
На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что новая система обращения с отходами — благое дело. И это правильно, что «Спецавтохозяйство» у нас работает, мы видим, что реформа оправдывает себя на 100 процентов.
Александр Галанов
заместитель главы Камбарского района
Сортовые отходы
Еще одно завоевание реформы — это появление сортировок. Мусор, который привозят на полигоны, сначала отправляют на линии отбора полезных фракций и только потом на захоронение. Новые сортировки запущены в Уве, Якшур-Бодье, Глазове и Ижевске. Сегодня уже 87 % мусора в Удмуртии проходит обработку перед захоронением.
“
Смысл, как мне кажется, сегодняшней реформы в том, чтобы не делать новых полигонов, а использовать максимально эффективно старые, и за это время вырабатывать какую-то другую систему, новые подходы по обращению с мусором. На начальном этапе мы отбирали на переработку 3,5 % поступаемого мусора, сейчас мы этот объем доведем до 10 %, перспективная цель — чтобы на захоронение уходило не более половины отходов».
Сергей Климов
директор полигона «Чистый город»
Реформа для перевозчиков и полигонов стала возможностью развиваться. Понимая, что все это всерьез и надолго, они закупают технику, внедряют новые технологии. На полигоне «Чистый город» начали отбирать органику, почти закончили монтаж новых очистных сооружений.
Экопост: разделяй и получай
Раздельный сбор мусора — это то, что от реформы обращения с отходами ждали все. За 2 года в республике установлена почти тысяча контейнеров для вторсырья — пластика, стекла, металла. В рейтинге Российского экологического оператора Удмуртия по темпам перехода на раздельный сбор мусора занимает 8 строчку среди всех регионов страны.
Чтобы ускорить эти темпы, к сортировке необходимо подключаться всем городам и районам республики. Муниципалитетам и управляющим компаниям нужно больше и быстрее строить площадки для спецбаков, такие контейнеры уже закуплены и ждут на складах.
Мастер-класс, как найти деньги на площадки для раздельного сбора и установить контейнеры с опережением всех графиков, может дать Вавожский район. Здесь отказались от «сигнального» вывоза отходов, построили 140 площадок по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а спецконтейнеры поставили даже в деревнях.
За такой быстрый «въезд» в реформу «Спецавтохозяйство» построило в районе первый сельский пункт покупки вторсырья.
Мастер-класс, как найти деньги на площадки для раздельного сбора и установить контейнеры с опережением всех графиков, может дать Вавожский район. Здесь отказались от «сигнального» вывоза отходов, построили 140 площадок по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а спецконтейнеры поставили даже в деревнях.
За такой быстрый «въезд» в реформу «Спецавтохозяйство» построило в районе первый сельский пункт покупки вторсырья.
“
Та концепция, которая сегодня у нас реализована, должна внедряться и в других районах. На том месте, где сейчас стоит «Экопост», была свалка. Ее ликвидировали, территорию облагородили, а у жителей появилась возможность не только избавиться от мусора, но еще и заработать на этом.
Олег Овчинников
глава Вавожского района
«Экопост» — место, где покупают ПЭТ-бутылки, бумагу, картон, принимают крупногабаритный мусор и даже ветки — их перемалывают, а опилки раздают жителям бесплатно для отсыпки грядок. Сдавать отходы сюда едут даже из соседних районов.
“
Найти переработчиков сегодня проблемы не составляет, компании выходят на нас, готовы закупать вторсырье, нормально идет процесс ценообразования.
Роман Божко
представитель компании по транспортировке ТКО «Альянс-Строй»
Пункт приема вторичного сырья регоператор открыл и в Ижевске. На старте проекта «Экодом» принимал вторсырье по 8 позициям, сейчас на переработку принимают 17 наименований отходов. Бумага, стекло, пластик, алюминиевые банки, батарейки, полиэтиленовая пленка — за день ижевчане сдают за деньги больше тонны мусора, который отправляется на переработку. В «Экодоме» за последние 3 месяца собрали свыше 120 тонн вторсырья.
“
Ощущение от увиденного в «Экодоме» — это какой-то космос! Такое нужно практиковать по всей России, надеюсь, в Ижевске появится еще несколько таких пунктов приема.
Лилия Шустова
сооснователь экологического движения «Зеленый паровоз»
“
Даже такой небольшой пункт, как «Экодом», может за месяц принять более 70 тонн вторсырья. Это колоссальная цифра, и мы видим, как люди стоят в очередь, чтобы сдать мусор на переработку. Мы считаем, что сеть пунктов приема должна работать по всей республике, только в Ижевске их должно быть минимум 5, свой «Экодом» и «Экопост» должен быть в каждом городе и районе.
Иван Маринин
руководитель регоператора по обращению с отходами ООО «Спецавтохозяйство»
Экопросвет: от детского сада до клуба ветеранов
Параллельно началась широкая просветительская программа, к ней привлекли ученых, экологов, педагогов, журналистов и волонтеров. О том, чем опасен мусор, как правильно его собирать и утилизировать, начали говорить везде — от младших групп в детских садах до клубов ветеранов.
Конечно, платить за отходы — это самый короткий способ научить людей разделять мусор. Но необходимо еще и прививать культуру грамотного обращения с отходами. «Спецавтохозяйство» запустило широкую социальную рекламную кампанию. Ролики на уличных экранах, на телевидении и в Интернете, билборды, плакаты о раздельном сборе мусора — всего этого до появления регионального оператора в Удмуртии никогда не было.
В Удмуртии впервые прошел фестиваль «Без одноразового пластика», в школах проводятся уроки о раздельном сборе мусора, их посетили уже 12 тыс. ребят. Проект «Экочемоданчик для учителя», реализованный компанией «Спецавтохозяйство», стал победителем XXVIII Национальной экологической премии имени Вернадского в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития».
В Удмуртии впервые прошел фестиваль «Без одноразового пластика», в школах проводятся уроки о раздельном сборе мусора, их посетили уже 12 тыс. ребят. Проект «Экочемоданчик для учителя», реализованный компанией «Спецавтохозяйство», стал победителем XXVIII Национальной экологической премии имени Вернадского в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития».
“
Удмуртия — первый регион, где вот так системно подошли к вопросу экологического просвещения и разработали программу для учителей, которая поможет им проводить экоуроки.
Алина Кольовска
руководитель московского Центра экономии ресурсов
«Мусорный палеолит»:
возврата не будет
Сегодня жители республики стали свидетелями уникального и интересного явления: Удмуртия наконец-то выбирается из «мусорного палеолита» и твердо намерена в него не возвращаться.
Да, мусорная реформа идет не без трудностей. Но благодаря компетенции специалистов регионального оператора, поддержке правительства и муниципалитетов процесс формирования четкой, цивилизованной, способной развиваться системы обращения с отходами в Удмуртии запущен и приносит свои плоды. С этим согласны и ученые-экологи, среди которых, кстати, было и немало скептиков.
“
Многие вещи в жизни, которые нужны и полезны, всегда идут через какой-то протест, перелом. Но начинать надо, делать надо, поэтому я верю, что реформа, которой дали 10 лет, даже раньше этого срока даст грандиозный результат!
Ольга Дружакина
доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды Института гражданской защиты УдГУ