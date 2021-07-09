Мусорная реформа: новая экология Удмуртии

В Можге не было ни одной контейнерной площадки. В Воткинске на 100 тысяч жителей стояло всего 14. В частном секторе Ижевска — в Ленинском, Индустриальном и Первомайском районах — ни одной. В селах также по нулям. По данным Росприроднадзора, три четверти населенных пунктов республики не имели системы вывоза отходов. В деревни, где меньше 150 жителей, мусоровоз не приезжал никогда. Соответственно, отсюда и дефицит площадок и баков. Зачем это все строить и покупать, если ничего не работает?



До реформы большую часть мусора в республике вывозили по так называемой «сигнальной» схеме. Техника приезжала по расписанию, чаще всего раз в день. Сознательные граждане, кто не успевал к машине, оставляли мусор на балконах. У тех, кто сильно занят на работе, мешки лежали и копились иногда неделями. Хорошо, если зимой: отходы замерзали. Летом мухи и запах тлена заставляли закрывать окна. Ужас? Да, ужас. Просто про него уже забыли.