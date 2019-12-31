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Молодой и активный

Какие перспективы у самого компактного района Ижевска
Дарья Саушина
31 декабря 2019
Расставшись в Ленинском районе Ижевска, мы договорились с главой города Олегом Бекмеметьевым встретиться в Устиновском районе. Устиновский район – самый маленький по площади, но при этом наиболее динамично застраиваемый. Это формирует ряд проблем: очереди в детских садах и школах, утренние и вечерние пробки, а также нехватка общественных пространств, где молодые семьи могли бы провести время. О том, как в столице Удмуртской Республики решают эти вопросы, рассказал Олег Бекмеметьев.

Капремонт дороги как строительство

Улица архитектора Берша является одной из основных транспортных магистралей Устиновского района. В этом году здесь капитально отремонтировали 2 км полотна.
Всего лишь 2 км дороги появилось, но зато какой. Это капитальный ремонт, а у дорожников капитальный ремонт — это почти новое строительство», - говорит Олег Бекмеметьев.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
За это лето за счёт регионального бюджета на Берша уложили два слоя асфальта, сделали уширения, поставили остановочные павильоны и светофоры. В новых фонарях теперь горят светодиодные светильники. Кстати, муниципалитет планирует найти концессионера и заменить на светодиоды все светоточки столицы Удмуртии.

На Берша вернулись давно знакомые ижевчанам автобусные маршруты - №26 и 79. Со следующего года здесь пойдет автобус №31.
А по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске сделали без малого 28 км автомобильных дорог, в том числе 7 км – в Устиновском районе, отремонтировали 25 тротуаров. В планах на 2020 год – заняться улицей Спортивной и пешеходными дорожками на Молодежной, Маслюкова, Автозаводской и ряде других улиц. Муниципалитет рассчитывает, что с финансированием ремонта тротуаров поможет республика.

Дети – в сад

Прогулявшись по улице Берша, мы отправились на стройплощадку – в 7-м микрорайоне началось возведение детского сада на 220 мест.
Пока здесь успели вырыть котлован и забить около сотни свай. Основные работы пройдут в следующем году, чтобы за год сдать объект. Свои двери для малышей сад откроет после получения лицензии и прохождения проверок. Еще одно дошкольное учреждение на 220 мест строится в 8-м микрорайоне. Глава Ижевска считает, что этого недостаточно, чтобы полностью закрыть вопрос с доступностью детских садов.
Это крохи, именно поэтому ведем сейчас работу со всеми застройщиками. На этапе, когда они проектируют новые микрорайоны для строительства, мы обсуждаем вопросы: где, кто и как будет финансировать строительство новых садиков.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
Одним из вариантов может стать размещение частных детских садов на первых этажах новостроек. Но это необходимо учитывать еще на этапе проектирования.
Проблема в чем? Выкупается несколько квартир, делается перепланировка, а там должна быть обязательно территория для прогулок, должны быть два выхода. И застройщики готовы закладывать эти требования в свои проекты.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
На перспективу
Чтобы грамотно планировать ввод соцобъектов в городе, власти Ижевска начали разработку «тепловой карты».
На ней будут отображены предполагаемые к строительству жилые комплексы – где, когда и сколько человек отпразднуют новоселье. Это даст ориентиры на нужное количество мест в детских садах и школах еще до того, как назреет проблема.
Мы примерно понимаем, сколько необходимо будет мест в школах и детских садах, и соответственно накладываем на эту карту, где будут самые острые проблемы, где надо строить детские сады. Смотрим, сверяем, где их можно разместить по генплану и правилам землепользования и застройки. И тогда уже выкристаллизовывается карта, где они должны будут располагаться, принимаем решение, где будем искать финансы.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска

Прогуляться с семьей

Устиновский район постепенно обрастает общественными пространствами. В этом году на улице Петрова появился сквер Молодоженов. Его начали благоустраивать в 2016 году, но попался недобросовестный подрядчик, и стройка прекратилась. В этом году удалось доделать сквер.
Сюда действительно приезжают новобрачные, только вместо уже традиционных замков завязывают на кованой скамье ленточки. Глава района Владимир Петухов рассказал, что со временем ленточки теряют привлекательный вид и их убирают. Возможно, в будущем в сквере появятся металлические деревья, на которые влюбленные горожане смогут повесить замки – для прочности отношений.

Площадь сквера молодоженов порядка 5 тыс. квадратных метров, 3,5 тыс. из которых – газон. По словам Олега Бекмеметьева, летом здесь красиво, это небольшой оазис среди шумного города. Зимой жизнь общественных пространств обычно замирает. Но только не в этом году. В новогодние каникулы здесь пройдут спортивные и развлекательные мероприятия.

«Со 2 по 6 января это пространство будет ожившим. Надеюсь, что и дальше продолжит жить», - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев и поручил главе района продумать событийное наполнение не только на праздники.

Территория отдыха

В 2020 году в Устиновском районе начнется благоустройство леса у ТРК «Столица». Сейчас, несмотря на регулярные субботники, эта территория больше похожа на помойку.
Обращаясь к горожанам, прошу все-таки бережно относиться к нашей природе, городу, это очень важно. Мы проводили субботник в этом году, мусора выгребли огромное количество. Спасибо всем, кто участвовал, но еще большее спасибо всем тем, кто не будет мусорить. А дальше это станет местом притяжения, я уверен.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
По планам, Сосновый бор, именно такое название выбрали горожане, будет состоять из двух зон, разделенных водоемом. Одна предназначена для тихого отдыха, другая – для развлекательных мероприятий и спорта. Сейчас ведется проектирование объекта. Его планируется благоустроить про нацпроекту «Жильё и городская среда».

Еще одной перспективной общественной площадкой является парк «Тишино». Город, застройщик и жители микрорайона благоустраивают территорию. В настоящее время подготовлена визуализация проекта, работы начнутся в 2020 году. В следующем же году планируется разработать проектно-сметную документацию по обустройству лесопосадки вдоль улицы Бабушкина.

По-соседски

За время прогулки по Устиновскому району Олег Бекмеметьев не раз отмечал активность самих жителей, готовых своими силами делать район лучше.
Здесь очень активное население. В районе улицы Берша есть своя социальная среда, ее создают молодые ребята. Они даже себе бренд придумали – «Берша-сити». И их становится все больше, они отличаются высокой степенью конструктивизма, в диалоге не только критикуют, но и предлагают. А самое главное – делают.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
Так, например, благодаря самим горожанам постепенно преображается небольшой водоем на Автозаводской, рядом появилась волейбольная площадка. Жители контролируют ход строительства школы на Берша – когда только начались работы, они попросили установить камеры, чтобы наблюдать за процессом в режиме онлайн.
В чем секрет? Да просто неуспокоенность в хорошем смысле этого слова, таких людей должно быть больше, они сторонники, они партнеры в этом процессе для меня как для главы города, и я получаю от них такую поддержку, в которой иногда нуждаюсь в других территориях нашего города. В этом смысле это мои помощники, а я стал их помощником.
— Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
Устиновский район молодой и активный. Глава Ижевска отмечает, что здесь много проектов и прожектов, и надеется, что городу с помощью самих горожан удастся их реализовать. В следующий раз мы отправимся в Октябрьский район.

Автор материала: Дарья Саушина

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