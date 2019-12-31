Молодой и активный

Сюда действительно приезжают новобрачные, только вместо уже традиционных замков завязывают на кованой скамье ленточки. Глава района Владимир Петухов рассказал, что со временем ленточки теряют привлекательный вид и их убирают. Возможно, в будущем в сквере появятся металлические деревья, на которые влюбленные горожане смогут повесить замки – для прочности отношений.



Площадь сквера молодоженов порядка 5 тыс. квадратных метров, 3,5 тыс. из которых – газон. По словам Олега Бекмеметьева, летом здесь красиво, это небольшой оазис среди шумного города. Зимой жизнь общественных пространств обычно замирает. Но только не в этом году. В новогодние каникулы здесь пройдут спортивные и развлекательные мероприятия.



«Со 2 по 6 января это пространство будет ожившим. Надеюсь, что и дальше продолжит жить», - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев и поручил главе района продумать событийное наполнение не только на праздники.

