Льготные условия по кредитам для «своих»

Планируете важную покупку? Клиенту СберБанка, чтобы подать заявку на оформление потребительского

[1] даже не нужно покидать рабочее место. Комплексное решение «Банк на работе» поможет работнику, получающему зарплату на карту СберБанка, подать заявку на оформление

на специальных условиях, образно говоря, не отходя от станка. Также можно оформить заявку в интернет-банке СберБанк Онлайн – посещать офис банка необходимости нет.