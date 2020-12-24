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Льготные условия по кредитам для «своих»

СберБанк предоставляет льготные условия по кредитам и кредитным картам для зарплатных клиентов и пенсионеров
ИА «Сусанин»
24 декабря 2020
Перемены в укладе жизни, которые принес 2020 год, стимулируют всех более осмотрительно распоряжаться своими средствами и выбирать максимально эффективные инструменты работы с деньгами. Специальные условия кредитования готов предложить СберБанк для своих зарплатных клиентов, а также пенсионеров.

Зарплатная карта открывает путь к привлекательным условиям по ипотеке и потребительскому кредитованию.
Планируете важную покупку? Клиенту СберБанка, чтобы подать заявку на оформление потребительского кредита[1] даже не нужно покидать рабочее место. Комплексное решение «Банк на работе» поможет работнику, получающему зарплату на карту СберБанка, подать заявку на оформление кредита на специальных условиях, образно говоря, не отходя от станка. Также можно оформить заявку в интернет-банке СберБанк Онлайн – посещать офис банка необходимости нет.

﻿Кроме того, СберБанк помогает решать финансовые вопросы и пенсионерам. При этом «зарплатникам» и пенсионерам, получающим пенсию на карту СберБанка, из документов нужен только паспорт гражданина РФ.
Также для граждан доступна возможность подачи заявки с документами на ипотеку в электронном виде через сервис «ДомКлик»[2], который может существенно упростить оформление ипотеки и покупку квартиры. Рассмотрение заявки на ипотеку, объекта недвижимости, предоставление пакета документов проходят в онлайн-формате. Более того, зарегистрировать право собственности на приобретаемую квартиру можно также в формате онлайн, воспользовавшись услугой «Электронная регистрация права собственности»[3]. Также можно выбрать подходящую программу жилищного кредитования.
А что по кредитным картам СберБанка?
Кредитная карта выручает, когда не хватает денег на важную покупку или нужно «перехватить»
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Немного денег до зарплаты. И здесь СберБанк также приготовил для владельцев зарплатных карт специальные условия, о которых можно узнать на сайте СберБанка или у сотрудника Сбербанка в рамках сервиса «Банк на работе». Кредитные карты СберБанка — это возможность здесь и сейчас оперативно решить свои финансовые вопросы.
Кстати
Даже самые привычные покупки с помощью зарплатной карты СберБанка позволяют копить бонусы СПАСИБО. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо»[4], оплачивать любые покупки картой СберБанка и получать бонусы СПАСИБО в размере 0,5% от суммы покупки. Эти бонусы можно обменять на скидки при приобретении товаров и услуг у партнеров программы. Подробнее можно узнать на сайте Спасибо.
[1] Подробнее об условиях потребительского кредитования уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

[2] С помощью сервиса ДомКлик (www.domclick.ru) предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуги по предоставлению кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО Сбербанк. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

[3] Услуга позволяет подавать документы на регистрацию права собственности в электронном виде без посещения уполномоченных органов. Зарегистрированные документы будут направлены участникам сделки на адреса электронной почты. Услуг предоставляет ООО «ЦНС». Подробнее об условиях, стоимости, ограничениях уточняйте на сайте www.domclick.ru.

[4] Организатором Программы «СберСпасибо» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.


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