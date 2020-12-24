Льготные условия по кредитам для «своих»

[1] Подробнее об условиях потребительского кредитования уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
[2] С помощью сервиса ДомКлик (www.domclick.ru) предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуги по предоставлению кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО Сбербанк. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.
[3] Услуга позволяет подавать документы на регистрацию права собственности в электронном виде без посещения уполномоченных органов. Зарегистрированные документы будут направлены участникам сделки на адреса электронной почты. Услуг предоставляет ООО «ЦНС». Подробнее об условиях, стоимости, ограничениях уточняйте на сайте www.domclick.ru.
[4] Организатором Программы «СберСпасибо» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.