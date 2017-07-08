Границы любви
О том, как жители Удмуртии встретились со своими половинками из Германии, Молдавии, Китая и Франции
Диана Ворончихина
Журналист
Журналист
8 июля 2017
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, а православная церковь почитает святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака.
Инициативу об утверждении нового государственного праздника одобрили в 2008 году. Информационное агентство «Сусанин» решило познакомиться с историей этого семейного праздника и узнать, как создаются и как живут интернациональные семьи.
Инициативу об утверждении нового государственного праздника одобрили в 2008 году. Информационное агентство «Сусанин» решило познакомиться с историей этого семейного праздника и узнать, как создаются и как живут интернациональные семьи.
История и традиции праздника
История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»
Согласно житию святых, Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой (тяжёлая кожная болезнь), от которой его никто не мог вылечить. Однажды молодому князю приснилось, что исцелить его сможет дочь пчеловода Феврония, которая знала свойства трав.
Петр полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка помогла князю, однако тот не сдержал своего слова, и болезнь возобновилась. Феврония вновь его вылечила, и он женился на исцелительнице.
Петр полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка помогла князю, однако тот не сдержал своего слова, и болезнь возобновилась. Феврония вновь его вылечила, и он женился на исцелительнице.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре выступили против княгини из народа и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром на лодке по реке Оке. В княжестве началась смута, пролилась кровь. Тогда бояре собрали совет и решили вернуть князя и княгиню. И с тех пор они правили долго и счастливо.
Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы умереть в один день.
Они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.
Святых супругов похоронили вместе в Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Ныне их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
Любовь не имеет границ – подтверждением этого устоявшегося выражения является не только история святых Петра и Февронии, но и героев нашего материала, которым пришлось преодолеть немалые расстояния, чтобы встретить друг друга.
Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы умереть в один день.
Они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.
Святых супругов похоронили вместе в Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Ныне их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
Любовь не имеет границ – подтверждением этого устоявшегося выражения является не только история святых Петра и Февронии, но и героев нашего материала, которым пришлось преодолеть немалые расстояния, чтобы встретить друг друга.
Инга и Александр
Любовь к иностранным языкам и мечта посетить разные страны привела Ингу в Германию. Она приехала сюда в 2011 году после окончания университета в Ижевске. В поисках новых друзей девушка зарегистрировалась на сайте знакомств, где встретила немца Александра, за которого затем вышла замуж, и осталась жить в этой стране.
По словам Инги, разница между культурами в их семье не ощущается.
«Наверное, поэтому мы и встретились, что близки по многим параметрам: взглядам на жизнь, отношению к семье, к детям, к жизни», – отметила Инга.
Но живя в чужой стране, приходится сталкиваться с трудностями и неудобствами, например, с языковым барьером.
«Наверное, поэтому мы и встретились, что близки по многим параметрам: взглядам на жизнь, отношению к семье, к детям, к жизни», – отметила Инга.
Но живя в чужой стране, приходится сталкиваться с трудностями и неудобствами, например, с языковым барьером.
«Никогда не понимала до конца шуток. А здесь шутят многие, поэтому часто смеёшься за компанию, так и до конца не поняв, что имелось в виду. Поэтому на вопрос, как я справляюсь с трудностями, я отвечу: «Да никак, просто живу, радуюсь жизни, больше концентрируясь на себе и своей семье», – рассказала собеседник.
Сейчас Инга и Александр с сыном Адрианом живут в маленьком городке Моронгене в Германии. У семьи уже появились свои традиции: по вечерам по «Скайпу» созваниваться с родными из Удмуртии.
Сейчас Инга и Александр с сыном Адрианом живут в маленьком городке Моронгене в Германии. У семьи уже появились свои традиции: по вечерам по «Скайпу» созваниваться с родными из Удмуртии.
Даша и Денис
Солнце, море, белый песок – идеальные декорации для начала романтических отношений. Именно в такой обстановке познакомились Даша и Денис. По словам девушки, она поехала в Турцию отдыхать с подругой, и судьба сложилась так, что она встретила там своего будущего мужа.
Денис родился в Молдавии. Его мама русская, а отец гагауз (тюркский народ христианского вероисповедания, проживающий в основном на территории исторической тюркской области Буджак, поделённой ныне между Молдовой и Украиной). Затем он переехал в Турцию и жил там порядка 10 лет.
Даша говорит, что разницу между культурами, традициями и обычаями они ощущают крайне редко.
Даша говорит, что разницу между культурами, традициями и обычаями они ощущают крайне редко.
«Я считаю, нужно понимать на что идёшь, когда связываешь свою жизнь с человеком другой национальности. Важно понимать веру, культуру и традиции своей второй половины. Ведь потом нужно воспитывать ребёнка, и к этому моменту между мужем и женой должно быть полное понимание и согласие», - добавила Даша.
Денис и Даша в браке 2 года. Первое время пара жила в Анталии. Затем они перебрались в Ижевск, воспитывают здесь сына.
Денис и Даша в браке 2 года. Первое время пара жила в Анталии. Затем они перебрались в Ижевск, воспитывают здесь сына.
Вэй Синь и Светлана
Вэй Синь Цзяо приехал в Удмуртию более 20 лет назад учиться в университете, встретил свою вторую половину и остался жить в Ижевске.
Вэй Синь Цзяо приехал в Удмуртию более 20 лет назад учиться в университете, встретил свою вторую половину и остался жить в Ижевске.
«Здесь я женился, и у нас родилась дочь, которой сегодня уже 17 лет», - рассказал Вэй Синь.
По его словам, с женой Светланой у них не возникает сложностей - прежде всего потому, что традиции Китая и России очень похожи.
«Даже процедура проведения свадьбы очень похожа. Когда я побывал на свадьбе в Ижевске, я удивился, как все похоже. Единственное - в Китае свадьба может длиться 2-3 дня, потому что у нас очень много народа в Китае», – отметил Вэй Синь.
«Здесь я женился, и у нас родилась дочь, которой сегодня уже 17 лет», - рассказал Вэй Синь.
По его словам, с женой Светланой у них не возникает сложностей - прежде всего потому, что традиции Китая и России очень похожи.
«Даже процедура проведения свадьбы очень похожа. Когда я побывал на свадьбе в Ижевске, я удивился, как все похоже. Единственное - в Китае свадьба может длиться 2-3 дня, потому что у нас очень много народа в Китае», – отметил Вэй Синь.
Первое время недопонимание, конечно же, было, так как, по мнению Вэй Cиня, очень многое зависит от уровня знания русского языка.
«Если человек понимает культуру и традиции, тогда гораздо проще жить вместе. Нужно уметь понимать шутки. Например, когда она шутит, а я этого не понимаю, она чувствует себя неловко».
Также ему приходилось попадать в неудобные ситуации.
«У нас в Китае нет предрассудков насчет того, что нельзя дарить четное количество цветов. У нас можно дарить один, два, четыре цветка. Поэтому она была в шоке, когда я в первый раз подарил ей два цветка. Потом мне объяснили, что в России так не принято. Вот такие маленькие сложности есть».
Сегодня его семья живет в Ижевске по русским традициям.
«Я решил принять христианство в России. Я крестился здесь и начал верить в Бога», - поделился Вэй Синь.
«Если человек понимает культуру и традиции, тогда гораздо проще жить вместе. Нужно уметь понимать шутки. Например, когда она шутит, а я этого не понимаю, она чувствует себя неловко».
Также ему приходилось попадать в неудобные ситуации.
«У нас в Китае нет предрассудков насчет того, что нельзя дарить четное количество цветов. У нас можно дарить один, два, четыре цветка. Поэтому она была в шоке, когда я в первый раз подарил ей два цветка. Потом мне объяснили, что в России так не принято. Вот такие маленькие сложности есть».
Сегодня его семья живет в Ижевске по русским традициям.
«Я решил принять христианство в России. Я крестился здесь и начал верить в Бога», - поделился Вэй Синь.
Наталья и Эрик
Наталья встретила своего будущего мужа француза Эрика на дискотеке для иностранных студентов в Париже, когда приехала в этот город в 2005 году учиться.
«В самом начале наших отношений было очень странно то, что во Франции, даже если мужчина приглашает тебя в ресторан, нужно платить за ужин 50 на 50, в России так не принято. Я только позже поняла, что это из-за француженок, которые считают, что если мужчина платит полностью за ресторан, он её не уважает. Но я рассказала мужу, как это проходит в России, и со временем он к этому адаптировался и стал себя вести со мной как с принцессой», – рассказала Наталья.
Также русской девушке пришлось столкнуться и с языковым барьером.
«В начале мы с мужем общались по-английски, так как я плохо говорила по-французски, но со временем перешли на французский. Благодаря ему я быстро научилась говорить на этом языке, но вначале было сложно», – добавила Наташа.
По словам Натальи, для того, чтобы привыкнуть к чужой стране и адаптироваться к его языку, нужно прожить там не менее пяти лет. Именно так произошло с нашей героиней.
Также русской девушке пришлось столкнуться и с языковым барьером.
«В начале мы с мужем общались по-английски, так как я плохо говорила по-французски, но со временем перешли на французский. Благодаря ему я быстро научилась говорить на этом языке, но вначале было сложно», – добавила Наташа.
По словам Натальи, для того, чтобы привыкнуть к чужой стране и адаптироваться к его языку, нужно прожить там не менее пяти лет. Именно так произошло с нашей героиней.
«Первые пять лет я все время хотела уехать домой. Переломный момент произошел перед нашей свадьбой, именно тогда я поняла, что хочу остаться жить во Франции и создать здесь свою семью», – рассказала российская француженка.
Семьи интернациональной пары положительно отнеслись к их браку.
«Мы поженились через 5 лет после знакомства. Так что у нас было достаточно времени, чтобы подготовить наших родственников к этой свадьбе. Свадьба у нас была интернациональная: приехали мои родные из России, а со стороны Эрика половина французов и половина норвежцев. Хорошо, что сейчас большинство людей говорит на английском языке, так что проблем в общении особенно не было», – пояснила Наташа.
У молодой семьи появились своеобразная традиция праздновать Новый год по-русски.
«В моей семье самым большим праздником был Новый год с подарками, ёлкой, салатами, с боем курантов и так далее. Во Франции его не особенно празднуют, для них большой праздник – это Рождество. Поэтому в нашей семье вначале мы празднуем Рождество (25 декабря), а потом 31 декабря мы празднуем Новый год по русским традициям. Я делаю русские салаты, накрываю стол, мы дарим друг другу подарки, слушаем выступление Путина и так празднуем Новый год», - рассказала Наталья.
В этом году у Натальи и Эрика родилась дочь. Родители общаются с ней как на французском, так и на русском.
Семьи интернациональной пары положительно отнеслись к их браку.
«Мы поженились через 5 лет после знакомства. Так что у нас было достаточно времени, чтобы подготовить наших родственников к этой свадьбе. Свадьба у нас была интернациональная: приехали мои родные из России, а со стороны Эрика половина французов и половина норвежцев. Хорошо, что сейчас большинство людей говорит на английском языке, так что проблем в общении особенно не было», – пояснила Наташа.
У молодой семьи появились своеобразная традиция праздновать Новый год по-русски.
«В моей семье самым большим праздником был Новый год с подарками, ёлкой, салатами, с боем курантов и так далее. Во Франции его не особенно празднуют, для них большой праздник – это Рождество. Поэтому в нашей семье вначале мы празднуем Рождество (25 декабря), а потом 31 декабря мы празднуем Новый год по русским традициям. Я делаю русские салаты, накрываю стол, мы дарим друг другу подарки, слушаем выступление Путина и так празднуем Новый год», - рассказала Наталья.
В этом году у Натальи и Эрика родилась дочь. Родители общаются с ней как на французском, так и на русском.
Любовь – вот что, вероятно, помогает нашим героям справляться с трудностями, которые возникают из-за того, что у них разные национальности и культура. Интернациональная семья мало чем отличается от обычной, здесь также важны взаимопонимание и поддержка.