Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре выступили против княгини из народа и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром на лодке по реке Оке. В княжестве началась смута, пролилась кровь. Тогда бояре собрали совет и решили вернуть князя и княгиню. И с тех пор они правили долго и счастливо.



Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы умереть в один день.



Они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.



Святых супругов похоронили вместе в Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Ныне их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.



Любовь не имеет границ – подтверждением этого устоявшегося выражения является не только история святых Петра и Февронии, но и героев нашего материала, которым пришлось преодолеть немалые расстояния, чтобы встретить друг друга.

