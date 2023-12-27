Школа будущего сегодня

Современная школа вместе с жилыми домами вписана в природный ландшафт. В качестве примера гармонии бетона и окружающей среды может служить школа «Энергия» в жилом районе «Скандинавия» на границе Бутовского лесопарка. Во дворе здания удалось сохранить столетние дубы. Для этого были внесены изменения в проект, благодаря чему корпус школы буквально обступает один из дубов. Роща стала излюбленным местом отдыха учеников.



Ещё на этапе проектирования школы к работе привлекались психологи, педагоги и даже дети. Ведь им предстояло проводить важную часть своей жизни в этом здании. Застройщик взглянул на будущее здание глазами учителей и детей, что позволило организовать среду, в которую хочется возвращаться. Это помогло грамотно внедрить в здание учебный функционал. Кроме того, школа «Энергия» отделена от автомобильного движения, её фасад выходит на пешеходный бульвар, а само здание окружено зонами, свободными от машин.



В строительстве новых школ сегодня используются в основном кирпич и бетон. Так, ещё одна новомосковская школа «Формула» возведена по антивандальной концепции. Её внутренние помещения выполнены в «черновых» стройматериалах: классы — в кирпиче. При этом, коммуникации сделаны открытыми, но безопасными для детей.



Декорирование помещений, приводящее к большим затратам, ушло в прошлое. Сейчас строители работают со светом, формой и фактурой, создавая простой и цельный дизайн помещений.



Важнейшую роль играет также планировка и наполнение школ. Вновь выстроенные учебные заведения ушли от коридорной системы, в которой детям тесно и неуютно. Внутри зданий преобладают открытые пространства. Стены в классах застройщики делают прозрачными, чтобы пробудить у детей тягу к знаниям и любопытство, а учителям дать возможность сохранять визуальный контакт, даже находясь вне класса. Также это создаёт атмосферу безопасности и открытости.