Школа будущего сегодня
В ШКОЛЕ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ ОСНОВЫ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
ИА «Сусанин»
27 декабря 2023
В прошлом материале о развитии Новой Москвы мы рассказали об особенностях урбанизации в XXI веке, в частности, гармоничного сочетания мегаполиса и природы. Сегодня поговорим о ещё одном важном аспекте комплексного развития территорий — создании школы нового типа, где всё, от архитектуры до учебной программы, направлено на всестороннее развитие личности учеников.
В качестве примера мы приведём несколько проектов, опередивших своё время.
Строящиеся в Новой Москве жилые районы учитывают портрет своего будущего жителя. Так, к примеру, почти 50% покупателей квартир, по данным группы компаний «А101» — это семьи, которые уже завели детей или ещё только планируют. Это значит, что наличие хорошей школы будет являться для многих одним из ключевых критериев в выборе места для жизни.
В качестве примера мы приведём несколько проектов, опередивших своё время.
Строящиеся в Новой Москве жилые районы учитывают портрет своего будущего жителя. Так, к примеру, почти 50% покупателей квартир, по данным группы компаний «А101» — это семьи, которые уже завели детей или ещё только планируют. Это значит, что наличие хорошей школы будет являться для многих одним из ключевых критериев в выборе места для жизни.
Эффектные фасады школ и элементы благоустройства становятся яркими акцентами всего района
Современная школа вместе с жилыми домами вписана в природный ландшафт. В качестве примера гармонии бетона и окружающей среды может служить школа «Энергия» в жилом районе «Скандинавия» на границе Бутовского лесопарка. Во дворе здания удалось сохранить столетние дубы. Для этого были внесены изменения в проект, благодаря чему корпус школы буквально обступает один из дубов. Роща стала излюбленным местом отдыха учеников.
Ещё на этапе проектирования школы к работе привлекались психологи, педагоги и даже дети. Ведь им предстояло проводить важную часть своей жизни в этом здании. Застройщик взглянул на будущее здание глазами учителей и детей, что позволило организовать среду, в которую хочется возвращаться. Это помогло грамотно внедрить в здание учебный функционал. Кроме того, школа «Энергия» отделена от автомобильного движения, её фасад выходит на пешеходный бульвар, а само здание окружено зонами, свободными от машин.
В строительстве новых школ сегодня используются в основном кирпич и бетон. Так, ещё одна новомосковская школа «Формула» возведена по антивандальной концепции. Её внутренние помещения выполнены в «черновых» стройматериалах: классы — в кирпиче. При этом, коммуникации сделаны открытыми, но безопасными для детей.
Декорирование помещений, приводящее к большим затратам, ушло в прошлое. Сейчас строители работают со светом, формой и фактурой, создавая простой и цельный дизайн помещений.
Важнейшую роль играет также планировка и наполнение школ. Вновь выстроенные учебные заведения ушли от коридорной системы, в которой детям тесно и неуютно. Внутри зданий преобладают открытые пространства. Стены в классах застройщики делают прозрачными, чтобы пробудить у детей тягу к знаниям и любопытство, а учителям дать возможность сохранять визуальный контакт, даже находясь вне класса. Также это создаёт атмосферу безопасности и открытости.
Ещё на этапе проектирования школы к работе привлекались психологи, педагоги и даже дети. Ведь им предстояло проводить важную часть своей жизни в этом здании. Застройщик взглянул на будущее здание глазами учителей и детей, что позволило организовать среду, в которую хочется возвращаться. Это помогло грамотно внедрить в здание учебный функционал. Кроме того, школа «Энергия» отделена от автомобильного движения, её фасад выходит на пешеходный бульвар, а само здание окружено зонами, свободными от машин.
В строительстве новых школ сегодня используются в основном кирпич и бетон. Так, ещё одна новомосковская школа «Формула» возведена по антивандальной концепции. Её внутренние помещения выполнены в «черновых» стройматериалах: классы — в кирпиче. При этом, коммуникации сделаны открытыми, но безопасными для детей.
Декорирование помещений, приводящее к большим затратам, ушло в прошлое. Сейчас строители работают со светом, формой и фактурой, создавая простой и цельный дизайн помещений.
Важнейшую роль играет также планировка и наполнение школ. Вновь выстроенные учебные заведения ушли от коридорной системы, в которой детям тесно и неуютно. Внутри зданий преобладают открытые пространства. Стены в классах застройщики делают прозрачными, чтобы пробудить у детей тягу к знаниям и любопытство, а учителям дать возможность сохранять визуальный контакт, даже находясь вне класса. Также это создаёт атмосферу безопасности и открытости.
Сердцем школы является просторный многофункциональный атриум
Школы, проектируемые ГК «А101», в своём сердце имеют большие многофункциональные пространства в виде атриумов. Они пришли на смену актовым залам, которые большую часть времени пустуют и никак не используются. Атриум же является большим коворкингом. Здесь проводятся уроки, лекции, киносеансы. Атриум для учеников является также излюбленным местом общения и отдыха. В помещении есть зона для игр, уголок книгообмена, а также места уединения с возможностью подзаряжать гаджеты.
Архитектура является важным инструментом вовлечения ребёнка в учебный процесс. Однако это лишь форма, которая не будет работать в полной мере без наполнения в виде нового подхода в формировании учебного процесса.
В современной школе наглядно демонстрируется ценность получаемых знаний. Делается это путём возможности решать задачи с высоким уровнем ответственности, а также действовать в команде. Это естественным образом притягивает детей.
Архитектура является важным инструментом вовлечения ребёнка в учебный процесс. Однако это лишь форма, которая не будет работать в полной мере без наполнения в виде нового подхода в формировании учебного процесса.
В современной школе наглядно демонстрируется ценность получаемых знаний. Делается это путём возможности решать задачи с высоким уровнем ответственности, а также действовать в команде. Это естественным образом притягивает детей.
В кабинете труда, оснащенном современным оборудованием, дети учатся безопасно работать с электроприборами
Вышеупомянутая школа «Энергия» специализируется на изучении естественных наук и широком практикуме. Здесь имеются физико-технические лаборатории, медиа- и музыкальные студии, центр прототипирования, также оборудованы столярные, слесарные и швейные мастерские, места для обучения кулинарному искусству. Примером внедрения современной техники может стать использование принтеров для 3D-печати в решении задач на уроках геометрии.
В школе закладываются основы будущей жизни, поэтому всё, начиная от архитектуры здания, заканчивая педагогическим составом должны работать на формирование тяги к новым знаниям, самосовершенствованию и росту.
В школе закладываются основы будущей жизни, поэтому всё, начиная от архитектуры здания, заканчивая педагогическим составом должны работать на формирование тяги к новым знаниям, самосовершенствованию и росту.