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Философия красоты

ИА «Сусанин»
25 декабря 2019
Когда дела «кипят», а ритм жизни не оставляет шанса передохнуть, отражение в зеркале всё больше требует внимания и заботы. Над созданием красоты женщин и мужчин уже год трудятся феи Центра красоты и эстетики «Jet Set» и раскрывают очарование своих клиентов.

Оазис в центре города

«Jet Set» - место, где можно расслабиться, отдохнуть от суеты, отключиться от всех проблем и бытовых неурядиц.
Мы рады предложить нашим гостям услуги, сервис, качество премиум класса.
Анна Стрелкова
директор центра эстетики «Jet Set»
Собрать весь образ с «нуля», в одном месте, начиная с глубокого ухода и восстановления кожи и заканчивая макияжем и хорошим настроением – легко. Все ритуалы красоты, высокотехнологичное оборудование, продукция высочайшего класса и профессионализм специалистов позволяют получить результат здесь и сейчас. В центре действует услуга «в 4 руки», когда одновременно трудятся сразу два мастера, например: при маникюре и педикюре, укладке и макияже. В одно посещение вы сможете получить полноценный и роскошный уход и для тела и для лица.
«Jet Set» предложил Ижевску по-новому взглянуть на услуги в сфере красоты. И речь идет о персонализированном подходе к каждому гостю. Организация пространства устроена так, что в уютной и изысканной гостиной можно отметить день рождения, устроить с подружками девичник, проводя время за маникюром, укладкой или макияжем, обсуждая последние тренды в мире красоты.

Для тех, кому хочется тишины, кто пришел на окрашивание или лечение волос, посещает косметологические процедуры – есть отдельная зона, кабинеты в ней расположены таким образом, чтобы клиент чувствовал себя спокойно и уединенно.
Мы любим наших гостей. И главная ценность для нас – наши гости и их счастливые эмоции.
Анна Стрелкова
директор центра эстетики «Jet Set»

Услуги

Привлекательность нашего тела зависит от ухода, который мы ему дарим.
Для этого в «Джет Сет» представлены услуги косметологической клиники, талласо-процедуры, эффективная лазерная эпиляция для всех типов волос на двухволновом немецком аппарате, результативные методики для создания идеального тела, уникальные уходы для кожи и волос от лучших лабораторий мира – Biologique Recherche, Fabbrimarine, PCA scin, Kevin Murphy, Kydra. Центр представляет услуги студии парикмахерского искусства, нейл-сервиса, визажа. Большинство оборудования и профессиональной косметики, на которых работают специалисты JET SET, представлены в Удмуртии впервые и гости центра первыми смогли оценить их. Подобрать правильный уход, назначить курс процедур, исходя из состояния кожи, поможет врач-косметолог, дерматовенеролог.

ICOONE LASER

Центр «Джет Сет» открыл для индустрии красоты Ижевска инновационный аппарат по коррекции фигуры и лица – ICOONE.
Изначально заложенная в нем технология использовалась в спорте. Аппарат был создан для олимпийской сборной Италии – роботизированный массаж помогал спортсменам быстрее восстанавливаться после соревнований. Замечая впечатляющие результаты ICOONE, создатели усовершенствовали его. Сегодня эту чудо-машину можно встретить в популярнейших салонах красоты мира как инструмент для создания идеального тела.

Ролики с сотнями микроальвеол прорабатывают глубинные слои кожи, обновляя её на клеточном уровне. Микростимуляция улучшает кровообращение, запускаются процессы оттока лимфы.

Кроме этого, насадки настроены на мягкий лазерный липолиз и работу над тонусом и уплотнением кожи. Помимо кожи, ICOONE удается воздействовать на мышцы лица: ослабленные ткани приводятся в тонус, напряженные мышцы, из-за которых появляются морщины, возникают спазмы, возвращаются в естественное состояние. В результате получаем лифтинг-эффект и гладкую, ровную кожу. Программы ICOONE рассчитаны на все области тела, где хотелось бы избавиться от жировых отложений и улучшить формы. Аппарат безопасен, поэтому может работать даже с зоной молочных желез.

Рекомендуемый курс: 10-15 процедур.

INFINI


Со временем под воздействием силы тяжести наше лицо теряет формы, появляются брыли, выраженные носогубные складки, второй подбородок.

Действие INFINI направлено на сокращение кожного лоскута и работу на уплотнение кожи. Он поможет подтянуть овал лица, привести в тонус живот, «сморщенные» локти и колени, избавиться от растяжек и шрамов.

3D-лифтинг на INFINI – это омоложение без хирургического вмешательства.
49 микроигл с золотым напылением проникают в кожу и прорабатывают глубокие слои за счет высокочастотной энергии и нагревания, не повреждая при этом эпидермис. После процедуры видны лишь легкие покраснения.

После сеанса INFINI не требуется длительное восстановление.

Рекомендуемый курс: 2-3 процедуры с интервалом месяц.

СПА

«Для многих понятие СПА – это релакс и расслабление. Мы выбрали другой подход, когда хочется не только расслабиться, но и получить эффект от процедуры», – рассказала Анна Стрелкова.
Итальянский бренд Fabbrimarine – основоположник спа-направления. Он переворачивает преставление о релаксе, когда процедура из просто приятной становится еще и полезной. По словам Анны Стрелковой, это научно обоснованный подход, базирующийся на том, что после процедуры косметика продолжает работать в течение суток.

Бренд основывается на принципах биомиметики: вещества подстраиваются под состав кожи, температуру тела и даже время суток, работая в режиме организма человека. Тем самым «умная» косметика выдает те полезные вещества, которые будут работать в самый нужный момент.
Для лимфодренажного эффекта подойдет спа-процедура Сатор, которая позволяет снять отеки и сделать кожу невероятно гладкой. Для получения охлаждающего эффекта стоит выбрать талассо-уход Ментальга – он обеспечивает укрепление сосудов, тонус кожи, и опять же, – мощный лифтинг.

Целлюлит – больная тема многих женщин. Специалисты «JET SET» готовы доказать, что целлюлит – совсем не проблема, а решаемая задача.

Начать можно с термоактивной программы Старт-3. За счет стимуляции микроциркуляции, ускоряется клеточный метаболизм. Ткани, клетки начинают активно работать. Как по волшебству дряблая кожа становится гладкой и упругой.

Напрямую с Елисейских полей

Biologique Recherche – главная звездочка в уходах для лица «JET SET». «Эта легендарная французская марка не всем салонам дает право представлять себя, но мы были удостоены этой чести», – рассказала Анна Стрелкова.
«Biologique Recherche» – это подлинность и гармония. Салонные процедуры от этой лаборатории популярны во всем мире. Их основными преимуществами являются быстрота воздействия препаратов, достижение эффективного и продолжительного результата, направленность на конкретную потребность вашей кожи.

Омолаживающий эффект процедур сравним с пластической хирургией. Косметикой пользуются многие известные люди: голливудские звезды, известные спортсмены, ведущие политики, включая президентов некоторых стран.

Для поддержания эффекта от процедур в «JET SET» можно приобрести косметику для домашнего ухода, однако есть одно «но». Косметика с «Елисейских полей» применяется только по назначению специалиста после анализа состояния кожи. Почему так серьезно: ингредиенты, содержащие в косметике, имеют глубоко направленное лечебное действие, из-за чего уход становится строго индивидуальным. В интернете или аптеке эти препараты купить не получится.
Эксперты «Biologique Recherche» не раз проводили обучения для наших специалистов, и моя команда получила наивысшие оценки тренеров.
Анна Стрелкова
директор центра эстетики «Jet Set»

Завершаем образ

«Выбор продуктов для волос, кожи головы, ногтей и бровей был продиктован заботой о здоровье наших гостей», – рассказывает директор центра эстетики «Jet Set» Анна Стрелкова.
Это американская и европейская косметика экологична и не тестируется на животных. Состав каждого средства похож на справочник растительного мира со всего света: масло манго, цветы лотоса и померанца, баобаб, бамбук, олива, грейпфрут, исландский мох, слива какаду, орхидея. И никаких сульфатов и парабенов!

В Джет Сет посещение парикмахера – не просто стрижка и окрашивание, это целый ритуал. Специалист подбирает уход исходя из показаний дерматоскопа и состояния волос кожи и головы.
Чтобы волосы стали шикарными, а стрижка и цвет волос подходили к образу, в центре эстетики отдельно работают над стилем клиента. Косметология для волос «KEVIN.MURPHY» помогает волосам приобрести роскошный вид, а окрашивание премиальными красителями французской компании «Kydra» дарит желанный цвет и блеск здоровых волос.

Для тех, кто постоянно испытывает стресс и видит, как это напрямую отражается на состоянии волос, подойдут уходы для волос и кожи головы из трихологической линейки ELIOKAP TOP LEVEL. Эти средства прекрасно успокоят раздраженную кожу и дают новый импульс для роста новых волос.

Маникюр и педикюр – отдельный пунктик в бьюти-рутине. Лаки, ставшие любимчиками мировых салонов красоты и звезд, можно теперь встретить и в Ижевске – Christina Fitzgerald, Bandi, Smith&Cult., Luxio. Высокоэкологичные формулы создают идеальный цвет и блеск. Люкс-уходы для кожи рук и ног не оставляют равнодушными ни женщин, ни мужчин.
Как говорила знаменитая актриса Вивьен Ли: нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы. Напомните своим близким – жене, маме, сестре – об их индивидуальности, неповторимой красоте и сделайте незабываемый подарок на приближающиеся праздники. В JET SET вас ждут сертификаты на любые суммы и сеансы красоты, когда вы можете выбрать услугу в подарок или предоставить выбор гостю. Отличным сюрпризом станет и люксовая профессиональная косметика, которую представляет салон, а также подарочные наборы премиальных и удивительных марок, представленных в единственном месте в республике с интересным предложением для покупателей: 2+1, 2+2. Такие подарки дарить в удовольствие!

Адрес: БЦ «Парус Плаза» 11 этаж, улица Пушкинская, 277

Сайт: jet-set.pro

Инстаграм: jetset_aesthetics
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
Медицинская лицензия № ЛО-18-01-002504.

Автор материала: Анна Торхова

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