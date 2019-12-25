Философия красоты

Для этого в «Джет Сет» представлены услуги косметологической клиники, талласо-процедуры, эффективная лазерная эпиляция для всех типов волос на двухволновом немецком аппарате, результативные методики для создания идеального тела, уникальные уходы для кожи и волос от лучших лабораторий мира – Biologique Recherche, Fabbrimarine, PCA scin, Kevin Murphy, Kydra. Центр представляет услуги студии парикмахерского искусства, нейл-сервиса, визажа. Большинство оборудования и профессиональной косметики, на которых работают специалисты JET SET, представлены в Удмуртии впервые и гости центра первыми смогли оценить их. Подобрать правильный уход, назначить курс процедур, исходя из состояния кожи, поможет врач-косметолог, дерматовенеролог.