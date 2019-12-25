Философия красоты

«Biologique Recherche» – это подлинность и гармония. Салонные процедуры от этой лаборатории популярны во всем мире. Их основными преимуществами являются быстрота воздействия препаратов, достижение эффективного и продолжительного результата, направленность на конкретную потребность вашей кожи.



Омолаживающий эффект процедур сравним с пластической хирургией. Косметикой пользуются многие известные люди: голливудские звезды, известные спортсмены, ведущие политики, включая президентов некоторых стран.



Для поддержания эффекта от процедур в «JET SET» можно приобрести косметику для домашнего ухода, однако есть одно «но». Косметика с «Елисейских полей» применяется только по назначению специалиста после анализа состояния кожи. Почему так серьезно: ингредиенты, содержащие в косметике, имеют глубоко направленное лечебное действие, из-за чего уход становится строго индивидуальным. В интернете или аптеке эти препараты купить не получится.

