Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа
Источник: twenty20.com
Парку Чайковского — чистый пруд
Парку Чайковского — чистый пруд
Источник: vk.com/vot_dobro
Источник: vk.com/vot_dobro
В 2021 году проект «Лебединое озеро», инициированный фондом «Бюро добрых дел», также одержал победу в лукойловском Конкурсе. Его задачей было очистить Воткинский пруд от камыша и зарослей. На средства гранта была приобретена специальная камышекосилка.
Успешная реализация проекта была отмечена дипломом от Компании «ЛУКОЙЛ».
Здоровье детей
Здоровье детей
Источник: Анна Квасова
Проект «Здоровые дети – счастливые дети» призван решить эту проблему.
Здесь появится новая спортивная площадка
Источник: Анна Квасова
Площадка для юных физкультурников будет построена до конца лета 2022 года.
Детский полет
Детский полет
Источник: Федерация парашютного спорта Удмуртии
За два года реализации проекта более 150 детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими нарушениями здоровья прошли курс адаптивной рекреации путём аэро-ЛФК (лечебная физкультура).
Проект создаёт для детей и их семей позитивную среду, формирует усиление связей с социумом, а активный характер времяпрепровождения способствует укреплению эмоционального и физического здоровья ребят. Это подтверждается и положительными отзывами от родителей участников проекта.
Инициативу организаторов проекта по формированию официальной дисциплины адаптивного спорта в аэротрубе и участия детей с ограниченными возможностями здоровья во всероссийских соревнованиях поддержала Федерация парашютного спорта России. Участница «Полёта журавлика» Мария Красильникова на Кубке России 2021 и 2022, Чемпионате России 2021 по аэротрубным дисциплинам заняла первое место.
Источник: Федерация парашютного спорта Удмуртии
«В июне 2022 года спортсменки проекта впервые среди детей с ДЦП выступили на международных соревнованиях в Минске, где были единственными участницами с ОВЗ, а в итоговой таблице заняли достойные места», — поделились инициаторы «Полёта журавлика».
Передача знаний
Передача знаний
Источник: пресс-служба администрации Сарапульского района
Источник: пресс-служба администрации Сарапульского района
Изделия можно будет увидеть и приобрести на ярмарках в деревне Юрино и селе Сигаево.
Стадион легенды
Стадион легенды
Источник: Александр Бречалов (ВКонтакте)
Строительство стадиона велось в период лета — осени 2021 года. Здесь были проложены беговые дорожки, построена площадка для игровых видов спорта, ВАКС-кабина для подготовки и хранения инвентаря, раздевалка и зона с тренажёрами. Трибуны стадиона вмещают до 150 гостей.
Источник: Александр Бречалов (ВКонтакте)
Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится в регионах присутствия компании с 2002 года. Проекты распределяются по трём основным номинациям: «Спорт», «Экология», «Духовность и культура». В случае победы проекты-участники получают грант на сумму до 300 тыс. рублей на воплощение задуманного в жизнь или развитие уже работающих инициатив.