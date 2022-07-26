Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа

По её словам, фонд уже получил грантовые средства от ЛУКОЙЛа и проект перешёл в стадию реализации. Планируется приобрести насос для откачки донных отложений. Избавление водоёма от лишнего ила изменит в лучшую сторону его состояние и спасёт от постепенного превращения в болото.



В 2021 году проект «Лебединое озеро», инициированный фондом «Бюро добрых дел», также одержал победу в лукойловском Конкурсе. Его задачей было очистить Воткинский пруд от камыша и зарослей. На средства гранта была приобретена специальная камышекосилка.



Успешная реализация проекта была отмечена дипломом от Компании «ЛУКОЙЛ».