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Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа

ИА «Сусанин»
26 июля 2022

Источник: twenty20.com

ЛУКОЙЛ на протяжении более чем 20 лет оказывает поддержку инициативам местных некоммерческих сообществ, общественных организаций и образовательных учреждений, направленных на решение актуальных проблем.
Мы понимаем всю важность поддержки социальных инициатив. Конкурс – это проверенный инструмент развития наших территорий через созидание самих жителей. Надеюсь, что ряды участников продолжат пополняться, а лучшие практики за годы существования мероприятия станут ярким примером для них.
Олег Третьяков
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике

Парку Чайковского — чистый пруд

В 2018 году Воткинск победил на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Полученные средства пошли на строительство парка в районе, где река Берёзовка впадает в Воткинский пруд. В 2020 году новое общественное пространство было открыто для горожан. Однако осталась проблема чистоты имеющегося в парке водоёма — залива реки Берёзовка.

Источник: vk.com/vot_dobro

Решить этот вопрос поможет один из проектов-победителей Конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа — «Чистый пруд», разработанный фондом «Бюро добрых дел».
Проект «Чистый пруд» направлен на очистку дна в общественном парке «П. И. Чайковского «Времена года» от донных отложений. На протяжении долгих лет проблема заболачивания является актуальной.
Ольга Михалева
руководитель проекта

Источник: vk.com/vot_dobro

По её словам, фонд уже получил грантовые средства от ЛУКОЙЛа и проект перешёл в стадию реализации. Планируется приобрести насос для откачки донных отложений. Избавление водоёма от лишнего ила изменит в лучшую сторону его состояние и спасёт от постепенного превращения в болото.

В 2021 году проект «Лебединое озеро», инициированный фондом «Бюро добрых дел», также одержал победу в лукойловском Конкурсе. Его задачей было очистить Воткинский пруд от камыша и зарослей. На средства гранта была приобретена специальная камышекосилка.

Успешная реализация проекта была отмечена дипломом от Компании «ЛУКОЙЛ».

Здоровье детей

Переместимся из Воткинска в Завьялово, где находится ещё один победитель конкурса — «Центр развития ребёнка – детский сад № 2».

Источник: Анна Квасова

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется укреплению здоровья воспитанников через их физическое развитие. С детьми проводится ежедневная утренняя зарядка, занятия физкультурой в спортзале и на улице, гимнастика после сна и профилактика плоскостопия. Для занятий в детском саду есть спортивная площадка, однако она не оснащена необходимым оборудованием.

Проект «Здоровые дети – счастливые дети» призван решить эту проблему.
Бюджет дошкольного учреждения не располагает денежными средствами для оборудования спортивной площадки уличными тренажерами, соответствующими нормам СанПиНа, где можно будет эффективно развивать двигательные качества и умственные способности, и подготавливать детей к успешной сдаче норм ГТО.
Из описания проекта

Здесь появится новая спортивная площадка

Источник: Анна Квасова

Победа в конкурсе позволит воплотить задуманное в жизнь — оснастить спортплощадку уличными снарядами, которыми смогут пользоваться все дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Площадка для юных физкультурников будет построена до конца лета 2022 года.
Поддержку от ЛУКОЙЛа мы уже получили <…>. Дальнейшие наши действия — это выход на закупки и приобретение уличных тренажёров. Работа детского сада по проекту ведётся постоянно.
Анна Квасова
инструктор по физической культуре детского сада № 2

Детский полет

Отправляемся в Ижевск к следующему победителю конкурса ЛУКОЙЛа. Поддержку компании получил проект «Полёт журавлика», инициированный Федерацией парашютного спорта Удмуртской Республики. Главными героями проекта стали дети с диагнозом ДЦП.

Источник: Федерация парашютного спорта Удмуртии

Проект позволяет особенным детям почувствовать состояние, приближенное к прыжку с парашютом, которое создаёт аэродинамическая труба.

За два года реализации проекта более 150 детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими нарушениями здоровья прошли курс адаптивной рекреации путём аэро-ЛФК (лечебная физкультура).

Проект создаёт для детей и их семей позитивную среду, формирует усиление связей с социумом, а активный характер времяпрепровождения способствует укреплению эмоционального и физического здоровья ребят. Это подтверждается и положительными отзывами от родителей участников проекта.

Инициативу организаторов проекта по формированию официальной дисциплины адаптивного спорта в аэротрубе и участия детей с ограниченными возможностями здоровья во всероссийских соревнованиях поддержала Федерация парашютного спорта России. Участница «Полёта журавлика» Мария Красильникова на Кубке России 2021 и 2022, Чемпионате России 2021 по аэротрубным дисциплинам заняла первое место.

Источник: Федерация парашютного спорта Удмуртии

Инициативу организаторов проекта по формированию официальной дисциплины адаптивного спорта в аэротрубе и участия детей с ограниченными возможностями здоровья во всероссийских соревнованиях поддержала Федерация парашютного спорта России. Участница «Полёта журавлика» Мария Красильникова на Кубке России 2021 и 2022, Чемпионате России 2021 по аэротрубным дисциплинам заняла первое место.

«В июне 2022 года спортсменки проекта впервые среди детей с ДЦП выступили на международных соревнованиях в Минске, где были единственными участницами с ОВЗ, а в итоговой таблице заняли достойные места», — поделились инициаторы «Полёта журавлика».

Передача знаний

Передача ценного и аутентичного опыта следующим поколениям — так обозначили задачи проекта «Юринское бёрдышко» его инициаторы — Центр ремёсел и туризма Сарапульского района.

Источник: пресс-служба администрации Сарапульского района

В деревне Юрино до ноября 2022 года откроется ткацкая мастерская, где своим опытом с молодёжью будет делиться потомственная ткачиха Наталья Теплякова. Обучением подрастающего поколения займутся мастера. Освоить уникальное ремесло сможет любой желающий.

Источник: пресс-служба администрации Сарапульского района

Мастерская разместится в доме культуры деревни Юрино. Средства гранта пойдут на закупку оборудования, инструментов, а также ремонт помещения.
Изделия можно будет увидеть и приобрести на ярмарках в деревне Юрино и селе Сигаево.

Стадион легенды

Ещё одним победителем конкурса стал проект благоустройства стадиона имени 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой в селе Италмас.

Источник: Александр Бречалов (ВКонтакте)

Инициатором обновления спортивного объекта стала сама титулованная лыжница. Компания «ЛУКОЙЛ» при софинансировании со стороны региональных властей поддержала проект.

Строительство стадиона велось в период лета — осени 2021 года. Здесь были проложены беговые дорожки, построена площадка для игровых видов спорта, ВАКС-кабина для подготовки и хранения инвентаря, раздевалка и зона с тренажёрами. Трибуны стадиона вмещают до 150 гостей.

Источник: Александр Бречалов (ВКонтакте)

Объект способен принимать районные и республиканские соревнования, что уже не раз происходило. В августе 2022 года стадион имени Кулаковой станет главной площадкой для проведения Республиканских летних спортивных игр.
Больше 20 лет помощи

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится в регионах присутствия компании с 2002 года. Проекты распределяются по трём основным номинациям: «Спорт», «Экология», «Духовность и культура». В случае победы проекты-участники получают грант на сумму до 300 тыс. рублей на воплощение задуманного в жизнь или развитие уже работающих инициатив.

Автор материала: Юрий Абашев
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