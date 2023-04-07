Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы
ИА «Сусанин»
6 апреля 2023
Источник: АО «Датабанк»
Банк в свои почти 33 года не ограничивается только коммерцией. Он достаточно зрел, чтобы понимать, что отдавать так же важно, как получать. Поэтому в сфере его интересов - социально ориентированные проекты и поддержка спорта
В финансовых вопросах нет малозначимых деталей. Именно поэтому заинтересованные клиенты ищут надежные, испытанные временем банки, которые в то же время практикуют индивидуальный подход. Благодаря своим компетенциям, опыту и готовности к диалогу Датабанк оперативно находит для клиентов нестандартные и эффективные решения. За три десятка лет своей истории банк постоянно совершенствует сервис, предлагает новые продукты, а в непростом 2022 году сумел подключиться к международной системе SWIFT.
В финансовых вопросах нет малозначимых деталей. Именно поэтому заинтересованные клиенты ищут надежные, испытанные временем банки, которые в то же время практикуют индивидуальный подход. Благодаря своим компетенциям, опыту и готовности к диалогу Датабанк оперативно находит для клиентов нестандартные и эффективные решения. За три десятка лет своей истории банк постоянно совершенствует сервис, предлагает новые продукты, а в непростом 2022 году сумел подключиться к международной системе SWIFT.
Испытанное партнерство
Показательным для отношений банков со своими партнерами стал 2022 год. Рост ставок, взлет курса валют, состояние неопределенности потребовали от финансистов скрупулезного анализа и многих часов прямого общения с частными и корпоративными клиентами.
«Наших клиентов мы считаем друзьями, партнерами. Самое приятное, что наша система оказалась готовой к потрясениям, и мы с нашими клиентами не расстались. В абсолютном большинстве случаев мы нашли взаимопонимание, были рядом с людьми, вместе искали выход и прошли эту нестандартную ситуацию довольно плавно», – директор и председатель правления АО «Датабанк» Андрей Пономарев рассказал, что найти баланс даже в очень затруднительном положении удалось, потому что весь коллектив, каждый сотрудник вооружен знаниями, компетенциями и желанием помочь.
По итогам 2022 года клиентами Датабанка являются более 190 000 физических и 9 000 юридических лиц.
«Наших клиентов мы считаем друзьями, партнерами. Самое приятное, что наша система оказалась готовой к потрясениям, и мы с нашими клиентами не расстались. В абсолютном большинстве случаев мы нашли взаимопонимание, были рядом с людьми, вместе искали выход и прошли эту нестандартную ситуацию довольно плавно», – директор и председатель правления АО «Датабанк» Андрей Пономарев рассказал, что найти баланс даже в очень затруднительном положении удалось, потому что весь коллектив, каждый сотрудник вооружен знаниями, компетенциями и желанием помочь.
По итогам 2022 года клиентами Датабанка являются более 190 000 физических и 9 000 юридических лиц.
Новые инструменты
Оправдывая доверие клиентов, Датабанк непрерывно ищет возможности, чтобы стать лучше. Так, например, вопреки негативным трендам 2022 года, банк подключился к международной межбанковской системе SWIFT. До этого финансовые операции с иностранными банками проводили через банки-партнеры в РФ, что стало невозможным, когда те попали под санкции. Поэтому в конце марта 2022 года Датабанк подал заявку в SWIFT, чтобы взаимодействовать с банками за рубежом напрямую.
Источник фото: АО «Датабанк»
«Решение было неочевидным, а процедура непростой. И, тем не менее, уже в конце июля мы стали полноценным членом системы SWIFT», – Андрей Пономарев пояснил, что это позволило Датабанку привлечь новых клиентов.
Несмотря на внешние факторы, объем валютных платежей увеличился. Так в 2021 году через Датабанк совершены международные расчеты на сумму порядка 1,4 млрд рублей, а в 2022 году этот показатель превысил 1,6 млрд рублей. При этом основной поток трансграничных операций приходится на страны ближнего зарубежья и Китай.
В приоритете банка – классические банковские продукты, а именно работа с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по разным направлениям. Чтобы работать еще быстрее, а значит, сэкономить время клиента, Датабанк подготовил кредитный конвейер. Этот инструмент откроет новые возможности, например, в сегменте автокредитования. Если сейчас на ответ по стандартной заявке уходит несколько часов, то по схеме кредитного конвейера решение принимают уже через 5-10 минут. Аналогичная программа экспресс-кредитования прорабатывается и для юридических лиц.
Несмотря на внешние факторы, объем валютных платежей увеличился. Так в 2021 году через Датабанк совершены международные расчеты на сумму порядка 1,4 млрд рублей, а в 2022 году этот показатель превысил 1,6 млрд рублей. При этом основной поток трансграничных операций приходится на страны ближнего зарубежья и Китай.
В приоритете банка – классические банковские продукты, а именно работа с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по разным направлениям. Чтобы работать еще быстрее, а значит, сэкономить время клиента, Датабанк подготовил кредитный конвейер. Этот инструмент откроет новые возможности, например, в сегменте автокредитования. Если сейчас на ответ по стандартной заявке уходит несколько часов, то по схеме кредитного конвейера решение принимают уже через 5-10 минут. Аналогичная программа экспресс-кредитования прорабатывается и для юридических лиц.
Источник фото: АО «Датабанк»
«Решение было неочевидным, а процедура непростой. И, тем не менее, уже в конце июля мы стали полноценным членом системы SWIFT», – Андрей Пономарев пояснил, что это позволило Датабанку привлечь новых клиентов.
Несмотря на внешние факторы, объем валютных платежей увеличился. Так в 2021 году через Датабанк совершены международные расчеты на сумму порядка 1,4 млрд рублей, а в 2022 году этот показатель превысил 1,6 млрд рублей. При этом основной поток трансграничных операций приходится на страны ближнего зарубежья и Китай.
В приоритете банка – классические банковские продукты, а именно работа с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по разным направлениям. Чтобы работать еще быстрее, а значит, сэкономить время клиента, Датабанк подготовил кредитный конвейер. Этот инструмент откроет новые возможности, например, в сегменте автокредитования. Если сейчас на ответ по стандартной заявке уходит несколько часов, то по схеме кредитного конвейера решение принимают уже через 5-10 минут. Аналогичная программа экспресс-кредитования прорабатывается и для юридических лиц.
Несмотря на внешние факторы, объем валютных платежей увеличился. Так в 2021 году через Датабанк совершены международные расчеты на сумму порядка 1,4 млрд рублей, а в 2022 году этот показатель превысил 1,6 млрд рублей. При этом основной поток трансграничных операций приходится на страны ближнего зарубежья и Китай.
В приоритете банка – классические банковские продукты, а именно работа с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по разным направлениям. Чтобы работать еще быстрее, а значит, сэкономить время клиента, Датабанк подготовил кредитный конвейер. Этот инструмент откроет новые возможности, например, в сегменте автокредитования. Если сейчас на ответ по стандартной заявке уходит несколько часов, то по схеме кредитного конвейера решение принимают уже через 5-10 минут. Аналогичная программа экспресс-кредитования прорабатывается и для юридических лиц.
Преимущества клиентов
Для успешного взаимодействия с клиентами Датабанк развивает онлайн обслуживание и отшлифовывает технические сервисы. И в то же время понимает ценность и важность непосредственного живого общения с клиентами. Очевидно, что если работа выстроена исключительно дистанционно, то обратиться в банк гораздо труднее. Сложно дозвониться, сориентироваться, к кому именно обращаться, на поиск ответа уходит больше времени – и в момент кризиса вокруг клиента может просто возникнуть вакуум.
Датабанк идет другим путем.
Датабанк идет другим путем.
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За 20 лет мы убедились, что в Датабанке быстро и четко работают с нестандартными сделками. За два дня можно выйти на получение кредитной линии. Сейчас мы работаем по хорошей ставке по программам выкупа техники у заводов-производителей.
Сергей Смирнов
генеральный директор ООО «Интерпартнер» — официальный дилер легковой, коммерческой, сельскохозяйственной и спецтехники
«С нами можно разговаривать. К примеру, мы открыли офис в Нижнем Новгороде, который могли сделать дистанционным. Но там работают люди. Можно прийти и пообщаться, обсудить проблемы и задачи с бесценной возможностью обратной связи. Очень быстрой и компетентной», – подчеркнул Андрей Пономарев.
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Сотрудничаем с 2013 года. Тогда получили первый кредит и выдали зарплатные карты сотрудникам.
Ценим оперативность и индивидуальный подход, поэтому за кредитом для масштабного строительства СПА-комплекса «Увита» с бассейном в санатории обратились именно в Датабанк.
Ценим оперативность и индивидуальный подход, поэтому за кредитом для масштабного строительства СПА-комплекса «Увита» с бассейном в санатории обратились именно в Датабанк.
Инна Веслова
исполнительный директор «Санаторий «Ува»
Поддержка спорта
Датабанк вкладывает свои ресурсы, время и деньги не только в успешные коммерческие проекты, но и в людей. Уже несколько лет он сотрудничает с Федерацией тенниса Удмуртии. Участие Датабанка в жизни юных спортсменов разностороннее: от помощи в приобретении экипировки, проведении соревнований и турниров до повышения качества тренировочного процесса.
Источник фото: АО «Датабанк»
«Дети – это наше будущее, это подрастающее поколение. Мы формируем команды, которые участвуют в первенствах России, в российских спартакиадах. Одеваем детей, оплачиваем проезды на соревнования, проживание, тренировки, отправляем с ними тренеров. Мы профинансировали лучших тренеров и 10 детей – 5 мальчиков и 5 девочек, – которые достигли наибольших результатов в теннисе в 2022 году», – Андрей Пономарев рассказал об адресной поддержке, которая побуждает атлетов двигаться вперед.
Спорт высоких достижений зависит не только от физической подготовки и оснащения. Мысли и переживания, внутренние стремления и задачи – все эти психологические аспекты тоже требуют внимания и финансов. Уже в этом году благодаря Датабанку с молодыми теннисистами республики начнут работать спортивные психологи. Тренинги позволят детям настроиться на внутреннюю игру со своими амбициями и страхами, чтобы в итоге реализоваться и раскрыть потенциал.
Поддержка распространяется и на ветеранский спорт. Зрелые атлеты в 60 лет участвуют в чемпионатах России и занимают призовые места в своих возрастных категориях. Именно Андрей Пономарев инициировал турнир «Ижевская осень», где играют взрослые пары, общий возраст которых должен быть не менее 100 лет. Банк ведет переговоры с администрацией города по новым кортам и площадкам, поскольку потребность в них растет и заинтересованных людей все больше.
Датабанк поддерживает не только теннисистов. Он выступает спонсором взрослых и юношеских Республиканских сельских спортивных игр и все более популярного турнира по хоккею с мячом на валенках. Триатлон-спринт в Сарапуле, турнир по бадминтону Школьной спортивной лиги тоже проходили при финансовой поддержке Датабанка. Когда помощь понадобилась юным единоборцам, чтобы выступить на соревнованиях в рамках Чемпионата и Первенства Европы по тхэквондо в Казани, Датабанк откликнулся и взял часть затрат на себя. И это не полный перечень. Датабанк готов быть опорой для тех, кто заинтересован в развитии.
Спорт высоких достижений зависит не только от физической подготовки и оснащения. Мысли и переживания, внутренние стремления и задачи – все эти психологические аспекты тоже требуют внимания и финансов. Уже в этом году благодаря Датабанку с молодыми теннисистами республики начнут работать спортивные психологи. Тренинги позволят детям настроиться на внутреннюю игру со своими амбициями и страхами, чтобы в итоге реализоваться и раскрыть потенциал.
Поддержка распространяется и на ветеранский спорт. Зрелые атлеты в 60 лет участвуют в чемпионатах России и занимают призовые места в своих возрастных категориях. Именно Андрей Пономарев инициировал турнир «Ижевская осень», где играют взрослые пары, общий возраст которых должен быть не менее 100 лет. Банк ведет переговоры с администрацией города по новым кортам и площадкам, поскольку потребность в них растет и заинтересованных людей все больше.
Датабанк поддерживает не только теннисистов. Он выступает спонсором взрослых и юношеских Республиканских сельских спортивных игр и все более популярного турнира по хоккею с мячом на валенках. Триатлон-спринт в Сарапуле, турнир по бадминтону Школьной спортивной лиги тоже проходили при финансовой поддержке Датабанка. Когда помощь понадобилась юным единоборцам, чтобы выступить на соревнованиях в рамках Чемпионата и Первенства Европы по тхэквондо в Казани, Датабанк откликнулся и взял часть затрат на себя. И это не полный перечень. Датабанк готов быть опорой для тех, кто заинтересован в развитии.
Школьные проекты
Многие банковские предложения рождаются из понимания трендов, предвосхищая желания конечных потребителей. Но не менее важно услышать запрос клиента и под конкретные задачи создать продукт.
Именно так получилось с Проектом «Моя школьная карта» (МШК), когда инициатива исходила от директора школы №19 Ижевска Татьяны Викторовны Никольской. Она уже хорошо знала Датабанк, оценила его отзывчивость и дружественный подход, поэтому со своими мыслями обратилась именно сюда.
Именно так получилось с Проектом «Моя школьная карта» (МШК), когда инициатива исходила от директора школы №19 Ижевска Татьяны Викторовны Никольской. Она уже хорошо знала Датабанк, оценила его отзывчивость и дружественный подход, поэтому со своими мыслями обратилась именно сюда.
Источник фото: АО «Датабанк»
«Этот проект родился в диалоге. Мы общались с родителями, преподавателями, детьми. Проекту уже 11 лет и все это время он совершенствуется. Появилась система контроля доступа в школу, благодаря которой понятно, когда ребенок зашел и вышел, контроль за питанием и расходом денег на карте, в качестве альтернативы картам по просьбам родителей появились еще брелоки и браслеты», – рассказывает руководитель проекта «Моя школьная карта» Елена Суркина.
Развитие проекта МШК продолжается при горячем участии обеих сторон – банка и школ. И с каждым новым годом интерес к нему только растет. Жизнь даже огромных учебных заведений, где больше 1000 учеников, становится проще и организованнее.
Развитие проекта МШК продолжается при горячем участии обеих сторон – банка и школ. И с каждым новым годом интерес к нему только растет. Жизнь даже огромных учебных заведений, где больше 1000 учеников, становится проще и организованнее.
“
В нашей школе обучается более 1000 человек. Со школьной картой в учебном заведении стало гораздо больше порядка. Для учащихся это ключ доступа, для администрации школы – точная информация о посещаемости, для родителей – данные о времени входа/выхода ребенка. Помимо этого, школьная карта выполняет и другие функции.
Этот сервис очень удобен для классных руководителей при оплате питания за класс. Теперь педагогам не нужно брать на себя лишнюю работу, собирая деньги на обеды и записывая, кто их сдал. Расчет за комплексное питание занимает всего 2-3 минуты. А ребенок может потратить деньги с этой карты только на оплату питания в школьной столовой, а не в соседнем магазине на не всегда полезные продукты.
Мне нравится, что в Датабанке прислушиваются к нашим пожеланиям, и Сервис постоянно меняется и улучшается
Этот сервис очень удобен для классных руководителей при оплате питания за класс. Теперь педагогам не нужно брать на себя лишнюю работу, собирая деньги на обеды и записывая, кто их сдал. Расчет за комплексное питание занимает всего 2-3 минуты. А ребенок может потратить деньги с этой карты только на оплату питания в школьной столовой, а не в соседнем магазине на не всегда полезные продукты.
Мне нравится, что в Датабанке прислушиваются к нашим пожеланиям, и Сервис постоянно меняется и улучшается
Пушкарëва Ольга Александровна
директор школы №46 Ижевска
Детальная проработка сделала школьные карты универсальными – сейчас ими успешно пользуются 180 000 школьников в Удмуртии и Пермском крае.
Источник фото: АО «Датабанк»
Если школьная карта решает бытовые вопросы учеников и их родителей, то районные, городские и республиканский конкурс «Педагог года» призваны повышать качество образования. Датабанк – давний партнер этих премий. И принцип здесь тот же, что и в спортивных проектах: поддерживать и развивать интерес и стремление к познаниям. По своей инициативе Датабанк покупает компьютерную технику, оборудует классы, спонсирует мероприятия. Почти половину своего ежегодного бюджета на благотворительность Датабанк расходует именно на образование. В частности в 2021 году итоговая сумма на благотворительность составила 5 889 750 рублей, из которых порядка 2,7 млн рублей – это вклад Датабанка в школы и детские сады.
«Образование – это одна из приоритетных сфер, которую мы финансово поддерживаем и всегда стараемся быть рядом», – поделился Андрей Пономарев.
«Образование – это одна из приоритетных сфер, которую мы финансово поддерживаем и всегда стараемся быть рядом», – поделился Андрей Пономарев.
Перспективы
Источник фото: АО «Датабанк»
Эксперты Датабанка пристально сканируют изменения на рынке и прорабатывают детали новых сервисов. Честность в работе с партнерами и интенсивное совершенствование позволяют Датабанку находить эффективные решения и предлагать клиентам лучшие инструменты для достижения целей.
АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646.
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