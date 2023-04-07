Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы

«Дети – это наше будущее, это подрастающее поколение. Мы формируем команды, которые участвуют в первенствах России, в российских спартакиадах. Одеваем детей, оплачиваем проезды на соревнования, проживание, тренировки, отправляем с ними тренеров. Мы профинансировали лучших тренеров и 10 детей – 5 мальчиков и 5 девочек, – которые достигли наибольших результатов в теннисе в 2022 году», – Андрей Пономарев рассказал об адресной поддержке, которая побуждает атлетов двигаться вперед.



Спорт высоких достижений зависит не только от физической подготовки и оснащения. Мысли и переживания, внутренние стремления и задачи – все эти психологические аспекты тоже требуют внимания и финансов. Уже в этом году благодаря Датабанку с молодыми теннисистами республики начнут работать спортивные психологи. Тренинги позволят детям настроиться на внутреннюю игру со своими амбициями и страхами, чтобы в итоге реализоваться и раскрыть потенциал.



Поддержка распространяется и на ветеранский спорт. Зрелые атлеты в 60 лет участвуют в чемпионатах России и занимают призовые места в своих возрастных категориях. Именно Андрей Пономарев инициировал турнир «Ижевская осень», где играют взрослые пары, общий возраст которых должен быть не менее 100 лет. Банк ведет переговоры с администрацией города по новым кортам и площадкам, поскольку потребность в них растет и заинтересованных людей все больше.



Датабанк поддерживает не только теннисистов. Он выступает спонсором взрослых и юношеских Республиканских сельских спортивных игр и все более популярного турнира по хоккею с мячом на валенках. Триатлон-спринт в Сарапуле, турнир по бадминтону Школьной спортивной лиги тоже проходили при финансовой поддержке Датабанка. Когда помощь понадобилась юным единоборцам, чтобы выступить на соревнованиях в рамках Чемпионата и Первенства Европы по тхэквондо в Казани, Датабанк откликнулся и взял часть затрат на себя. И это не полный перечень. Датабанк готов быть опорой для тех, кто заинтересован в развитии.