Альтернативный Ижевск

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Мы стебемся, но мы серьезны. Однако слишком серьезным тоже быть опасно. Когда современный художник думает о том, «как это продвинуть», он тратит на это слишком много энергии. Даже если любовница уйдет с его пустой постели, это не важно. Самый главный кайф – когда ты творишь. Остальное – мелкие кайфы.



Главный наш принцип с Орловым – «самО». Всё, что надо, придет само. Если же ты идешь по пути «деньги к деньгам», то нет гарантии, что у тебя ничего не рухнет, – а машину-то ты уже зарядил. И чтобы поддерживать свой материальный статус, ты должен вкалывать на эти бабки.



На первую выставку авангарда в Ижевске пришли 12000 человек. Сейчас это сложно представить. Ижевск – город с островным сознанием, одни острова не понимают другие. Острова хиреют, потому что люди уходят естественным образом. Моя задача – соединить острова. Мы делаем молодежные выставки, при том, что денег нам на это не дают. Площадок в Ижевске тоже нет – максимум 200-300 «квадратов».



Но сейчас работать стало легче, чем 6-8 лет назад. Мы объединили усилия, мы создаем среду. В искусстве главное ведь не сделать, а придумать.

Энвиль