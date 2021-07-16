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100-летний болельщик Месси получил видеообращение от своего кумира

16:07, 16 июля, 2021
Евгений Кандаков
100-летний болельщик Месси получил видеообращение от своего кумира
16:07, 16 июля, 2021
Евгений Кандаков
127
0
#спорт\n#футбол\n#Барселона\n#Испания\n#Аргентина\n#видео\n#социальные сети\n#спортсмены\n#болельщики\n#Месси
Фото: twitter.com/ElTransistorOC
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Эрнан Мастранджело записывает в свой блокнот все голы нападающего «Барселоны».

Барселона. Испания. Видеообращение от нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси получил, вероятно, самый пожилой из числа его болельщиков. 100-летний Эрнан Мастранджело по прозвищу «Нело» записывает в специальный блокнот каждый гол футболиста, сообщает телеканал «МИР 24».

Статистику результативности аргентинца фанат ведет с момента зачисления Месси в «Барселону». Учтено уже свыше 730 голов.

Видео, на котором «Нело» держит в руках свой блокнот, разместил в соцсетях его внук Джулиан Мастранджело. Пост набрал такую популярность, что на него обратил внимание сам Лионель Месси.

Футболист записал для Эрнана Мастранджело видеообращение со словами благодарности.

Напомним, Месси был признан лучшим игроком Кубка Америки. В 7 матчах он забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.

16:07, 16 июля, 2021
Евгений Кандаков
127
0
#спорт\n#футбол\n#Барселона\n#Испания\n#Аргентина\n#видео\n#социальные сети\n#спортсмены\n#болельщики\n#Месси