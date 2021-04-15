О возможной отмене Олимпиады вновь заявили в Японии

От проведения игр могут отказаться в случае нового подъема заболеваемости COVID-19.



Токио. Япония. Над Олимпийскими играми в Токио вновь нависла угроза. Их могут перенести на неопределенный срок в случае осложнения эпидемиологической обстановки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Kyodo.

Об этом, в частности, заявил генсек правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи. По его словам, Олимпиаду в Токио придется отложить, если о необходимости такого шага скажут медики.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио уже переносили из-за коронавируса с 2020 на 2021 год. По последним данным, они должны пройти с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиаду проведут с 24 августа по 5 сентября.

Как уже сообщалось, из-за опасности распространения COVID-19 организаторы решили обойтись без иностранных болельщиков.