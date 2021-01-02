Один из осужденных за драку на Евро-2016 россиян вернулся на родину

Правоохранители Франции посчитали его виновным в гибели английского болельщика.

Москва. Россиянин Михаил Ивкин, осужденный за драку во время чемпионата Европы по футболу во Франции, вернулся на родину. Об этом со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Марию Бутину пишет Life.ru.

Во время Евро-2016 в Марселе столкнулись российские и британские футбольные фанаты. В результате драк в преддверии и во время матча сборных России и Англии пострадали 35 человек, один британский болельщик скончался. По факту гибели британца россиян Павла Косова и Михаила Ивкина объявили в розыск и задержали в 2018 году в Германии. По версии французских следователей, именно они избили погибшего британского болельщика Эндрю Беча. При этом адвокаты настаивали, что Косов и Ивкин не виновны в смерти англичанина.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», - сообщила Бутина в начале января этого года.