СМИ назвали еще одну причину решения Месси уйти из «Барселоны»

Футболист обиделся на увольнение своего друга.



Барселона. Испания. Одной из причин, побудивших Лионеля Месси поднять вопрос об уходе из «Барселоны», стала обида за друга. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Mundo Deportivo.

По версии издания, новый главный тренер клуба Рональд Куман решил избавиться от уругвайского форварда Луиса Суареса, причем известил его об этом по телефону, а не во время личной встречи. Это обстоятельство оскорбило Суареса не меньше самого факта своего увольнения. Между тем Лионель Месси очень дружен с уругвайцем, они часто общаются в свободное время. Данная история послужила если не главной причиной объявленного Месси ухода из «Барсы», то, во всяком случае, последней каплей, считают авторы издания.

Ранее в руководстве «Барселоны» подтвердили информацию о намерении Лионеля Месси покинуть команду, хотя отпускать его не желают. Аргентинец имеет право по собственному желанию расторгнуть контракт в конце каждого сезона, и решил им воспользоваться.

Сообщалось, что клуб готов уступить Месси за 700 млн евро, но не заинтересован в потере ценного игрока и связанных с ним рекламных заказов. Между тем сам аргентинский нападающий сильно удручен проигрышем 8:2 «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, и заявил главному тренеру, что не видит своего будущего в «Барселоне».