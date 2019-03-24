Спортсменка набрала 904 очка и опередила ближайшую соперницу Лизу Витоцци на 22 зачетных балла.

Холменколлен. Норвегия. Итальянка Доротея Вирер победила в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Спортсменка набрала 904 очка и опередила ближайшую соперницу, соотечественницу Лизу Витоцци на 22 зачетных балла.

В масс-старте на заключительном этапе кубка мира Вирер заняла 12-е место и стала обладательницей «Хрустального глобуса».

Замкнула тройку лучших представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870 баллов). Среди российских спортсменок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она заняла 14 место с результатом 494 балла. В топ-30 также оказалась Ирина Старых с результатом 307 баллов.