Роналдо на Ибице попал в больницу с пневмонией

Бывший футболист госпитализирован 10 августа.

Ибица. Испания. Бывший футболист, член сборной Бразилии Роналдо попал в больницу с пневмонией. Как сообщает РТ, состояние здоровья двукратного чемпиона мира ухудшилось на испанской Ибице. Вечером 10 августа его доставили в больницу и поставили диагноз «пневмония». После этого Роналдо перевели в частную клинику.

В настоящее время о состоянии футболиста не сообщается.

Роналдо известен по выступлениям за такие клубы, как бразильские «Крузейро» и «Коринтианс», голландский ПСВ, итальянские «Интер» и «Милан», а также испанские «Реал» и «Барселона».

За свою карьеру он провёл 579 матчей и забил 404 мяча.