Хонда стал главным тренером сборной Камбоджи по футболу

Параллельно он будет играть за австрийский клуб «Мельбурн Виктори».

Японский футболист Кейсуке Хонда стал главным тренером сборной Камбоджи. Как пишет РТ, 32-летний спортсмен будет совмещать этот пост с выступлением за австрийский клуб «Мельбурн Виктори». Каждую неделю он будет выходить на связь со своими помощниками по сборной.

Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе красно-синих он дважды выигрывал Кубок России, становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

После вылета Японии с ЧМ-2018 спортсмен заявил о завершении карьеры в сборной.