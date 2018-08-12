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Хонда стал главным тренером сборной Камбоджи по футболу

14:32, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
14:32, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
497
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#спорт\n#кадры\n#футбол
Фото: performgroup.com
497
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Параллельно он будет играть за австрийский клуб «Мельбурн Виктори».

Японский футболист Кейсуке Хонда стал главным тренером сборной Камбоджи. Как пишет РТ, 32-летний спортсмен будет совмещать этот пост с выступлением за австрийский клуб «Мельбурн Виктори». Каждую неделю он будет выходить на связь со своими помощниками по сборной.

Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе красно-синих он дважды выигрывал Кубок России, становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

После вылета Японии с ЧМ-2018 спортсмен заявил о завершении карьеры в сборной.

14:32, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
497
0
#спорт\n#кадры\n#футбол

 

 

 


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