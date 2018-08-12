Хоккей может исчезнуть из олимпийской программы в Пекине

Международная федерация хоккея рассматривает несколько вариантов проведения соревнований.

Хоккейные соревнования на Олимпиаде могут измениться или вовсе исчезнуть из программы. Как пишет Газета.ру, о возможных нововведениях со ссылкой на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля сообщил TSN Герд Мюллер.

По словам журналиста, Международный олимпийский комитет имеет 4 варианта проведения турнира:

- Олимпиада проводится с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в период с 1998 по 2014 годы;

- Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году в Южной Корее;

- Турнир проводится по аналогии с футбольным, где максимальный возраст игроков составляет 23 года.

- Хоккейный олимпийский турнир исключается из программы.

По словам Фазеля, любой из этих вариантов может быть утвержден и использован во время игр в Пекине.