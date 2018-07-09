Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

Такое решение принял национальный футбольный союз.

Загреб. Хорватия. Огнен Вукоевич исключен из состава делегации Хорватии на Чемпионате мира по футболу. Решение об этом принял Хорватский футбольный союз, пишет RT.

Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич, а также защитник команды Домагой Вида после четвертьфинального матча со сборной России сняли видеоролик, в котором выражают поддержку Украине.

При этом Вида произнес приветствие украинских националистов «Слава Украине», а Вукоевич заявил, что посвящает победу сборной Хорватии над Россией команде «Динамо» и Украине. Отметим, оба раньше выступали за киевское «Динамо».

ФИФА ограничилась в отношении данного явно политического выпада предупреждением.

Вида сперва заявил, что это была шутка. Затем, когда ФИФА открыла в его отношении расследование, заявил, что сожалеет о том, что СМИ интерпретировали его слова в политическом контексте. «Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на Чемпионате мира – 2018», - заявил Домагой Вида.

В понедельник, 9 июля, Огнен Вукоевич и Домагой Вида все же принесли извинения, и еще раз заверили, что их действия не имели политической подоплеки.

Вукоевич занимал в сборной Хорватии пост скаута, помощника тренера и анализировал игры соперников.