play
pause
  • $ 63.14 ↑
  • € 73.47 ↑

Сборная Бельгии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу

09:26, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
09:26, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
244
0
#спорт\n#футбол\n#Япония\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч
Фото: fifa.com/worldcup
244
0

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Ростов-на-Дону. Сборная Бельгии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Роберто Мартинеса, сообщается на сайте ФИФА.  

По ходу встречи преимущество было у японской команды, которой первой удалось забить два мяча. Ворота «красных дьяволов» поразили Гэнки Харагути и Такаси Инуи. Однако главный тренер сборной Бельгии решил усилить состав и выпустил на поле сидящего на скамейке запасных Маруана Феллайни.  

(null)

В результате бельгийцам удалось трижды поразить ворота соперника. Первым мяч в сетку «синих самураев» отправил Ян Вертонген, а спустя несколько минут голом отметился и Феллайни. Окончательное преимущество в счете обеспечил Насер Шадли, забив на 4-й минуте компенсированного времени.  

(null)

Таким образом сборная Бельгии стала первой командой за последние 48 лет, которая смогла пробиться в четвертьфинал мундиаля, отыгравшись со счета 0:2. За путевку в полуфинал им предстоит бороться со сборной Бразилии. Матч пройдет 6 июля в Казани.

Чемпионат мира FIFA 2018 on Twitter

09:26, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
244
0
#спорт\n#футбол\n#Япония\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
21195

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

14092
17:25, 30 июня, 2018

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

12813
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

9326
09:44, 29 июня, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

7532
09:30, 02 июля, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
8058

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3699
18:42, 26 июня, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

3141
12:42, 02 июля, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2438
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2368
14:51, 27 июня, 2018

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

18:53, 27 июня, 2018
2146

Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

1950
18:58, 28 июня, 2018

У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

1928
09:20, 28 июня, 2018

«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

1877
20:25, 30 июня, 2018

Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

1724
12:25, 30 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: «железный человек» республики и продолжающаяся жара

02 июля, 2018

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018