Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Ростов-на-Дону. Сборная Бельгии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Роберто Мартинеса, сообщается на сайте ФИФА.

По ходу встречи преимущество было у японской команды, которой первой удалось забить два мяча. Ворота «красных дьяволов» поразили Гэнки Харагути и Такаси Инуи. Однако главный тренер сборной Бельгии решил усилить состав и выпустил на поле сидящего на скамейке запасных Маруана Феллайни.

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В результате бельгийцам удалось трижды поразить ворота соперника. Первым мяч в сетку «синих самураев» отправил Ян Вертонген, а спустя несколько минут голом отметился и Феллайни. Окончательное преимущество в счете обеспечил Насер Шадли, забив на 4-й минуте компенсированного времени.

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Таким образом сборная Бельгии стала первой командой за последние 48 лет, которая смогла пробиться в четвертьфинал мундиаля, отыгравшись со счета 0:2. За путевку в полуфинал им предстоит бороться со сборной Бразилии. Матч пройдет 6 июля в Казани.

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