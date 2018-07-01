Игрок сборной Португалии был приятно удивлен уровнем организации.

Москва. Россия. Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира в России. Нападающий сборной Португалии был приятно удивлен уровнем организации турнира.

«Организация удивила с положительной стороны. Я считаю, что турнир очень хорошо структурирован, и многое было сделано для безопасности. Я был здесь счастливым. Не все было так, как мы хотели (в плане футбола), но уровень безопасности был высоким», - сказал Роналду.

Напомним, что сборная Португалии на стадии 1/8 уступила команде Уругвая со счетом 1:2. Голы в поединке забили Пепе и Кавани (дубль). В четвертьфинале уругвайцы сыграют против французов, которые в свою очередь выбили из турнира Аргентину во главе с Лео Месси.