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Роналду рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира в России

16:00, 01 июля, 2018
16:00, 01 июля, 2018
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#футбол\n#чемпионат мира\n#Криштиану Роналду\n#чемпионат мира по футболу\n#Португалия
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
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Игрок сборной Португалии был приятно удивлен уровнем организации.

Москва. Россия. Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира в России. Нападающий сборной Португалии был приятно удивлен уровнем организации турнира.

«Организация удивила с положительной стороны. Я считаю, что турнир очень хорошо структурирован, и многое было сделано для безопасности. Я был здесь счастливым. Не все было так, как мы хотели (в плане футбола), но уровень безопасности был высоким», - сказал Роналду.

Напомним, что сборная Португалии на стадии 1/8 уступила команде Уругвая со счетом 1:2. Голы в поединке забили Пепе и Кавани (дубль). В четвертьфинале уругвайцы сыграют против французов, которые в свою очередь выбили из турнира Аргентину во главе с Лео Месси.

16:00, 01 июля, 2018
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#футбол\n#чемпионат мира\n#Криштиану Роналду\n#чемпионат мира по футболу\n#Португалия

 

 

 


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