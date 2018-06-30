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Британцы внесли российского футболиста в символическую сборную группового этапа Чемпионата мира

16:52, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:52, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
143
0
#футбол\n#Великобритания\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#спортсмены
Фото: pixabay.com
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Полузащитника Александра Головина внесли в вымышленный состав читатели британской газеты.

Великобритания. Читатели британской газеты The Guardian определили символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает Газета.ru, в спиоск футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин.

Символическая сборная группового этапа выглядит следующим образом: вратарь Алиреза Бейранванд (Иран), защитники Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Киран Триппьер (Англия), Иско (Испания), Лука Модрич и Иван Ракитич (оба из Хорватии), Александр Головин (Россия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Сообщается, что ранее Александр Головин также вошёл в символическую сборную группового этапа мирового первенства по версии авторитетного британского издания WhoScored.

16:52, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
143
0
#футбол\n#Великобритания\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#спортсмены

 

 

 


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